ما هي السحابة السيادية؟

إدارة البيانات: يُعد نهج CSP لإدارة البيانات أمرًا بالغ الأهمية. ويوضح أن لديهم السياسات والإجراءات الصحيحة المعمول بها للتعامل بنجاح مع بياناتك وتطبيق القيود اللازمة حولها. ويجب أن يكونوا قادرين أيضًا على تقديم عمليات تدقيق منتظمة تثبت اتباع الإرشادات التي وضعوها.

اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs): لا ينبغي أن تختلف اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) مع مزود الخدمة السحابية التي تحدد بيئة السحابة السيادية اختلافًا كبيرًا عن اتفاقية مستوى الخدمة التي تحدد بيئة السحابة العامة أو الخاصة. كما هو الحال مع السحابة العامة والخاصة، فإن أهم ثلاثة مجالات يجب فحصها هي التحكم (إدارة السحابة) والتوفُّر والأداء.

الامتثال: يتعين على CSP الذين ينشرون أطر عمل السحابة السيادية أن يتمتعوا بمستوى عالٍ من الخبرة في قوانين البيانات في المناطق التي يعملون فيها، بالإضافة إلى فهم عميق لمشهد سيادة البيانات والامتثال المتغير باستمرار. ويتقاسم البائعون والعملاء مسؤولية مواكبة اللوائح الجديدة وتطوير إستراتيجيات للتعامل معها.

تشفير البيانات: عندما يتعلق الأمر بسيادة البيانات وخصوصيتها، فمن المهم تحقيق سرية البيانات. ويجب أن يوفر CSP آليات للمجموعات لتشفير بياناتها وإدارتها باستخدام مفاتيح التشفير. يعني هذا في الأساس تغيير البيانات إلى محتوى تشفير لا يمكن فك تشفيره إلا من قِبل شخص لديه الأذونات والمفتاح الصحيح. إن ضمان الوصول الحصري إلى مفاتيح التشفير هذه يمنح المؤسسات ضمانًا تقنيًا كاملاً وتحكمًا في من يمكنه الوصول إلى بياناتها في وقت معين.

المرونة: وأخيرًا، عندما يحدث خطأ ما، يجب أن تكون لديك خطة لاستعادة العمل بسرعة. ضع في حسبانك فقط CSP الذين لديهم سجلات حافلة في مساعدة العملاء على جهود المرونة والتعافي في الدول أو المناطق ذات الصلة. يجب أن تحتوي جميع عمليات نشر السحابة السيادية على إمكانيات مدمجة لاستعادة العمل والتحول التلقائي مصممة خصوصًا لكل منطقة امتثال يتم فيها تخزين البيانات.