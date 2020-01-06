تمر الشركات بشكل متزايد برحلة تحول رقمي لتلبية احتياجات المستهلكين المتطورة. كما يزداد احتمال استخدام العملاء للشبكات الاجتماعية وتطبيقات المحمول والتقنيات الرقمية. بسبب هذا التغيير، أصبحت الإستراتيجية الرقمية الآن جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية العمل الشاملة.

تحصل العديد من الشركات على قوة الحوسبة من خلال منصات الخدمات السحابية عبر الإنترنت وتتبنى إستراتيجية السحابة أولاً في معظم عمليات تطوير التطبيقات. وقد أدى هذا إلى تعزيز التغيير في تصميم التطبيقات—في السابق، كانت الأولوية للوظائف والحالة، ولكن الآن تنتقل معظم التطبيقات التي تواجه المستهلك إلى البرمجيات كخدمة (SaaS) والمنصات الرقمية. يركز تصميم التطبيق الآن بشكل أكبر على تجربة المستخدم، وانعدام الحالة، والمرونة.

يعتمد اختيار بنية التطبيق الصحيحة على متطلبات عملك. في هذا المنشور، سندرس أربعة خيارات معمارية لتمكين التحول الرقمي، اعتمادًا على الاحتياجات العامة للأعمال.