ما هي الاستشارات القائمة على الأصول؟ 

الاستشارات القائمة على الأصول هي نموذج أعمال استشاري تستخدم فيه الشركات أدوات وتقنيات وأساليب خاصة بها لتقديم حلول أكثر كفاءة وفعالية لعملائها.

وعلى عكس الاستشارات التقليدية، التي غالباً ما تعتمد بشكل كبير على العمليات اليدوية التي تستغرق وقتاً طويلاً، يستخدم الاستشاريون في الاستشارات القائمة على الأصول هذه الأصول المبنية مسبقاً لتوحيد جوانب معينة من حل المشكلات. يمكّن هذا النهج العملاء من تحقيق القيمة بسرعة أكبر، ويحسّن الاتساق في جودة المخرجات ويعزز قابلية التوسع للشركة الاستشارية.

يمكن أن تأخذ هذه الأصول أشكالاً متنوعة، بما في ذلك حلول البرمجيات مثل نماذج الذكاء الاصطناعي والخوارزميات، وأدوات أتمتة العمليات، وقواعد البيانات الخاصة وأدوات قياس الأداء، ومساعدي الذكاء الاصطناعي (بما في ذلك روبوتات المحادثة) ووكلاء الذكاء الاصطناعي (المساعدون المشفرون الذين يحددون أنفسهم). على سبيل المثال، قد تستخدم شركة استشارية منصة تحليلات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإجراء تقييم سريع للسلامة المالية أو الكفاءة التشغيلية للشركة، بدلاً من الاعتماد فقط على خبرة الاستشاريين الأفراد. من خلال نشر هذه الأصول، يمكن للاستشاريين التركيز بشكل أكبر على المعارف الاستراتيجية والتخصيص حسب السياق الخاص بالعميل بينما تتولى الأدوات المهام الموحدة.

لا تحل الاستشارات القائمة على الأصول محل الاستشارات التقليدية بالكامل، ولكنها تحول التركيز من خلال أتمتة المهام القابلة للتكرار، مما يسمح للاستشاريين بالتركيز على العمل الاستراتيجي الذي يعتمد على الإنسان. قد تبنت العديد من الشركات الاستشارية الاستشارات القائمة على الأصول لقدرتها على دعم الكفاءة والاتساق على حد سواء. يسمح استخدام الأصول الملموسة مثل التقنية والبنية التحتية وغير الملموسة مثل المنهجيات والخبرات للشركات بتوسيع نطاق خدماتها وإعادة استخدام الملكية الفكرية القيّمة التي تم تطويرها من خلال الأعمال السابقة. تمنح هذه الممارسة العملاء حلولًا أكثر بساطة وفعالية.

بدلاً من مجرد التعامل مع المشاريع الفردية، تركز الاستشارات القائمة على الأصل على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء. تستخدم شركات الاستشارات مهاراتها الأساسية وملكيتها الفكرية لإنشاء أدوات وحلول قابلة لإعادة الاستخدام، مما قد يؤدي إلى مبادرات تجارية جديدة. يشجع هذا النهج على التعاون المستمر، حيث يتم أتمتة المهام الروتينية بينما يقدم الاستشاريون التوجيه الاستراتيجي، مما يعزز الابتكار والتحسين المستمر.

الهدف من الاستشارات القائمة على الأصول هو خلق قيمة أكبر للعملاء، وتقديمها بشكل أسرع وأكثر اتساقًا. حتى بعد انتهاء المشاركة الأولية، يستخدم العملاء أحيانًا الأصول بأنفسهم من خلال نماذج الاشتراك. يوفر هذا الترتيب قيمة مستمرة للشركة الاستشارية.

يعيد النهج القائم على الأصول للاستشارات تشكيل الطريقة التي تقدم بها الشركات خدماتها. يقوم هذا النهج بمواءمة خبراتهم مع حلول قابلة للتوسع وقائمة على التكنولوجيا، والتي تلبي احتياجات العملاء المتطورة وتعزز النجاح على المدى الطويل.