تميل أقسام المشتريات إلى أن تكون أقل وضوحًا مع العديد من الأطراف المعنية مقارنةً بأقسام المبيعات أو العمليات أو حتى الشؤون المالية، ولكن لا ينبغي التغاضي عن تأثيرها في كل شيء بدءًا من أرباح الشركة وحتى جودة المنتجات وتقديم الخدمات، ولهذا السبب يُعد "التميز في المشتريات" من الأهداف الجديرة بالاهتمام.
يمكن أن يساعد تحسين وظيفة المشتريات على تحقيق نتائج أعمال ناجحة، مثل ما يلي:
إذا كانت مؤسستك لا تشهد مثل هذه الأرقام، فقد تكون مرشحًا رائعًا للتحول. الخطوة الأولى في الرحلة هي معرفة مكانتك، ثم استخدام هذه المعلومات لتحديد المكانة التي تريد أن تكون فيها. يصعب أحيانًا تخصيص الوقت المطلوب وعملية التفكير لتمهيد الطريق نحو التميز، خاصةً عندما تركز على دعم الطلبات المتوقعة من الآخرين في المشتريات في مؤسسة معقدة - كل يوم، هذا هو الأمر.
هنا يأتي دور الشراكة في الخدمات الاستشارية للمشتريات التي يمكن أن تساعد على توجيه فريقك نحو التميز في المشتريات، ومساعدتك على تقديم إسهامات لتحقيق أهداف مؤسستك: زيادة الربحية، وتعزيز نتائج الخدمات التي يمكن أن تُمكّن من نمو الإيرادات، وتعزيز رضا العملاء، وضمان تقديم الموردين لسلع وخدمات فائقة الجودة.
تتمثل إحدى أهم الخطوات في إجراء المراجعات لمهمة قسم المشتريات ودوره الحالي داخل المؤسسة. يتناول التقييم الجيد دورة حياة المشتريات كاملة.
كيف تربط المشتريات بين احتياجات أصحاب المصلحة والموردين الذين يمكنهم توفير الإمكانات المناسبة؟ كيف تُنظم الفرق لتتماشى مع الأهداف الرئيسية؟
ما دورهم في هذه المجالات التالية:
تحرص المؤسسات ذات الأداء على إبقاء الإدارة العليا على اطلاع دائم على المستجدات بشكل منتظم لإظهار قيمة المشتريات بالنسبة إلى الأعمال. هل تقدم التقارير، مثل ما يلي:
يمكن أن توفر الأهداف القابلة للتحقيق التي تستند إلى نتائج التقييم الوظيفي للمشتريات خارطة طريق للمستقبل. يساعد مستشار المشتريات على تحديد الثغرات، ما يؤدي عادةً إلى وضع خطة للنهوض بإدارة الفئات، وتطوير نموذج تشغيلي مستهدف، وإبراز الفرص الرئيسية الأخرى التي تحتاج إلى اتخاذ إجراءات.
في IBM، التي تدير عمليات في أكثر من 170 بلدًا ويشارك فيها أكثر من 13000 مورد، لم تكن هذه المهمة سهلة. باستخدام منهجية التفكير التصميمي، من بين منهجيات أخرى، تمكن فريق المشتريات من تحديد رؤية لحالته المستقبلية وتوسيع نطاق الحل الذي سينجح. وقد مكّن تحويل المشتريات باستخدام سير العمل الذكية موظفي المشتريات في الشركة من تأهيل الموردين بشكل أسرع 10 مرات وإجراء تحليل التسعير في 10 دقائق مقارنةً بيومين في الوقت السابق. مكّن كل من الذكاء الاصطناعي والأتمتة وسلسلة الكتل وغيرها عمليات التحول.
في الواقع، تفكر الكثير من مؤسسات المشتريات في دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي كجزء من خططها المستقبلية لتعزيز سرعة عملية صناعة ودقتها وخفض التكاليف التشغيلية وتحسين المرونة.
يُعد الموردون أحد العناصر الأكثر قيمة في المؤسسة، لذلك من المهم أن تكون شريكًا جيدا في هذا المجال. يمكن لبرامج الموردين المفضلين ذات العقود والأسعار المتفاوض عليها بشكل جيد، والتي تتوافق مع إستراتيجيات الأعمال الرئيسية، أن تعزز تسليم السلع والخدمات، وبقدر الأهمية نفسها، رضا العملاء.
يمكن أن توفر المراجعة الشاملة للنظام البنائي للموردين بأكمله، بدءًا من اختيار الموردين ومن البحث حتى الدفع وصولاً إلى تحديد الأسعار المعيارية، معارف مهمة حول مدى تطور النظام البنائي لديك. يُعد قياس الامتثال مؤشرًا رئيسيًا للأداء يتعلق بالمساءلة. هل يتبع أصحاب المصلحة الداخليين السياسات أم يخالفون النظام؟ هل يُلبي الموردون متطلبات العقد ومستويات الخدمة وأهداف الاستدامة؟
تتعقب العديد من الشركات عن كثب صافي نقاط المروجين (NPS) لكل من الاتجاهات الإيجابية والسلبية. حتى في مجال التعامل بين الشركات، يطلب العملاء أن تكون المعاملات بديهية وسهلة وضمن سياسة الشركة. من نواحٍ كثيرة، تمهد وظيفة المشتريات المحسنة الطريق لتسليم السلع والخدمات فائقة الجودة في الوقت المحدد بطريقة تتجاوز التوقعات ويمكن أن ينتج عنها تحسنًا بنسبة 30-50% في صافي نقاط المروجين.
بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الخارجيين، من المهم لفريق المشتريات بناء علاقات داخلية والحفاظ عليها. هذا لا يساعد فقط على جمع المتطلبات، ولكنه ينمي أيضًا الثقة عبر المؤسسة. يمكن أن يساعد النموذج الذي يشجع على التفاعل الوثيق مع "خبراء الفئات" (الذين غالبًا ما يرغبون في التعامل مع مشترياتهم بأنفسهم) على إدارة التوريد والتعاقد وقياس النجاح، مع الحفاظ على الرؤية والمساءلة والانضباط في الإنفاق.
في تقرير حديث صادر عن Expert Insights بعنوان "Smart procurement made smarter" (المشتريات الذكية أصبحت أكثر ذكاءً)، وجد معهد IBM Institute for Business Value أن نموذج التشغيل المتكامل يعزز قرارات المشتريات استنادًا إلى البيانات في الوقت الفعلي من خلال التحليلات المتقدمة والخوارزميات التنبئية. وقد حققت المؤسسات الأفضل أداءً انخفاضًا في تكاليف طلب المواد والخدمات بنسبة 52%، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف معالجة الحسابات مستحقة الدفع بنسبة 60% - وتفوق أكثر من نصفها على المنافسين في نمو الإيرادات وفعاليتها بشكل ملحوظ على مدى ثلاث سنوات.
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