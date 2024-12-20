ما الفرق بين مسرِّعات الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة الرسومات؟

ومع ذلك، يُستخدم مصطلح مسرِّع الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لوصف شرائح الذكاء الاصطناعي الأكثر تخصصًا، مثل وحدات المعالجة العصبية (NPUs) أو وحدات معالجة التنسور (TPUs). بينما تُعَد وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) متعددة الأغراض -التي صُممت في الأصل لمعالجة الصور والرسوم- فعَّالة جدًا عند استخدامها كمسرِّعات للذكاء الاصطناعي، قد تقدِّم أنواع أخرى من الأجهزة المخصصة للذكاء الاصطناعي قوة حسابية مشابهة أو أفضل مع كفاءة طاقة محسَّنة، وزيادة في معدل نقل البيانات، وتحسينات أخرى ذات قيمة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي.

تعمل وحدات المعالجة المركزية (CPUs) القياسية ضمن إطار خطي، تستجيب للطلبات واحدة تلو الأخرى وغالبًا ما تواجه صعوبة في التعامل مع متطلبات معالجة البيانات عالية الأداء. تم تصميم وحدات معالجة الرسومات بشكل مختلف وهي متفوقة في مثل هذه الطلبات.

تتميز وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) بنوى متعددة منطقية، حي تقسِّم المشكلات المعقدة إلى أجزاء أصغر يمكن حلها في وقت واحد، وهي منهجية تُعرَف باسم المعالجة المتوازية. طوَّرت شركة Nvidia واجهة برمجة التطبيقات CUDA في الأصل عام 2006، والتي فتحت القوة الكبيرة للمعالجة المتوازية لوحدة معالجة الرسومات (GPU). يُتيح هذا للمبرمجين استخدام وحدات معالجة الرسوميات من Nvidia لأغراض معالجة عامة في الآلاف من حالات الاستخدام، مثل تحسين مراكز البيانات، وعمليات التشغيل الآلي، وتصنيع الهواتف الذكية، وتعدين العملات الرقمية، وغيرها.

لقد أثبتت قدرات المعالجة المتوازية المذهلة لوحدات معالجة الرسومات (GPU) جدواها الكبيرة في مهام الذكاء الاصطناعي مثل تدريب النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) أو الشبكات العصبية. ومع ذلك، مع زيادة الطلب تأتي زيادة استهلاك الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تشتهر وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء باستهلاكها الكبير للطاقة وارتفاع تكلفتها.