ما الخدمة الذاتية للعملاء؟

تُمثل خيارات الخدمة الذاتية بصورة متزايدة عنصرًا بالغ الأهمية في تجربة العملاء فهي مُصممة لتوفير الراحة وتقليل أوقات الانتظار وتحسين رضا العملاء. في حين تضمنت الإصدارات المبكرة من الخدمة الذاتية للعملاء اتصالات أحادية الاتجاه مثل القواعد المعرفية والأسئلة الشائعة، تُحدث التقنيات الأكثر تطورًا اليوم ثورة في مجال الخدمة الذاتية. بصفتها مجموعة فرعية تابعة لمكتب المساعدة بالشركة، فهذه الأدوات مفيدة بالنظر إلى الأعداد الهائلة لطلبات العملاء حيث يحتاج كل منهم إلى اهتمام شخصي.

تُوفر خيارات الخدمة الذاتية الناجحة تجربة متسقة عبر القنوات وتقدم دعمًا بديهيًا وسريعًا. يُقدم المساعدون الافتراضيون وأنظمة الاستجابة الصوتية التفاعلية (IOVP) المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) المساعدة في الوقت الفعلي على نطاق واسع. وفي الوقت نفسه، ينشر الوكلاء الافتراضيون أدوات الأتمتة بشكل متكرر لتلبية طلبات العملاء الروتينية مثل تغيير كلمات المرور أو المساعدة التقنية البسيطة. يُمكن أن تجري الخدمة الذاتية للعملاء عبر قنوات دعم مختلفة، بما في ذلك البريد الإلكتروني وروبوتات المحادثة ومواقع الدعم الإلكترونية والتطبيقات وعبر الهاتف.

ترتبط الزيادة في خيارات دعم الخدمة الذاتية بكل من زيادة رضا العملاء وانخفاض التكاليف بالنسبة إلى الشركات التي تطبقها، سواء أكانت المؤسسة تتعامل مع العملاء مباشرة أم تتعامل مع مؤسسات أخرى. (على سبيل المثال، يكشف حوالي 20% فقط من المشترين بين المؤسسات عن رغبتهم في التفاعل مع مسؤولي المبيعات وجهًا لوجه مرة أخرى.1) ووفقًا لإحصاءات McKinsey، يتوقع ثلثا جيل الألفية الحصول على الخدمة في الوقت الفعلي، ويتوقع ثلاثة أرباع العملاء الحصول على تجارب خدمة متسقة متعددة القنوات.2