تميل أقسام المشتريات إلى أن تكون أقل وضوحًا مع العديد من الأطراف المعنية مقارنةً بأقسام المبيعات أو العمليات أو حتى الشؤون المالية، ولكن لا ينبغي التغاضي عن تأثيرها في كل شيء بدءًا من أرباح الشركة وحتى جودة المنتجات وتقديم الخدمات، ولهذا السبب يُعد "التميز في المشتريات" من الأهداف الجديرة بالاهتمام.

يمكن أن يساعد تحسين وظيفة المشتريات على تحقيق نتائج أعمال ناجحة، مثل ما يلي: