ما المقصود بتكامل البرمجيات كخدمة (SaaS)؟

يمكّن تكامل البرمجيات كخدمة التطبيقات من طلب البيانات ومشاركتها بسلاسة، ما يؤدي إلى أتمتة سير العمل وتعزيز الوظائف عبر مختلف عمليات الأعمال.

البرمجيات كخدمة (SaaS) هو نموذج تسليم برمجيات قائم على السحابة يستضيف فيه موفرو الخدمات التطبيقات ويجعلونها متاحة للعملاء عبر الإنترنت. يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه التطبيقات عند الطلب دون الحاجة إلى تثبيت البرنامج أو صيانته على أجهزتهم المحلية. يستضيف موفر SaaS التطبيق في السحابة ويدير كل البنية التحتية الأساسية والأمن والتحديثات.

توفر تطبيقات SaaS مزايا النشر السريع، والحد الأدنى من النفقات الإدارية والتكاليف التي يمكن التنبؤ بها للشركات باختلاف أحجامها، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات العالمية الكبيرة. عادةً ما تكون حلول SaaS قائمة على الاشتراك وتوفر قابلية التوسع والتحديثات التلقائية وإمكانية الوصول إليها من أي مكان متصل بالإنترنت. يساعد ذلك المؤسسات في التركيز على العمليات الأساسية أثناء استخدام أحدث التقنيات دون الحاجة إلى استثمارات مسبقة ضخمة في البنية التحتية.

وقد جعلت هذه المزايا من البرمجيات كخدمة نموذج تسليم البرمجيات المهيمن اليوم وعززت اعتماد البرمجيات كخدمة في جميع المجالات. أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل Salesforce وHubSpot، وأدوات التعاون مثل Microsoft 365 وSlack وحلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مثل تلك التي توفرها SAP وOracle، كلها تجسد الدور الأساسي الذي تلعبه البرمجيات كخدمة (SaaS) في الشركات الحديثة.

ويؤكد هذا الانتشار في كل مكان على دور البرمجيات كخدمة كقوة تحويلية في عمليات الأعمال الحديثة، مما يؤدي إلى تعزيز الكفاءة والمرونة والابتكار في مختلف القطاعات. ساعد دمج الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) في تعزيز هذه الأدوات وزيادة تبني استخدامها. من المتوقع أن ينمو الإنفاق العالمي على البرمجيات كخدمة بنسبة 22% ليصل إلى 295 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025.1

توفر تطبيقات SaaS العديد من الفوائد، لكن قيمتها بالنسبة إلى المؤسسات تعتمد على التخفيف من التحديات والمخاطر المصاحبة لها بشكل فعال. مع ازدياد تعقيد بيئات تكنولوجيا المعلومات، فإنها تطرح تحديات جديدة مثل سير العمل المجزأ وانعزال البيانات ومشكلات التوافق مع الأنظمة الحالية. يساعد تكامل البرمجيات كخدمة (SaaS) المؤسسات على مواجهة هذه المشكلات ومعالجتها. فهو يسهّل الاتصال السلس وتدفق البيانات عبر التطبيقات والأنظمة المتباينة اللازمة لأتمتة عمليات الأعمال.