ما المقصود بتحسين التكاليف؟

يُعَد تحسين التكاليف استراتيجية أعمال تهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية دون التأثير سلبًا في الجودة والقيمة التي تقدِّمها الشركة، بل مع السعي إلى تحسينهما.

تُشير مقالة صادرة عن Gartner1 إلى وجود عدة تحديات مرتبطة بتقليل التكاليف. أقل من نصف الشركات تنجح في تحقيق أهداف تقليل التكاليف خلال العام الأول. ولا يتمكن سوى 11% من الحفاظ على التخفيضات لمدة ثلاث سنوات. كما أن 9% فقط يؤكدون قدرتهم على الحفاظ على الوتيرة المستهدفة للابتكار بعد تنفيذ التخفيضات.

ويتطلب تحسين التكاليف وضع استراتيجية مصممة بما يتناسب مع القطاع الذي تعمل فيه الشركة وأهدافها الخاصة. فعلى سبيل المثال، في مجال الحوسبة السحابية وتكنولوجيا المعلومات، قد تنتقل الشركة من استخدام الخوادم عند الطلب إلى الاشتراك في مثيل محجوز، مع الالتزام بفترة استخدام محددة مقابل الحصول على تكلفة أقل. أما في مجال الخدمات اللوجستية الخاصة بسلسلة التوريد، فقد يتضمن تحسين التكاليف تقليل عدد المورِّدين لمنتج معين بهدف خفض تكلفة الوحدة.

بحكم طبيعته، فإن نهج تحسين التكاليف يقاوم الاستراتيجيات التوجيهية الصارمة من أعلى إلى أسفل عند البحث عن أوجه القصور. ومع ذلك، توجد بعض أفضل الممارسات العامة التي يمكن للمؤسسات أخذها في الاعتبار عند السعي إلى تقليل التكاليف. وتشمل هذه الممارسات الشفافية والوعي بتوزيع التكاليف على جميع المستويات، والتركيز على المقايضات المرتبطة بخفض التكاليف في كل مجال من مجالات الأعمال، وإعطاء الأولوية لتقليل التكاليف في أكبر بنود الإنفاق.