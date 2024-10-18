ما هي الاستشارات القائمة على الأصول؟ 

الاستشارات القائمة على الأصول هي نموذج أعمال استشاري تستخدم فيه الشركات أدوات وتقنيات وأساليب خاصة بها لتقديم حلول أكثر كفاءة وفعالية لعملائها.
وعلى عكس الاستشارات التقليدية، التي غالباً ما تعتمد بشكل كبير على العمليات اليدوية التي تستغرق وقتاً طويلاً، يستخدم الاستشاريون في الاستشارات القائمة على الأصول هذه الأصول المبنية مسبقاً لتوحيد جوانب معينة من حل المشكلات. يمكّن هذا النهج العملاء من تحقيق القيمة بسرعة أكبر، ويحسّن الاتساق في جودة المخرجات ويعزز قابلية التوسع للشركة الاستشارية.
يمكن أن تأخذ هذه الأصول أشكالاً متنوعة، بما في ذلك حلول البرمجيات مثل نماذج الذكاء الاصطناعي والخوارزميات، وأدوات أتمتة العمليات، وقواعد البيانات الخاصة وأدوات قياس الأداء، ومساعدي الذكاء الاصطناعي (بما في ذلك روبوتات المحادثة) ووكلاء الذكاء الاصطناعي (المساعدون المشفرون الذين يحددون أنفسهم). على سبيل المثال، قد تستخدم شركة استشارية منصة تحليلات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإجراء تقييم سريع للسلامة المالية أو الكفاءة التشغيلية للشركة، بدلاً من الاعتماد فقط على خبرة الاستشاريين الأفراد. من خلال نشر هذه الأصول، يمكن للاستشاريين التركيز بشكل أكبر على المعارف الاستراتيجية والتخصيص حسب السياق الخاص بالعميل بينما تتولى الأدوات المهام الموحدة.
لا تحل الاستشارات القائمة على الأصول محل الاستشارات التقليدية بالكامل، ولكنها تحول التركيز من خلال أتمتة المهام القابلة للتكرار، مما يسمح للاستشاريين بالتركيز على العمل الاستراتيجي الذي يعتمد على الإنسان. قد تبنت العديد من الشركات الاستشارية الاستشارات القائمة على الأصول لقدرتها على دعم الكفاءة والاتساق على حد سواء. يسمح استخدام الأصول الملموسة مثل التقنية والبنية التحتية وغير الملموسة مثل المنهجيات والخبرات للشركات بتوسيع نطاق خدماتها وإعادة استخدام الملكية الفكرية القيّمة التي تم تطويرها من خلال الأعمال السابقة. تمنح هذه الممارسة العملاء حلولًا أكثر بساطة وفعالية.
بدلاً من مجرد التعامل مع المشاريع الفردية، تركز الاستشارات القائمة على الأصل على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء. تستخدم شركات الاستشارات مهاراتها الأساسية وملكيتها الفكرية لإنشاء أدوات وحلول قابلة لإعادة الاستخدام، مما قد يؤدي إلى مبادرات تجارية جديدة. يشجع هذا النهج على التعاون المستمر، حيث يتم أتمتة المهام الروتينية بينما يقدم الاستشاريون التوجيه الاستراتيجي، مما يعزز الابتكار والتحسين المستمر.
الهدف من الاستشارات القائمة على الأصول هو خلق قيمة أكبر للعملاء، وتقديمها بشكل أسرع وأكثر اتساقًا. حتى بعد انتهاء المشاركة الأولية، يستخدم العملاء أحيانًا الأصول بأنفسهم من خلال نماذج الاشتراك. يوفر هذا الترتيب قيمة مستمرة للشركة الاستشارية.
يعيد النهج القائم على الأصول للاستشارات تشكيل الطريقة التي تقدم بها الشركات خدماتها. يقوم هذا النهج بمواءمة خبراتهم مع حلول قابلة للتوسع وقائمة على التكنولوجيا، والتي تلبي احتياجات العملاء المتطورة وتعزز النجاح على المدى الطويل.
تستخدم الاستشارات القائمة على الأصول الأدوات والمنتجات والأساليب المدعومة بالتقنية لدعم تصميم وتقديم الخدمات الاستشارية. غالبًا ما تكون قابلة لإعادة الاستخدام وقابلة للتوسع، مما يسمح للمستشارين بتوحيد عمليات أو تحليلات معينة، مما يقلل الاعتماد على المهام اليدوية كثيفة العمالة. ويتم تنسيق هذه العناصر—الأصول والوكلاء والمساعدين والأساليب— وتخصيصها لتبسيط المهام وحل مشكلات العمل المحددة وتحقيق النتائج بشكل أسرع.
الأصول عبارة عن برامج، بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي المضبوطة بدقة—المصممة لتقديم نتائج ملموسة مثل إنتاجية القوى العاملة أو كفاءة التكلفة أو نمو الإيرادات للعملاء.
يمكن لهذه الأصول إما تسريع عملية تطوير حلول مخصصة للعملاء أو تطبيقها عبر مجالات أوسع، مع الاستمرار في توفير القيمة لفترة طويلة بعد انتهاء المشاركة. إنها توفر مزايا رئيسية مثل تحليلات أعمق لمجموعات البيانات، ووقتًا أسرع للوصول إلى السوق، وتكاملًا سلسًا عبر المنصات، وتحسين تجارب المستخدم، وتعزيز تصور رؤى البيانات، وعمليات أكثر انسيابية. تتضمن أمثلة الأصول ما يلي:
يعمل الوكلاء والمساعدون جنبًا إلى جنب لتعزيز دعم العملاء.
وكيل الذكاء الاصطناعي هو مساعد مشفر يحدد مساره بنفسه، ويمكنه اتخاذ القرارات وحل المشكلات وأداء المهام بمفرده، دون تدخل بشري. الوكلاء هم من يحلون المشكلات ويعملون غالبًا مع المساعدين أو الوكلاء الآخرين ويستخدمون المعلومات التي يقدمونها للعمل بشكل مستقل وإنجاز مهام أكثر تعقيدًا.
مساعد الذكاء الاصطناعي هو أداة تساعد المستخدمين في مهام محددة من خلال توفير المعلومات أو إكمال إجراءات بسيطة، مثل جلب المعلومات أو إعداد التذكيرات. يعتمد المساعدون على المدخلات والتوجيهات البشرية للعمل، وهم أساس التعاون بين الأشخاص والذكاء الاصطناعي.
يشمل المساعدون روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي المصممة لإدارة المهام اليومية واحتياجات العميل المحددة. يتعاملون مع الاستفسارات الروتينية، ويقومون بإنشاء التقارير وتقديم ملخصات وتوصيات بناءَ على بيانات أو معلومات في الوقت الفعلي والتي تتعلق بعمليات العميل الفريدة وسياق الأعمال. تجعل هذه القدرات الدعم أكثر قابلية للتوسع والتخصيص. يمكن أيضا تخصيص المساعدين لدعم أدوار وظيفية محددة أو مجالات عمل متخصصة.
يتم دمج المساعدين في سير العمل الاستشاري القائم على الأصول لأتمتة المهام الروتينية وتوفير رؤى في الوقت الفعلي والمساعدة في اتخاذ القرارات المعقدة. يقوم الوكلاء بتوسيع هذه القدرات من خلال تنسيق عدة مساعدين والتفاعل مع وكلاء آخرين. وتُمكّنهم هذه العلاقة من التعامل مع نطاقٍ أوسع وأكثر تعقيدًا من المهام. معًا، يقدم الوكلاء والمساعدون القدرات الكاملة عند تطبيقها على تحديات العملاء.
على سبيل المثال، قد يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي لشخصية المستخدم ببناء ملف شخصي مفصّل لمستخدم المنتج، بما في ذلك التركيبة الديموغرافية والتركيبة النفسية. وفي الوقت نفسه، قد يقوم الوكيل الذي يركز على المستهلك بفحص تقييمات المنتج واستخراج شكوى متكررة واقتراح تحسينات على المنتج لمعالجتها وتقديم إرشادات التنفيذ. وبناءً على هذه المعارف، يعمل الاستشاري بعد ذلك مع العميل لمواءمة استراتيجيات المنتجات مع احتياجات العملاء. قد يساعد الاستشاري أيضًا في تحديد أولويات الخطوات القابلة للتنفيذ وتوجيه الفريق خلال عملية التنفيذ للمساعدة في ضمان أن تؤدي التغييرات الموصى بها إلى تحسينات قابلة للقياس.
الأساليب عبارة عن أطر عمل قابلة للتكرار تجمع بين مختلف الأصول وأدوات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف مشروع محددة ونتائج العملاء. تسمح هذه النهج المنسقة للاستشاريين بنشر الحلول القائمة على التقنية التي تتسم بالكفاءة وقابلية للتوسع والتكيّف عبر أنواع مختلفة من المشاركات، بدءاً من الاستراتيجية والتصميم إلى تنفيذ التقنية إلى العمليات المستمرة. يمكن أيضًا تخصيص الأساليب لتتماشى مع تفاصيل مجموعة تقنيات المورّد، مما يساعد على ضمان المرونة والملاءمة للاحتياجات الفريدة لكل عميل.
على سبيل المثال، يمكن للاستشاريين استخدام النماذج التي تدمج نماذج الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية وأدوات أتمتة العمليات معاً في إطار عمل مصمم خصيصاً لتلبية احتياجات العميل. تقلل هذه الطريقة من الوقت اللازم لتحقيق النتائج مع الحفاظ على نتائج عالية الجودة.
في مجال الاستشارات القائمة على الأصول، تتكامل العلاقة بين البشر والذكاء الاصطناعي بشكل كبير، حيث تجمع بين نقاط القوة في كليهما لتقديم حلول أكثر كفاءة وتأثيراً. تتعامل الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع المهام المتكررة كثيفة البيانات والمتكررة—مثل تحليل البيانات أو وضع المعايير أو إنشاء التقارير—مما يسمح للاستشاريين بالتركيز على الأنشطة الاستراتيجية عالية المستوى التي تتطلب إبداعاً بشرياً وحدساً وبناء علاقات.
بينما يُضفي الذكاء الاصطناعي السرعة وقابلية التوسع والدقة على عملية الاستشارات، فإن البشر يوفرون المعارف الهامة والتعاطف والفهم الدقيق لاحتياجات العملاء التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي وحده تحقيقها. معًا، يعزز الذكاء الاصطناعي قدرات الإنسان من خلال توفير معارف قابلة للتنفيذ وأتمتة المهام الروتينية، مما يتيح للمستشارين تقديم حلول أسرع وأكثر اتساقًا وتخصيصًا مع التركيز على حل المشكلات المعقدة والتعاون مع العملاء.
يدعم الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن مراحل مختلفة من الاستشارات، من البحث والتحليل إلى تطوير الاستراتيجية وتسليم المشاريع والتكامل التكنولوجي. يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي جمع وتحليل المعلومات الخاصة بالعميل والبيانات المعيارية والمعارف المستقاة من الارتباطات السابقة بسرعة، مما يتيح للاستشاريين بدء المشاركات على أساس قوي. يؤدي ذلك إلى تسريع عملية حل المشكلات واتخاذ القرارات، مما يتيح المزيد من الوقت للمناقشات الاستراتيجية والتعاون مع العملاء.
في حين أن الذكاء الاصطناعي يساعد في مهام مثل صياغة التقارير أو إنشاء شخصية المستخدم، يظل الاستشاريون البشريون، وخاصةً الخبراء، محور العملية الاستشارية. لا يمكن الاستغناء عن خبرتهم في فهم تحديات العملاء وتعزيز التعاون. يعمل الذكاء الاصطناعي كأداة لتعزيز هذه القدرات البشرية وليس استبدالها. من خلال الاهتمام بالأعمال التي تستغرق وقتاً طويلاً، يسمح الذكاء الاصطناعي للاستشاريين بالتركيز على تقديم حلول مبتكرة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء الفريدة.
تمثل الاستشارات القائمة على الأصول والاستشارات التقليدية منهجين متميزين لتقديم الخدمات الاستشارية، ولكل منهما منهجيته الخاصة به وعرضه للقيمة ونموذجه التشغيلي.
في الاستشارات الإدارية التقليدية، الأصل الأساسي هو رأس المال البشري—يعتمد الاستشاريون على خبرتهم وتجربتهم ووقتهم لتحليل المشكلات وإنشاء الحلول وتقديم المشورة الشخصية للعملاء. غالبًا ما يتم التعامل مع كل مشاركة كمشروع فريد، حيث يخصص الاستشاريون وقتًا وموارد كبيرة لفهم احتياجات العميل وتطوير استراتيجيات مصممة خصيصًا. تزدهر الاستشارات التقليدية من خلال العلاقات العميقة الفردية مع العملاء والحلول المخصصة، ولكنها قد تستغرق وقتًا طويلاً ومكلفة، حيث تعتمد العملية بشكل كبير على الجهد اليدوي للمستشار والاهتمام الفردي.
تستخدم الاستشارات القائمة إلى الأصول أدوات وتقنيات وأطر عمل قابلة لإعادة الاستخدام باعتبارها جوهر ما تقدمه من خدمات. بدلاً من الاعتماد فقط على الخبرة البشرية، تقوم الشركات بتطوير الأصول الخاصة—مثل المنصات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وأدوات التشخيص—واستخدام أساليب مجرّبة، وكلها يمكن تطبيقها على العديد من العملاء. يتيح هذا النهج للاستشاريين تبسيط العمليات وأتمتة المهام المتكررة وتقديم نتائج أسرع وأكثر اتساقاً.
على سبيل المثال، بدلاً من إجراء التحليلات المالية يدويًا، يمكن لشركة استشارية استخدام أداة ذكاء اصطناعي معدة مسبقًا لتقييم السلامة، مما يسمح للاستشاريين بالتركيز على الرؤى الاستراتيجية. توفر أيضًا الاستشارات القائمة على الأصول قابلية التوسع والفعالية من حيث التكلفة، حيث يمكن للعملاء إعادة استخدام الأدوات بمرور الوقت أو الاشتراك في الخدمات المستمرة.
يكمن الفرق الرئيسي بين النهجين في تركيزهما وكفاءتهما. تتسم الاستشارات التقليدية بأنها مخصصة للغاية وتتطلب عمالة مكثفة، وهي مثالية لمعالجة التحديات المعقدة أو الفريدة التي تتطلب معارف بشرية متعمقة. على النقيض من ذلك، تركز الاستشارات القائمة على الأصول على الكفاءة وقابلية إعادة الاستخدام، مما يجعلها أكثر ملاءمة للحالات التي يمكن فيها تطبيق حلول موحدة أو عندما يحتاج العملاء إلى دعم مستمر وآلي.
بينما تزدهر الاستشارات التقليدية من خلال التخصيص، توفر الاستشارات القائمة على الأصول رؤى أسرع قائمة على البيانات بتكاليف أقل باستخدام أصول محددة مسبقًا. يمكن أن يكون هذا النهج الاستشاري ذا قيمة للشركات الناشئة لأنه يوفر طريقة ميسورة التكلفة وقابلة للتوسع للوصول إلى الحلول المتقدمة واكتساب ميزة تنافسية في وقت مبكر، دون تكاليف مسبقة كبيرة. تتوافق الاستشارات القائمة على الأصول أيضًا مع الطلب المتزايد على الاستدامة، مما يمكّن الشركات من تقديم حلول فعالة وموفرة للأصول وقابلة للتكيّف مع مرور الوقت.
في الاستشارات التقليدية، يدفع العملاء مقابل وقت وخبرة الاستشاريين على أساس المشروع. تعمل الاستشارات القائمة على الأصول على تعزيز القيمة من خلال الأصول القابلة للتكرار والقابلة للتوسع والتي يمكن إعادة استخدامها عبر المشاريع، مما يحقق العائد على الاستثمار على المدى الطويل. يتمحور التسعير والأرباح حول نماذج مرنة مثل الاشتراكات أو الترخيص، مما يعكس القيمة المستمرة للأدوات القابلة لإعادة الاستخدام المدمجة في حلول أوسع نطاقاً.
غالبًا ما يكون دعم أصول الاستشارات ملكية مشتركة بين العميل والمستشار، حيث تصبح هذه الأصول جزءًا من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للعميل. عادةً ما تكون التراخيص أكثر مرونة، مما يسمح للعملاء بالوصول الكامل لاستخدام وتعديل الأصول داخل مؤسستهم، على عكس التراخيص الأكثر صرامة التي توجد في المنتجات التقليدية. يمزج هذا النهج بين التفكير في المنتج والخدمات الاستشارية لتقديم حلول فعالة وقابلة للتوسع.
في نهاية المطاف، يمكن للاستشارات القائمة على الأصول والاستشارات التقليدية أن تكمل بعضها البعض. تسمح الاستشارات القائمة على الأصول للشركات بتوسيع نطاق خدماتها وتقديم نتائج أكثر اتساقًا، بينما يركز الاستشارات التقليدية على معالجة الاحتياجات الاستراتيجية الدقيقة ذات المستوى العالي حيث تكون الإبداع البشري وحل المشكلات ضروريين.
تساعد الاستشارات القائمة على الأصول العملاء على تسخير قوة الذكاء الاصطناعي، وتزويدهم بأدوات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي تعزز نموذج الاستشارات التقليدي. تعمل هذه الممارسة على توسيع دور الاستشاريين من حل المشكلات إلى تمكين التحول الرقمي، وتوجيه العملاء بشأن استخدام الأدوات الرقمية لتوليد رؤى قيّمة. يمكن للعملاء بعد ذلك اتخاذ قرارات أكثر استنارة قائمة على البيانات حتى بعد انتهاء الشراكة الاستشارية.
من خلال تحويل الخدمات إلى منتجات، تجعل الشركات الاستشارية الخبرة أكثر سهولة، مما يسمح للشركات الصغيرة بالاستفادة من المنصات والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للعملاء إدارة مهام مثل التوقع وتتبع الأداء بشكل مستقل، مما يقلل التكاليف ويعزز تجربة العملاء.
كما تساعد الأدوات الخاصة التي تقدمها الشركات الاستشارية العملاء على اكتساب ميزة تنافسية من خلال تبسيط العمليات وتقديم رؤى مستمرة. مع ازدياد أهمية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، تمكّن الاستشارات القائمة على الأصول العملاء من تنفيذ استراتيجيات أكثر دقة وتحسين نتائجهم على المدى الطويل.
تقدم الاستشارات القائمة على الأصول العديد من الميزات الرئيسية التي تعزز تقديم الخدمات الاستشارية.
قابلية التوسع: يمكن للشركات الاستشارية توسيع نطاق تفاعلاتها مع العملاء من خلال نشر الأدوات والمنصات عبر ارتباطات متعددة دون الحاجة إلى زيادة عدد الاستشاريين. ويمكنهم تقديم حلول قابلة للتوسع، مثل منتجات البرمجيات كخدمة أو النماذج المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن للعملاء الاستمرار في استخدامها بعد انتهاء مرحلة الاستشارات.
الكفاءة: باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، يمكن للمستشارين تقليل الوقت اللازم لجمع وتحليل البيانات بشكل كبير، مما يؤدي إلى تفاعلات عملاء أكثر إنتاجية وأوقات استجابة أسرع للمشاريع. هذه الكفاءة تُمكّن الاستشاريين من التحرر من التنفيذ الروتيني، وتوجيه خبراتهم وإبداعاتهم نحو مشاركات العملاء. وباعتبارهم شركاء حقيقيين في التحول، يمكنهم التركيز على تقديم نتائج أفضل من خلال الرؤى القابلة للتنفيذ، وكل ذلك بجهد يدوي أقل.
الحد من المخاطر: تساعد الاستشارات القائمة على الأصول في الحد من المخاطر من خلال تقديم حلول موحدة وقابلة للتكرار تقدم نتائج متسقة وعالية الجودة. توفر الأدوات المستخدمة أيضًا قيمة مستمرة من خلال الاشتراكات أو إمكانية الوصول المستمر. يمنح هذا الترتيب للعملاء دعمًا و معارف طويلة الأجل للمساعدة في منع التحديات المستقبلية.
الفعالية من حيث التكلفة: تمكّن الاستشارات القائمة على الأصول العملاء من تحقيق القيمة بسرعة أكبر، حيث تتيح التقنية للاستشاريين تحقيق النتائج المماثلة في أطر زمنية أقصر.
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