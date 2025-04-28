فبدلاً من الاعتماد على العمليات اليدوية مثل ملء النماذج الورقية وإرسال رسائل البريد الإلكتروني وملاحقة الموافقات، تعمل الأتمتة على تبسيط هذه المهام بأقل قدر من التدخل البشري. ما يستغرق عادة من 2 إلى 3 أيام في عملية أمر الشراء اليدوي يمكن إكماله في بضع ساعات فقط من خلال الأتمتة.

يتكامل حل أتمتة أوامر الشراء عادةً مع أنظمة الأعمال الأساسية مثل منصات المحاسبة وإدارة المخزون. إنه يمثل خطوة أساسية نحو مبادرات أوسع مثل أتمتة الشراء، وأتمتة عملية من الشراء إلى الدفع (P2P)، وأتمتة العمليات التجارية وتحسين سلسلة التوريد. وتستخدم هذه المجالات بشكل متزايد التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتبسيط العمليات وأتمتتها عبر سلسلة التوريد.

عند دمجها في نظام بنائي أكبر، تعمل أتمتة أوامر الشراء على تحسين الرؤية طوال دورة حياة المشتريات. توفر التحديثات في الوقت الفعلي والبيانات المركزية لصانعي القرار رؤى أعمق حول أنماط الإنفاق وأداء الموردين واحتياجات الشراء المستقبلية.

وقد وجد تقرير حديث أن المؤسسات التي تتبنى نماذج تشغيلية متكاملة تكون في وضع أفضل لاتخاذ قرارات الشراء القائمة على البيانات باستخدام التحليلات والخوارزميات التنبؤية. ونتيجة لذلك، قامت الشركات الأفضل أداءً بتخفيض تكلفة طلب المواد والخدمات بنسبة تصل إلى 52%.¹

تتجاوز أتمتة أوامر الشراء مجرد رقمنة المستندات. على سبيل المثال، يمكن للنظام إنشاء أمر شراء تلقائيًا عندما تنخفض مستويات المخزون عن الحد الأدنى المحدد مسبقًا أو عندما يرسل أحد الأقسام طلب شراء. ثم يتم توجيه أوامر الشراء هذه من خلال مهام سير عمل الموافقة المعمول بها، مما يؤدي إلى تسريع العملية بأكملها. يتلقى البائعون الطلبات إلكترونيًا ويمكن تتبع حالات الطلبات في الوقت الفعلي.

بشكل عام، تعمل أتمتة عملية أوامر الشراء على تحويل المشتريات من مهمة تستغرق وقتًا طويلاً وعرضة للخطأ إلى سير عمل مبسط وذكي. تمكّن المؤسسات من العمل بكفاءة أكبر وتقوية علاقات الموردين وتزويد فرق التمويل والعمليات بمزيد من الثقة والوضوح في أنشطة الشراء الخاصة بها.