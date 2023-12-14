ما هو الذكاء الاصطناعي الفائق ؟

نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي الفائق لا يزال مفهومًا نظريًا، يقدم الخيال العلمي أفضل الأمثلة على ما يمكن أن تكون عليه الآلات فائقة الذكاء. على سبيل المثال، الروبوتات التي يمكنها التحدث والتفكير في سلسلة Star Wars، أو المساعدات الشخصية فائقة الذكاء القادرة على التطور في فيلم Her، أو الحاسوب HAL من فيلم 2001: A Space Odyssey القادر على التحكم في مركبة فضائية بكامل وظائفها.

أما اليوم، فإن الأنظمة المتاحة هي أنظمة ذكاء اصطناعي محدودة وتطبيقات بدائية تمثل مقدمات تمهيدية للذكاء الاصطناعي الفائق، وتشير إلى مستقبل يمكن فيه لنظام ذكاء اصطناعي واحد أن يجمع بين جميع القدرات المعروفة للذكاء الاصطناعي، بل وأكثر. فيما يلي بعض حالات الاستخدام التي تعمل بمثابة "وحدات بناء".

الذكاء الاصطناعي الحواري: تمثل المساعدات الشخصية مثل Amazon Alexa وMicrosoft Cortana وApple's Siri أبرز التطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي الحواري. يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI) قادرًا على التحدث باللغة البشرية بطلاقة وديناميكية، مع فهم عميق لجميع تعقيداتها ودلالاتها الدقيقة.

محركات التوصيات: تعتمد تقنية التعلم الآلي المستخدمة في خوارزميات التوصيات، مثل تلك التي تستخدمها Netflix، على خوارزميات تحليل البيانات واتخاذ القرارات التي قد تكون في يوم من الأيام جزءًا من الشبكة العصبية للذكاء الاصطناعي الفائق.

الذكاء الاصطناعي التوليدي: يستخدم ChatGPT من Open AI نموذجًا لغويًا كبيرًا مدرّبًا على مجموعة بيانات ضخمة من النصوص والرموز،.تمكنه هذه البيانات من معالجة اللغة البشرية وتوليدها بدقة ومرونة مذهلة. فقدرته على فهم الجمل المعقدة، والمشاركة في المحادثات، وإنتاج محتوى إبداعي مثل القصائد والنصوص والموسيقى، تشكل خطوة أساسية نحو تحقيق الذكاء بمستوى البشر.

السيارات ذاتية القيادة: أظهرت Tesla الإمكانات الهائلة للسيارات ذاتية القيادة. تستخدم السيارات ذاتية القيادة مزيجا من أجهزة الاستشعار والكاميرات وخوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة للتنقل في الطرق بشكل مستقل. إن القدرات المتقدمة على إدراك البيئة واتخاذ قرارات في الوقت الحقيقي التي تم تطويرها لهذه السيارات ذات أهمية كبيرة لأبحاث الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI). وتعد القدرة على معالجة البيانات الحسية المعقدة واتخاذ قرارات في الوقت الحقيقي في البيئات الديناميكية عنصرًا أساسيًا لتحقيق الذكاء العام، وهو هدف رئيسي لأبحاث الاصطناعي الفائق (ASI).

الرعاية الصحية: شهدت الرعاية الصحية تقدمًا كبيرًا بفضل الذكاء الاصطناعي، حيث تُستخدم الأنظمة الذكية الآن لتحليل الصور الطبية والبيانات لمساعدة الأطباء في تشخيص الأمراض. تعمل شركات مثل IBM Watson Health وDeepMind Health على تطوير أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها اكتشاف أمراض مثل السرطان وأمراض القلب وغيرها بدقة عالية. تُعتبر هذه التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي الطبي تمهيدًا لأنظمة أكثر تطورًا قادرة على تشخيص الأمراض وعلاجها بشكل مستقل. كما أن القدرة على تحليل وتفسير البيانات الطبية المعقدة تُعد أحد الجوانب المهمة لتحقيق مستوى ذكاء طبي يعادل أو يتجاوز الذكاء البشري، وهو مجال رئيسي من مجالات الاهتمام في أبحاث الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI).

يتمتع الذكاء الاصطناعي الفائق بإمكانات هائلة يمكن أن تح نقلة نوعية في مختلف جوانب الحياة البشرية. لكن تبرز الحاجة الملحة لمعالجة التحديات الأخلاقية والاجتماعية المرتبطة بهذه التقنية القوية. يجب على الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي، وعلماء الكمبيوتر، وشركات التقنية الكُبرى، والحكومات العالمية النظر بعناية في الفوائد والمخاطر المحتملة لضمان استخدام هذه التقنية بشكل مسؤول وأخلاقي لما فيه صالح البشرية.