تضيِّع فِرق المالية ساعات كل أسبوع في الأعمال اليدوية والأنظمة غير المتصلة وإعادة العمل عبر دورة الطلب إلى التحصيل (O2C). وتؤدي أوجه القصور الخفية هذه إلى إبطاء التدفق النقدي، وزيادة النزاعات، وتقويض الثقة في البيانات المالية.