تضيِّع فِرق المالية ساعات كل أسبوع في الأعمال اليدوية والأنظمة غير المتصلة وإعادة العمل عبر دورة الطلب إلى التحصيل (O2C). وتؤدي أوجه القصور الخفية هذه إلى إبطاء التدفق النقدي، وزيادة النزاعات، وتقويض الثقة في البيانات المالية.
من وقت قسم المالية يتم تخصيصه للتسويات اليدوية.1
من الإيرادات السنوية العالمية مفقودة؛ بسبب التسرب.2
من المديرين الماليين الذين شملهم الاستطلاع لا يثقون تمامًا في بياناتهم المالية.3
من المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع يقولون إن مؤسستهم تتبنّى وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل فعَّال.4
عند توحيد أنظمة المالية من خلال التكامل المؤتمت، يحصل الفريق على رؤية متسقة وموثوق بها للطلبات والفواتير والمدفوعات عبر الأنظمة. النتيجة هي تدفق نقدي متوقع، وإغلاق أسرع، وعدد أقل من المفاجآت.
توحيد بيانات أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) والفوترة والخدمات المصرفية في تدفق واحد موثوق به. الحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول الحسابات المستحقة والنزاعات ومتطلبات الالتزام.
أتمتة عمليات التسوية والتحقق وتسليم المهام للقضاء على العمل اليدوي وتسريع تحصيل النقدية.
اكتشاف المشكلات مبكرًا، وتقليل النزاعات، وحماية الهوامش من خلال مهام سير عمل الفوترة والفواتير والتحصيل المتصلة.
ربط وأتمتة الأنظمة التي تدعم دورة O2C الخاصة بك باستخدام منصة IBM® webMethods Hybrid Integration. تمكين فريق المالية من خلال مهام سير عمل أسرع، وحوكمة أقوى، ورؤية أوضح. الآن، استكشِف بعمق كيفية عمل هذا التحول من خلال مراجعة الدليل الكامل.
