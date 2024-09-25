تعد مرحلة التخطيط لتنفيذ Oracle Cloud ERP بنفس أهمية النشر، إن لم تكن أكثر أهمية. ستتطلب عملية التخطيط مدخلات كبيرة من مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة ورؤساء الإدارات وكذلك الشركاء من تكنولوجيا المعلومات. يجب على المؤسسات البحث في كل وحدة بدقة وتحديد إصدار Oracle الأنسب لاحتياجات أعمالها ، بالإضافة إلى تحديد متطلبات النظام للبرنامج المحدد.

يتمثل الهدف أثناء مرحلة تخطيط المشروع في ترجمة الفهم العميق لمتطلبات أعمال المؤسسة إلى مخطط قابل للتنفيذ لترحيل Oracle وتنفيذه. تحديد هدف مشروع التنفيذ بشكل واضح وتحديد نطاقه والجدول الزمني والميزانية الخاصة به بالإضافة إلى إنشاء خطة لإدارة المخاطر. وهذا هو أيضًا الوقت المناسب لتحديد البيانات التي سيتم ترحيلها، حيث قد يكون من الأفضل تخزين بعض البيانات القديمة في أرشيف آمن. قد يكون من المفيد خلال هذه المرحلة النظر في أنواع تدريب المستخدمين التي سيتم تقديمها في الفترة التي تسبق النشر وبعده.

منذ عام 2006، قدمت شركة Oracle منهجية تنفيذ، وهي طريقة Oracle الموحدة (OUM، يوجد الرابط خارج ibm.com)، وهي نهج دورة حياة كاملة لتنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسة الخاص بالشركة. بالنسبة للمشاريع المعقدة، ضع في اعتبارك تدريب فريق داخلي على OUM، أو الشراكة مع جهة خارجية خبيرة من Oracle PartnerNetwork.

وفقًا لـ Oracle (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com)، تتضمن أفضل الممارسات لعملية التخطيط خمس فئات من المعلومات: