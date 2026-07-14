دليل IBM لعام 2026 لعمليات التطوير (DevOps)

By Michael Goodwin, Ash Minhas and Mark Scapicchio

تُعَد عمليات التطوير (DevOps) نهجًا لتطوير البرمجيات يجمع بين أعمال فِرق تطوير البرمجيات وفِرق عمليات تكنولوجيا المعلومات ويؤتمتها، بهدف تسريع تقديم تطبيقات آمنة وعالية الأداء.

تقليديًا، كانت فِرق التطوير وفِرق عمليات تكنولوجيا المعلومات تعمل كل منها بمعزل عن الأخرى. يحدد DevOps عملية تطوير وتحولًا في الثقافة التنظيمية يعززان التنسيق والتعاون بين هاتين الوظيفتين، من خلال مجموعة مشتركة من الأدوات والممارسات. كما تعمل على أتمتة دورة تطوير مرنة تُضاف فيها أجزاء صغيرة من التعليمات البرمجية الجديدة إلى قاعدة التعليمات البرمجية على فترات متقاربة (عادةً مرة واحدة يوميًا على الأقل)، ثم يتم دمجها واختبارها ونشرها في بيئة الإنتاج. 

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البدء

مقدمة

الحصول على نظرة عامة على مصطلحات منهجية DevOps ومبادئها وعملياتها، واكتشِف كيف تجمع DevOps بين ممارسات التطوير وعمليات تكنولوجيا المعلومات وتعمل على أتمتتها لتسريع تسليم البرمجيات.

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دورة حياة عمليات التطوير (DevOps)

استكشِف مراحل دورة حياة DevOps، بما في ذلك التكامل المستمر والاختبار والتسليم والنشر، إلى جانب الأدوات والممارسات التي تدعمها.      

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البنية الأساسية كرمز (IaC)

البنية التحتية ككود (IaC) هي ممارسة عمليات التطوير التي تعمل على أتمتة توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وإدارتها باستخدام ملفات التكوين بدلًا من العمليات اليدوية.

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الخدمات المصغرة

تُعَد الخدمات المصغرة (Microservices) نهجًا بنائيًا سحابيًا أصليًا يتم فيه بناء التطبيقات من العديد من الخدمات الصغيرة المترابطة ترابطًا ضعيفًا والقابلة للنشر بشكل مستقل. ويصف الخبراء الخدمات المصغرة بأنها مصممة خصوصًا لتتوافق مع منهجية DevOps، وأن نجاحها يعتمد عليها.

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الحاويات

الحاويات (Containers) هي وحدات برمجية قابلة للتنفيذ تضم تعليمات التطبيق البرمجية إلى جانب مكتباته وتبعياته، ما يُتيح تشغيلها على البنية التحتية التقليدية لتكنولوجيا المعلومات أو البنية التحتية السحابية.

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تنسيق الحاويات

يُعَد تنسيق الحاويات عملية مؤتمتة تشمل توفير ونشر وتوسعة وإدارة دورة حياة التطبيقات المعتمدة على الحاويات. ويستخدم المطورون إدارة الحاويات لتبسيط مهام سير عمل DevOps. ويُعَد Kubernetes اليوم أكثر منصات إدارة الحاويات شيوعًا.

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قابلية الملاحظة

تعني قابلية الملاحظة القدرة على فهم الحالة أو الوضع الداخلي لنظام معقد استنادًا إلى معرفة مخرجاته. وهي تؤدي دورًا محوريًا في الحفاظ على التوافر والأداء وأمن تطبيقات وأنظمة البرمجيات الحديثة.

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هندسة موثوقية المواقع (SRE)

تجمع هندسة موثوقية المواقع (SRE) بين عمليات التطوير (DevOps) وعمليات تكنولوجيا المعلومات التقليدية؛ لحل مشكلات العملاء وأتمتة مهام عمليات تكنولوجيا المعلومات وتسريع تسليم البرمجيات وتقليل مخاطر تكنولوجيا المعلومات. كما تدعم المرونة، والتكرار الاحتياطي والموثوقية في دورة DevOps، وتتعامل مع التنفيذ اليومي للبرامج.

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IBM DevOps

ما المقصود بعمليات التطوير؟

تشرح Andrea Crawford مفهوم عمليات التطوير، وقيمتها، وكيفية مساهمة الممارسات والأدوات الخاصة بها في المساعدة على نقل التطبيقات عبر مسار تسليم البرمجيات بأكمله؛ بدءًا من الفكرة ووصولًا إلى الإنتاج. يتولى أبرز قادة الفكر في IBM هذا المنهج، ويهدف إلى مساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي التي يمكنها تعزيز النمو.
استكشف عمليات التطوير
تمكين فِرق المنصات من تطبيق الحوسبة السحابية على النحو الأمثل

تعرّف على كيفية تمكين فرق المنصات من وضع معايير موحّدة لمهام سير العمل، وتوحيد إدارة دورة حياة البنية التحتية والأمن، من خلال نهج المنصة بوصفها منتجًا.

الموارد

تسريع الابتكار عبر أساس سحابي هجين آمن

إطار عمل لتبسيط عمليات السحابة الهجينة مع أمان وحوكمة متسقين.
تسريع الابتكار على نطاق واسع باستخدام منصة سحابية موحَّدة

تعرّف على كيفية توسيع فرق هندسة المنصات نطاق البنية التحتية من خلال مهام سير عمل مؤتمتة وتحكم مركزي.
إتقان أداء التطبيقات في بيئات Kubernetes

تعرّف على كيفية اكتساب رؤية شاملة، وتعزيز المرونة، وتبسيط تعقيدات Kubernetes من خلال قابلية الملاحظة المؤتمتة.
تحسين أداء الأعمال باستخدام التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

سجِّل الآن لتتعرف على كيفية استخدام تحليلات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لفتح آفاق جديدة للنمو والابتكار في عملك. احصل على رؤى الخبراء واكتشف كيفية تحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين استخدام الموارد، وتحقيق نتائج ملموسة للأعمال باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي.
تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي باستخدام أنماط السحابة الهجينة

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