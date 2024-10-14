في وقت مبكر من تطورها، اعتمد برنامج التعرف على الكلام على بنك مفردات محدود. وقد ساهم التقدم في علوم البيانات والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي في زيادة اعتمادها مؤخرًا من قبل العديد من الصناعات، بدءًا من صناعة السيارات ووصولًا إلى الرعاية الصحية.

في الخمسينيات من القرن العشرين، ابتكرت مختبرات بيل أول جهاز للتعرف على الكلام (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) يسمى AUDREY، والذي يمكنه التعرف على الأرقام المنطوقة.8 بعد ذلك ، توصلت IBM إلى Shoebox في عام 1962، والذي قد يتعرف على الأرقام و16 كلمة مختلفة.

خلال هذه العقود (الرابط موجود خارج ibm.com)، توصل علماء الكمبيوتر إلى نماذج تتعرف على الصوتيات ونماذج إحصائية مثل نماذج ماركوف المخفية، التي لا تزال خوارزميات شائعة للتعرف على الكلام.9 في سبعينيات القرن العشرين تقريبًا، مكّن برنامج Carnegie Mellon المسمى HARPY من Carnegie Mellon أجهزة الكمبيوتر من التعرف على 1000 كلمة.

في ثمانينيات القرن العشرين، استخدم نظام النسخ الصوتي Tangora الخاص بشركة IBM الأساليب الإحصائية للتعرف على ما يصل إلى 20000 كلمة. وقد استُخدِم في أول إملاء يتم تنشيطه صوتيًا للعاملين في المكاتب ووضع الأساس لبرامج تحويل الكلام إلى نص الحديثة. استمر تطوير هذا النوع من البرامج وتحسينه حتى تم تسويقه تجاريًا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

عندما ظهرت خوارزميات التعلّم الآلي والتعلّم العميق، حلّت محل النماذج الإحصائية وحسّنت دقة التعرّف وسمحت بتوسيع نطاق التطبيقات. قد يلتقط التعلم العميق الفروق الدقيقة والتعبيرات غير الرسمية بشكل أفضل. يمكن استخدام النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) لإضافة السياق، وهو ما يمكن أن يساعد عندما تكون خيارات الكلمات أكثر غموضًا، أو إذا كانت هناك اختلافات في النطق. مع ظهور المساعدين الافتراضيين ومكبرات الصوت الذكية، أصبحوا قادرين على دمج برامج تحويل الكلام إلى نص مع النماذج اللغوية الكبيرة ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) وغيرها من الخدمات المستندة إلى السحابة.

تُعد نماذج التعلم العميق الشاملة مثل المحولات أساسية للنماذج اللغوية الكبيرة. وقد تم تدريبهم على مجموعة كبيرة من مجموعة البيانات غير المصنفة من أزواج النصوص الصوتية؛ لتتعلم كيفية مطابقة الإشارات الصوتية مع عمليات النسخ الصوتي.

خلال هذا التدريب، يتعلم النموذج ضمنيًا كيف تبدو الكلمات وما هي الكلمات التي من المحتمل أن تظهر في تسلسل معًا. يمكن للنموذج أيضًا استنتاج قواعد النحو وبنية اللغة لتطبيقها بمفرده. يُوحّد التعلم العميق بعض الخطوات الأكثر روتينية في تقنيات تحويل الكلام إلى نص التقليدية.