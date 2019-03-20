العلامات
الذكاء الاصطناعي ليس سحرًا: حان الوقت لإزالة الغموض عنه وتطبيقه

رجل يرتدي زيًا غير رسمي يجلس على مكتب ويعمل على الكمبيوتر وحوله قططه الأليفة ونباتاته

مؤلف

Rob Thomas

Rob Thomas

على مدى قرون، كان يُعتقد أن الكهرباء من اختصاص السحرة - السحرة الذين تركوا الجمهور في حيرة من أمرهم حول مصدرها وكيفية توليدها. وعلى الرغم من أن بنجامين فرانكلين ومعاصريه كانوا على دراية جيدة بالظواهر عندما أثبت العلاقة بين الكهرباء والبرق، إلا أنه واجه صعوبة في تصور استخدام عملي لها في عام 1752. في الواقع، كان اختراعه الأكثر تقديرًا يتعلق بتجنب الكهرباء - مانعة الصواعق. تمر جميع الابتكارات الجديدة بتطور مماثل: الرفض، ثم التجنب، ثم الخوف، وربما القبول في النهاية.

اليوم، يرى الكثير من الناس الذكاء الاصطناعي كتقنية سحرية أخرى يتم استخدامها دون فهم كاف لكيفية عملها. يرون الذكاء الاصطناعي على أنه مميز ويقتصر استخدامه على الخبراء الذين أتقنوه وأبهرونا به. في هذه الأجواء، اتخذ الذكاء الاصطناعي جواً من الغموض مع وعود بالعظمة، والبعد عن متناول البشر العاديين.

الحقيقة، بطبيعة الحال، هي أنه لا يوجد سحر في الذكاء الاصطناعي. وقد تمت صياغة مصطلح الذكاء الاصطناعي لأول مرة في عام 1956 ومنذ ذلك الحين تقدمت التكنولوجيا وخاب أملها وعادت للظهور من جديد. كما كان الحال مع الكهرباء، فإن الطريق إلى اختراقات الذكاء الاصطناعي سيأتي بالتجارب الجماعية. وفي حين أن العديد من هذه التجارب ستفشل، سيكون للتجارب الناجحة تأثير كبير.

وهذا هو المكان الذي نجد أنفسنا فيه اليوم. وكما اقترح آخرون، مثل Andrew Ng، فإن الذكاء الاصطناعي هو الكهرباء الجديدة. وبالإضافة إلى انتشاره في كل مكان وتزايد إمكانية الوصول إليه، يعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز وتغيير الطريقة التي تُدار بها الأعمال في جميع أنحاء العالم. إنه يتيح التنبؤات بدقة قصوى ويؤتمت العمليات التجارية وصناعة القرار. التأثير واسع جداً، من تجربة العملاء إلى منتجات ذكية وخدمات أكثر كفاءة. وفي النهاية، ستكون النتيجة تأثيراً اقتصادياً على الشركات والدولة والمجتمع.

بالتأكيد، المؤسسات التي تدفع التجارب الجماعية في الذكاء الاصطناعي ستفوز بفرص السوق خلال العقد القادم. لإزالة الغموض عن الذكاء الاصطناعي، يجب النظر في عنصرين رئيسيين من الفئة: المكونات و العمليات. بمعنى آخر ، تحديد ما وراءه وكيف يمكن اعتماده.

المكونات

كما كانت الكهرباء مدفوعة بمكونات أساسية مثل المقاومات والمكثفات والصمامات الثنائية وما إلى ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي يتم تشغيله بواسطة عناصر البرمجيات الحديثة:

  1. نسيج بيانات حديث وموحد. الذكاء الاصطناعي يتغذى على البيانات، ولذلك يجب تجهيز البيانات للذكاء الاصطناعي. يعمل نسيج البيانات كممثل منطقي لكل أصول البيانات، على أي سحابة. فهو ينظم البيانات مسبقًا ويصنفها عبر المؤسسة. يتوفر وصول سلس إلى جميع البيانات من خلال محاكاة افتراضية من جدار الحماية إلى الحافة.
  2. بيئة تطوير ومحرك. مكان لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها وتشغيلها. يتيح ذلك إمكانية التعلم العميق من البداية إلى النهاية، من الإدخال إلى الإخراج. تساعد نماذج التعلم الآلي في العثور على الأنماط والهياكل في البيانات التي يتم استنتاجها وليس الصريحة. هذا هو الوقت الذي يبدأ فيه الشعور بالسحر.
  3. الميزات البشرية. آلية لإحياء النماذج، من خلال ربط النماذج والتطبيقات بميزات بشرية مثل الصوت واللغة والرؤية والتفكير.
  4. إدارة الذكاء الاصطناعي واستغلاله. هذا يمكنك من إدخال الذكاء الاصطناعي في أي تطبيق أو عملية تجارية، مع فهم الإصدارات، وكيفية تحسين التأثير، وما الذي تغير، والتحيز، والتباين. هنا تعيش نماذجك للاستغلال وتتيح إمكانية إدارة دورة حياة جميع أشكال الذكاء الاصطناعي. وأخيرًا، فهي توفر القدرة على الإثبات والتفسير للقرارات التي يتخذها الذكاء الاصطناعي.
العملية

مع وجود هذه المكونات في متناول اليد، تقوم المزيد من المؤسسات بتحقيق أقصى استفادة من قيمة البيانات. ولكن للاستفادة الكاملة من الذكاء الاصطناعي، يجب أن نفهم أيضاً كيفية تبني وتنفيذ التقنية. بالنسبة لأولئك الذين يخططون للحركة، فكر في هذه الخطوات الأساسية أولاً:

  1. تحديد فرص الأعمال المناسبة للذكاء الاصطناعي. المجالات المحتملة للتبني واسعة: خدمة العملاء، إنتاجية الموظفين/الشركات، عيوب التصنيع، الإنفاق على سلسلة التوريد، والعديد غيرها. أي شيء يمكن وصفه بسهولة، يمكن برمجته. بمجرد برمجته، فإن الذكاء الاصطناعي سيجعله أفضل. الفرص لا حصر لها.
  2. جهّز المؤسسة للذكاء الاصطناعي. ستحتاج المؤسسة إلى قدرات وخبرات أكبر في علم البيانات. سيتم أتمتة العديد من المهام المتكررة واليدوية اليوم، مما سيطور دور العديد من الموظفين. من النادر أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من أداء دور كامل. لكن من النادر أيضاً أن لا يمكن تعزيز أي من الأدوار بواسطة الذكاء الاصطناعي. كل التقنية عديمة الفائدة بدون الموهبة لاستخدامها، لذا بادر ببناء فريق من الخبراء يلهم الآخرين ويقوم بتدريبهم.
  3. اختر التقنية والشركاء. ورغم أنه من غير المرجح أن يختار الرئيس التنفيذي التقنية شخصياً، إلا أن الإيحاء هنا أقرب إلى الثقافة. يجب على المؤسسة أن تعتمد العديد من التقنيات، من خلال المقارنة، والتباين، والتعلم من خلال هذه العملية. يجب على المؤسسة اختيار عدد قليل من الشركاء الذين يمتلكون المهارات والتقنية اللازمة لتقديم الذكاء الاصطناعي.
  4. تقبل الفشل. إذا قمت بتجربة 100 مشروع في الذكاء الاصطناعي، فمن المحتمل أن يفشل 50 منها. ولكن، الـ 50 الناجحة ستكون أكثر من مجرد تعويض عن الفشل. يجب أن تكون الثقافة التي تنشئها جاهزة ومستعدة لتقبل الإخفاقات والتعلم منها والانتقال إلى الخطوة التالية. افشل سريعًا، كما يقولون.

أصبح الذكاء الاصطناعي أساسياً مثل الكهرباء والإنترنت والهواتف المحمولة لأنه يحمل مع التيار. إن عدم وجود استراتيجية للذكاء الاصطناعي في عام 2019 سيكون مثل عدم وجود استراتيجية للمحمول في عام 2010، أو استراتيجية للإنترنت في عام 2000.

لنأمل أنه عندما تنظر إلى هذه اللحظة في التاريخ، يمكنك أن تفعل ذلك بمحبة، كشخص تبنى البيانات كمورد جديد واستخدم الذكاء الاصطناعي كمرفق الخدمات المطلوب لاستغلالها.

______________________________________________

ظهرت نسخة من هذه القصة لأول مرة على موقع Informationweek.

