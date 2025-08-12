تضخ شركة ميتا (Meta) مليارات الدولارات في مختبر أبحاث جديد لتطوير الذكاء الاصطناعي الذي تقول إنه قد ينافس أو يتجاوز القدرات البشرية عبر التخصصات، بدعم من مركز بيانات على نطاق مانهاتن وحملة توظيف عالمية لكبار العلماء.

الذكاء الفائق، الذي كان يُناقَش بشكل رئيسي في الدوائر الأكاديمية، أصبح الآن جزءًا من إستراتيجية الشركات. تشير استثمارات ميتا (Meta) في البنية التحتية والتمويل وفرق البحث إلى أنها تتعامل مع هذا النموذج المتقدم من الذكاء الاصطناعي كهدف ملموس، على غرار المبادرات الجارية في شركات مثل OpenAI وAnthropic.

يشير الذكاء الفائق إلى الذكاء الاصطناعي الذي يتفوق على البشر في كل مجال، من الإبداع العلمي إلى الفهم العاطفي. قال Kunal Sawarkar، المهندس المتميز وكبير علماء البيانات في شركة IBM، في مقابلة لمجلة IBM Think إن الذكاء الفائق سيكون "أذكى من البشر في كل المجالات، ليس فقط الذاكرة أو الرياضيات، بل في التفكير، والإبداع، والذكاء العاطفي، وحتى التلاعب الاجتماعي." هذا هو مستوى القدرة الذي تتسابق شركة ميتا (Meta) وغيرها من عمالقة التكنولوجيا الآن لتحقيقه، حيث تضخ الموارد في برامج بحثية تهدف إلى تحويل ما كان خيالاً علميًا في السابق إلى واقع هندسي.