ما المقصود بالمعالجة المباشرة؟

يمكن أن تشمل المعالجة المباشرة (STP) أيًا من أو جميع المراحل المؤتمتة التالية، بما في ذلك: بدء المعاملة، والتحقق من الصحة، والإثراء، والتوجيه، والتنفيذ، والتسوية. ومع ذلك، فإن المعالجة المباشرة (STP) ليست مقترحاً قائماً على مبدأ الكل أو لا شيء؛ بل غالباً ما يُناقش مفهوم المعالجة المباشرة بدلالة معدل المعالجة المباشرة، أو النسبة المئوية للعملية التي تم أتمتتها. إن تبني منهجية المعالجة المباشرة يمكن أن يقلل من أوقات المعالجة، مما يؤدي بدوره إلى تبسيط المهام التشغيلية، وتمكين قدرة أكبر على التوسع، وإنتاج مسار توثيق واضح وقابل للتدقيق.

تُعد المعالجة المباشرة (STP) شائعة بشكل خاص في الخدمات المالية، ولا سيما في تداول الأوراق المالية، والمدفوعات، والعمليات المصرفية. في تداول الأوراق المالية، على سبيل المثال، يتم تحليل ملايين التداولات كل يوم وتصفيتها وتنفيذها دون تدخل بشري.