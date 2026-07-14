دليل IBM لعام 2026 لعمليات التطوير (DevOps)

تُعَد عمليات التطوير (DevOps) نهجًا لتطوير البرمجيات يجمع بين أعمال فِرق تطوير البرمجيات وفِرق عمليات تكنولوجيا المعلومات ويؤتمتها، بهدف تسريع تقديم تطبيقات آمنة وعالية الأداء.
تقليديًا، كانت فِرق التطوير وفِرق عمليات تكنولوجيا المعلومات تعمل كل منها بمعزل عن الأخرى. يحدد DevOps عملية تطوير وتحولًا في الثقافة التنظيمية يعززان التنسيق والتعاون بين هاتين الوظيفتين، من خلال مجموعة مشتركة من الأدوات والممارسات. كما تعمل على أتمتة دورة تطوير مرنة تُضاف فيها أجزاء صغيرة من التعليمات البرمجية الجديدة إلى قاعدة التعليمات البرمجية على فترات متقاربة (عادةً مرة واحدة يوميًا على الأقل)، ثم يتم دمجها واختبارها ونشرها في بيئة الإنتاج.
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الحصول على نظرة عامة على مصطلحات منهجية DevOps ومبادئها وعملياتها، واكتشِف كيف تجمع DevOps بين ممارسات التطوير وعمليات تكنولوجيا المعلومات وتعمل على أتمتتها لتسريع تسليم البرمجيات.
استكشِف مراحل دورة حياة DevOps، بما في ذلك التكامل المستمر والاختبار والتسليم والنشر، إلى جانب الأدوات والممارسات التي تدعمها.
البنية التحتية ككود (IaC) هي ممارسة عمليات التطوير التي تعمل على أتمتة توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وإدارتها باستخدام ملفات التكوين بدلًا من العمليات اليدوية.
تُعَد الخدمات المصغرة (Microservices) نهجًا بنائيًا سحابيًا أصليًا يتم فيه بناء التطبيقات من العديد من الخدمات الصغيرة المترابطة ترابطًا ضعيفًا والقابلة للنشر بشكل مستقل. ويصف الخبراء الخدمات المصغرة بأنها مصممة خصوصًا لتتوافق مع منهجية DevOps، وأن نجاحها يعتمد عليها.
الحاويات (Containers) هي وحدات برمجية قابلة للتنفيذ تضم تعليمات التطبيق البرمجية إلى جانب مكتباته وتبعياته، ما يُتيح تشغيلها على البنية التحتية التقليدية لتكنولوجيا المعلومات أو البنية التحتية السحابية.
يُعَد تنسيق الحاويات عملية مؤتمتة تشمل توفير ونشر وتوسعة وإدارة دورة حياة التطبيقات المعتمدة على الحاويات. ويستخدم المطورون إدارة الحاويات لتبسيط مهام سير عمل DevOps. ويُعَد Kubernetes اليوم أكثر منصات إدارة الحاويات شيوعًا.
تعني قابلية الملاحظة القدرة على فهم الحالة أو الوضع الداخلي لنظام معقد استنادًا إلى معرفة مخرجاته. وهي تؤدي دورًا محوريًا في الحفاظ على التوافر والأداء وأمن تطبيقات وأنظمة البرمجيات الحديثة.
تجمع هندسة موثوقية المواقع (SRE) بين عمليات التطوير (DevOps) وعمليات تكنولوجيا المعلومات التقليدية؛ لحل مشكلات العملاء وأتمتة مهام عمليات تكنولوجيا المعلومات وتسريع تسليم البرمجيات وتقليل مخاطر تكنولوجيا المعلومات. كما تدعم المرونة، والتكرار الاحتياطي والموثوقية في دورة DevOps، وتتعامل مع التنفيذ اليومي للبرامج.
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