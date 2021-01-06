العلامات
جوانب مهمة يجب مراعاتها عند تنفيذ حلول السحابة

رجال أعمال يعملون في مكتب مشرق

نظرة على بعض العناصر المهمة التي يجب مراعاتها خلال مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ.

لقد رأينا جميعًا العديد من المقالات التي تصف سبب أهمية الحوسبة السحابية اليوم وتوضح بالتفصيل فوائد السحابة. وينصب تركيز معظمها على سبب أهمية الحوسبة وكيفية عملها، ولكن من المهم أيضًا التفكير في من أين تبدأ حقًا وكيفية التعامل مع رحلة الحوسبة الخاصة بك. تتناول هذه المقالة منظور تنفيذ حل "مرتكز على السحابة، الجوانب التي يجب مراعاتها خلال مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ.

تتوفر أنواع مختلفة من عروض السحابة، ويوجد العديد من الموردين في السوق يقدمون حلولاً تنافسية متنوعة. ويجب عليك النظر في جميع الخيارات لاختيار الخيار الأنسب، والذي قد يشمل حتى التعامل مع عروض سحابة متعددة.

اتخاذ قرار بشأن عرض السحابة المناسب

من الواضح أن الخطوة الأولى نحو تنفيذ السحابة هي تحديد ما إذا كان تنفيذ السحابة مناسبًا للحل الخاص بك أم لا. وإذا كان الجواب نعم، فستحتاج إلى تحديد عرض السحابة المناسب.

بالنسبة للعديد من التطبيقات، ستكون القوة الدافعة الأساسية لتنفيذ السحابة هي تقليل تكلفة البنية التحتية، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا هو العامل الوحيد الذي تضعه في الاعتبار، إذ توفر السحابة العديد من الفوائد التي ينبغي الاستفادة منها. ينبغي أيضًا تجنّب اتباع "نهج الانفجار الكبير"، والسعي بدلًا من ذلك إلى التنفيذ على مراحل.

تتوفر في السوق أدوات متنوعة لتقييم مدى جاهزية تطبيقك للسحابة (على سبيل المثال، هذه أداة من IBM). واستنادًا إلى أحمال تشغيل التطبيقات، والمتطلبات غير الوظيفية (NFR)، والتقنيات المستخدمة حاليًا، ومجموعة الأجهزة/البرمجيات الحالية، يمكن لهذه الأدوات المساعدة في تقييم تطبيقك لبيئة النشر المستهدفة، وجاهزيته للسحابة، وفوائد السحابة التي يمكن تحقيقها. من المفيد ممارسة استخدام إحدى هذه الأدوات في البداية الفعلية لرحلة الانتقال إلى السحابة.

اسأل نفسك الأسئلة التالية للمساعدة في اتخاذ قرار بشأن الخيار المناسب:

  • هل هذا من أجل ترحيل تطبيق موجود أم لتطوير تطبيق تم إنشاؤه على السحابة؟ بالنسبة لتطبيقات السحابة الأصلية (التي تم إنشائها في السحابة)، يُعد PaaS خيارًا مناسبًا لأنه يمكن تحقيق الحد السلبي للمرشح المحتمل (MVP) (الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق) بسرعة في PaaS. ويمكن تنفيذ الوظائف بشكل تدريجي. وإذا كنت تقوم بترحيل تطبيق موجود كما هو، فهناك قيود على توافق البرامج الوسيطة (مثل إصدار معين من نظام التشغيل/البرنامج)، لذلك قد يكون IaaS هو الحل الصحيح.
  • هل يتم دعم جميع البرامج الوسيطة المطلوبة بواسطة عرض السحابة؟ هناك قيود على خيارات البرمجيات الوسيطة التي يقدمها مزودو السحابة والدعم المقدم. وبالنسبة لنقل التطبيقات القديمة، تحقق مما إذا كان دعم البرمجيات الوسيطة المطلوبة/المتوافقة متاحًا. إذا لم يكن متوافقًا، فقد تضطر لإجراء تغييرات كبيرة على التطبيق. ولا يُنصح بهذا النهج، لأنه سيستهلك معظم وقت وجهد عملية الترحيل.
  • هل هناك أي اعتبارات تتعلق بأمن البيانات أو الامتثال؟ إذا كان التطبيق يتعامل مع بيانات آمنة (مثل المعلومات الشخصية/المعلومات الشخصية الحساسة)، فتحقق من امتثال بيانات خيارات السحابة. قد تفرض المتطلبات التنظيمية عدم تخزين البيانات الحساسة على مثيل سحابة عامة، أو قد تكون هناك قيود جغرافية. في مثل هذه الحالة، يمكنك التفكير في حل سحابة هجينة، مع نشر البيانات المحلية وخدمات التطبيقات على السحابة العامة. يوجد جانب آخر ألا وهو النظر في تقديم السحابة بناءً على عرض مستأجر واحد ومتعدد المستأجرين.
  • هل التطبيق متصل بالإنترنت أو بالشبكة الداخلية (الإنترانت)؟ سيحدد هذا ما إذا كان يمكن استضافة التطبيق على سحابة خاصة أو عامة، اعتمادًا على تكوينات حماية الشبكة/جدار الحماية. يمكن استضافة التطبيقات الموجّهة للإنترنت أيضًا خلف جدار الحماية (على سحابة خاصة)، حيث يجب معالجة حركة مرور الإنترنت بواسطة مثيل من السحابة العامة ثم إعادة توجيهها من هناك.
  • هل يتطلب التطبيق التكامل مع تطبيقات مؤسسية الموجودة خلف جدار الحماية؟لمثل هذه المتطلبات، قد لا تكون السحابة العامة مناسبة وفقًا لسياسات حماية جدار الحماية الخاصة بالشركة.
  • هل يستخدم التطبيق أي عناصر محددة من طرف ثالث أو مفتوح المصدر؟ إذا كان تطبيقك يستخدم أي أداة محددة أو برنامج مرخص، فهناك احتمال ألا يكون مدعومًا على PaaS، ولكن عروض PaaS تحتوي على مجموعة غنية من مجموعات الأدوات التي يمكنك الاختيار من بينها، كبديل. وسيتطلب ذلك إعادة هيكلة التطبيق.
  • هل يعمل التطبيق مع نظام الملفات الأصلي على الخادم المستضاف؟ إذا كانت الإجابة "نعم"، فهذا يعني أنه ليس حلاً موثوقًا عند استضافته على السحابة. ويمكن نقل تكامل أنظمة الملفات إلى أي من حلول السحابة المناسبة.
تصميم حلول السحابة

بمجرد تحديد بيئة السحابة المستهدفة المناسبة، تكون الخطوة التالية هي تصميم حل السحابة. وفيما يلي الجوانب الحساسة التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء التصميم:

  • أمن: يُعدّ هذا أحد العوائق الأساسية أمام اعتماد المجموعات لحلول السحابة. ويجب الاهتمام بالنقاط التالية لتوفير الأمان المناسب:
    • ضوابط أمن السحابة: ضوابط الردع، والضوابط الوقائية، والضوابط الكاشفة، والضوابط التصحيحية
    • الأمان والخصوصية: إدارة الهوية، والأمن المادي، وأمن الأفراد، والخصوصية
    • أمن البيانات: السرية، وسهولة التحكم في الوصول، والنزاهة
    • التشفير: البيانات أثناء النقل، والبيانات أثناء التخزين
    • الامتثال: استمرارية الأعمال واستعادة البيانات وسجلات التدقيق
    • المسائل القانونية والتعاقدية
  • التوافر العالي (HA) والتعافي من الكوارث (DR): طبيعة السحابة تعني أن لديك سيطرة محدودة على الانقطاعات المجدولة وغير المجدولة. وإذا كان هناك متطلب غير وظيفي (NFR) لهذا الغرض، فيجب أن يكون تصميم العنصر قويًا بما يكفي لتوفير وظيفة HA ووظيفة DR. ولا توفر البنية التحتية نفسها أي ميزات ذات صلة، ولكن يمكن تحقيق ذلك باستخدام الخدمات التي يقدمها مزود PaaS بما يتوافق مع تصميم التطبيق. وتتمثل بعض الخيارات في استضافة التطبيق على مراكز بيانات متعددة للسحابة، ومراقبة التطبيق والقياس حسب الحاجة، واستخدام حاويات لتوفير الخدمات الديناميكية، وما إلى ذلك.
  • النسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها: يقدم مزودو السحابة خيارات مختلفة لخدمات النسخ الاحتياطي (مثل خدمات النسخ الاحتياطي في Evault). ويجب أن تأخذ فرق التطبيقات في الاعتبار هذه الخدمات للقدرة على استعادة النظام في حالة فقدان أي بيانات.
  • مسار عمليات التطوير: تُعد الأتمتة واستخدام الأدوات لتنفيذ الأنشطة المتكررة المفتاح لتحقيق عمليات نشر أسرع وتقديم قيمة عمل أكبر للعميل. تقدم عروض السحابة، وخاصةً حلول PaaS، مجموعة واسعة من ميزات عمليات التطوير لتحقيق التكامل المستمر، والتسليم المستمر، والنشر المستمر، والعمليات المستمرة.
  • استخدام الحاويات: يمكن توفير العمليات والذاكرة ذاتيًا على السحابة، وهذه الطبيعة الديناميكية للسحابة تمكن من تنفيذ تقنيات الحاويات بكفاءة مثل الخدمات المصغرة و Docker. ويمكن تحقيق التوسع/التقليص التلقائي والديناميكي على الفور لدعم مثيلات إضافية من الخدمات، اعتمادًا على حمل التطبيق.
  • موازنة التحميل: موازنة التحميل مهمة لعدة أسباب. أولاً، يمكن أن تعمل كوكيل لحماية خوادم التطبيقات الخلفية. ثانيًا، لموازنة الأحمال عبر عدة خوادم. يقدم مزودو السحابة خوارزميات مختلفة لموازنة الأحمال مثل round-robin، وmin-min وmin-max، وغيرها. ومن المهم فهم الخيارات واختيار الخيار المناسب.
  • زمن الانتقال: يُعد زمن انتقال الشبكة جانبًا مهمًا يجب أخذه في الاعتبار، خاصةً في بيئة السحابة الهجينة، حيث توجد عدة قفزات للشبكة (ربما عبر مزودي السحابة المختلفة) لطلب عميل واحد. ويمكن لمزودي الخدمة السحابية المساعدة في توجيه المستخدمين النهائيين بذكاء إلى أقرب منطقة مركز بيانات سحابة ضمن شبكتهم.
  • البيئة المجمعة: في بيئة المجمعة، ينصح بتوفير خوادم مختلفة على حجيرات منفصلة. وعادةً ما يتم إجراء أي صيانة مجدولة على حجيرة واحدة في كل مرة. لذا، داخل المجموعة، سيضمن هذا التوزيع أن يكون هناك خادم واحد على الأقل مفعل في أي وقت، للتعامل مع طلبات العملاء.
  • التوسع (الرأسي/الأفقي): هذه هي القدرة التي يمنحها مورد تكنولوجيا المعلومات للتعامل مع الطلب المتزايد أو المتناقص بطريقة فعالة، وهي واحدة من أكثر ميزات السحابة فائدة وشعبية. وغالبًا ما يُعدّ القياس الأفقي ميزة طويلة الأجل، في حين أن القياس الرأسي عادةً ما يُعد ميزة قصيرة الأجل. وقد يكون للتوسع الرأسي فائدة من التكلفة، لكنه قد يكون الحلقة الأضعف أو نقطة فشل واحدة.
  • البرمجيات الوسيطة والبرمجيات: يعتمد اختيار البرمجيات الوسيطة المناسبة للحل على عوامل متعددة، مثل الاستخدام في التطبيقات الحالية، والمهارات المتاحة، وقيود الترخيص، والخيارات التي يوفرها مزود السحابة، وغيرها. ويقدم مزودو السحابة مجموعة محددة مسبقًا من الخيارات. لذلك، يجب إجراء فحص التوافق قبل ترحيل أي تطبيق موجود. وقد يتطلب الأمر إعادة كتابة جزء أو كل التطبيق للاستفادة الكاملة من ميزات السحابة المختلفة إلى أقصى حد.
  • المراقبة: تُعد مراقبة أداء التطبيق ومراقبة البنية التحتية (الخادم) أمران حساسان لضمان أن التطبيق آمن ومتاح. ويقدم مزودو السحابة أدوات لتحليل أحمال تشغيل الأجهزة الافتراضية. توفر هذه الأنظمة لوحة معلومات قابلة للتخصيص وجمع المقاييس، مما يوفر حلولاً موحدة للمراقبة المتسقة. ويمكن تكوين الإجراءات الآلية (مثل زيادة موارد الأجهزة، وإدارة عدد حالات الخدمة قيد التشغيل) للحفاظ على صحة النظام.
  • حلول سحابة هجينة: تتضمن عمليات تكامل التطبيقات التي تغطي بيئات سحابة مختلفة، عبر مورديين مختلفين أو محليين. وسيتعين تكوين جدران الحماية لتمكين عمليات التكامل هذه. يمكن أن تكون عمليات التكامل هذه غير متزامنة أو متزامنة بطبيعتها، بناءً على المتطلبات الوظيفية و/أو التقنية. يمكن أن يساعد التخزين المؤقت للبيانات التي لا تتغير بشكل متكرر في تقليل أوقات معالجة التطبيق.
  • التشفير: يُعد تشفير البيانات في حالة السكون مهمًا في بيئة سحابية، لأسباب تتعلق بالأمان والامتثال، خاصة في البيئات متعددة المستأجرين. ويُعد تشفير البيانات التي تم نسخها احتياطيًا مهم أيضًا.
 

الخاتمة

إن تنفيذ حل سحابي لا يعني فقط استضافة تطبيق قديم حالي على بنية تحتية مشتركة جديدة. قد تكون هذه خطوة أولى جيدة للمساعدة في خفض تكاليف البنية التحتية، لكن تقدم السحابة خدمات متنوعة لتحقيق المرونة والكفاءة بطريقة فعالة من حيث التكلفة. وتكمن الإمكانات الكاملة للسحابة في استخدام الخدمات المناسبة.

تعرف على المزيد حول سحابة عامة من IBM وحلول سحابة هجينة من IBM.

