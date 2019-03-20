اليوم، يرى الكثير من الناس الذكاء الاصطناعي كتقنية سحرية أخرى يتم استخدامها دون فهم كاف لكيفية عملها. يرون الذكاء الاصطناعي على أنه مميز ويقتصر استخدامه على الخبراء الذين أتقنوه وأبهرونا به. في هذه الأجواء، اتخذ الذكاء الاصطناعي جواً من الغموض مع وعود بالعظمة، والبعد عن متناول البشر العاديين.



الحقيقة، بطبيعة الحال، هي أنه لا يوجد سحر في الذكاء الاصطناعي. وقد تمت صياغة مصطلح الذكاء الاصطناعي لأول مرة في عام 1956 ومنذ ذلك الحين تقدمت التكنولوجيا وخاب أملها وعادت للظهور من جديد. كما كان الحال مع الكهرباء، فإن الطريق إلى اختراقات الذكاء الاصطناعي سيأتي بالتجارب الجماعية. وفي حين أن العديد من هذه التجارب ستفشل، سيكون للتجارب الناجحة تأثير كبير.

وهذا هو المكان الذي نجد أنفسنا فيه اليوم. وكما اقترح آخرون، مثل Andrew Ng، فإن الذكاء الاصطناعي هو الكهرباء الجديدة. وبالإضافة إلى انتشاره في كل مكان وتزايد إمكانية الوصول إليه، يعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز وتغيير الطريقة التي تُدار بها الأعمال في جميع أنحاء العالم. إنه يتيح التنبؤات بدقة قصوى ويؤتمت العمليات التجارية وصناعة القرار. التأثير واسع جداً، من تجربة العملاء إلى منتجات ذكية وخدمات أكثر كفاءة. وفي النهاية، ستكون النتيجة تأثيراً اقتصادياً على الشركات والدولة والمجتمع.

بالتأكيد، المؤسسات التي تدفع التجارب الجماعية في الذكاء الاصطناعي ستفوز بفرص السوق خلال العقد القادم. لإزالة الغموض عن الذكاء الاصطناعي، يجب النظر في عنصرين رئيسيين من الفئة: المكونات و العمليات. بمعنى آخر ، تحديد ما وراءه وكيف يمكن اعتماده.