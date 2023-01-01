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الكشف عن برامج الفدية والتهديدات الأخرى والحماية والتعافي منها
تقييم مرونة بياناتك
رسم توضيحي لشخص يعمل في تخزين البيانات المرنة

يستخدم IBM Storage لتحقيق مرونة البيانات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في حماية مؤسستك من برامج الفدية، وتعطُّل الأجهزة، والكوارث الطبيعية، والهجمات الإلكترونية والتهديدات الأخرى.

تتميز مصفوفات FlashSystem لمجموعة IBM Storage برمز الكشف عن تلف البيانات المضمّن الذي يستخدم التعلّم الآلي للمساعدة في تحديد حالات الخلل التي قد تشير إلى وجود تهديد. وهذا يتيح إغلاق الأنظمة قبل انتشار الضرر.

يستخدم برنامج IBM Storage Defender مؤشرًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للموثوقية النسبية للبيانات المنسوخة والأجهزة الافتراضية (VMs) لتسريع عملية التعافي بعد الهجوم، باستخدام طرق كشف جديدة طوَّرها قسم IBM Research.

تمثِّل مرونة البيانات جوهر مجموعة منتجات IBM Storage بأكملها، بدءًا من أنظمة الأجهزة القابلة للتوسُّع الأفقي والتوسُّع الرأسي، وحتى التخزين المعرّف بالبرامج وتخزين الكمبيوتر المركزي والتخزين على الأشرطة.
تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2023

أرقام دقيقة توضح مدى تأثير الافتقار إلى مرونة البيانات في الأعمال.
المزايا الكشف الاستباقي عن التهديدات

فعِّل المراقبة بالاستناد إلى الذكاء الاصطناعي لأنظمة التخزين الأساسية والمساعِدة الخاصة بك.

 آمن ومرن

تمكّن من دمج IBM Security وحلول التخزين المرن للبيانات.

 لقطات غير قابلة للتعديل

قم بتسريع وتيرة الاسترداد الموثوق به باستخدام لقطات غير قابلة للتعديل لا يمكن تغييرها أو محوها.

 حماية البيانات

يمكنك إجراء النسخ الاحتياطي والاسترداد باستخدام لقطات الأجهزة وإدارة نسخ البيانات.
أجهزة مرنة وبرامج مرنة
تخزين بيانات المؤسسة مع مرونة البيانات المضمّنة يعمل نظام IBM FlashSystem على تعزيز مرونة البيانات لأعباء العمل الأساسية من خلال الجمع بين الاكتشاف السريع والنسخ الآمنة والأتمتة. ويعمل الرمز الخاص للكشف عن تلف البيانات المضمّن على فحص البيانات الواردة، باستخدام التعلم الآلي القائم على التقنية السحابية للمساعدة في تحديد حالات الخلل التي قد تشير إلى وجود تهديد. ويتيح هذا اتخاذ تدابير دفاعية، مثل إنشاء لقطات غير قابلة للتعديل. استكشف
برنامج مرونة البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي يوفر برنامج IBM Storage Defender مرونة شاملة للبيانات في بيئات تقنية المعلومات ذات التقنية السحابية المتعددة والهجينة الحديثة التي تتضمّن الأجهزة الافتراضية (VMs) وقواعد البيانات والتطبيقات وأنظمة الملفات وأعباء عمل البرامج كخدمة (SaaS) والحاويات. وهو يستخدم مؤشرًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للموثوقية النسبية للبيانات المنسوخة والأجهزة الافتراضية (VMs)، ويتم إنشاء هذا المؤشر من خلال الجمع بين أنماط البيانات والإشارات الواردة من الحلول الحالية مع منهجيات الكشف الجديدة التي طورها قسم IBM Research. استكشف
طبقات متعددة لمرونة التخزين تخزين للملفات والكائنات مرن للبيانات

يوفر برنامج IBM Storage Scale تخزينًا معرّفًا بالبرامج للملفات والكائنات لأعباء العمل كثيفة البيانات وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتيح للعملاء إنشاء منصة بيانات عالمية عالية الأداء، ومتصلة عالميًّا، وذات تكلفة محسّنة.

 اكتشِف IBM Storage Scale تخزين متعدد البروتوكولات ومرن للبيانات

IBM Storage Ceph هو برنامج تخزين على مستوى المؤسسات يفصل البيانات عن أجهزة التخزين المادية، وهو ما يوفر قدرات لا مثيل لها للتوسّع ومرونة البيانات.

 اكتشِف IBM Storage Ceph تخزين سحابي أصلي مرن للبيانات

IBM Fusion عبارة عن منصة لخدمات بيانات الحاويات الأصلية تقدم بنية تحتية مبسّطة إلى مطوري التطبيقات وعلماء البيانات.

 اكتشِف IBM Storage Fusion تخزين الكمبيوتر المركزي المرن للبيانات

تتميز أنظمة التخزين IBM DS8900F بقدرات التكرار ولقطات الأجهزة، وإلغاء البيانات المكررة، والتشفير والتكامل مع البيئات الافتراضية.

 اكتشِف IBM DS8900F مرونة البيانات المعزولة

يقدم IBM Tape Storage مرونة في البيانات لا تُضاهى من خلال توفير عزل مادي بين بياناتك المؤرشفة والعالم الخارجي.

 اكتشف IBM Tape Storage
الموارد تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2023

اكتشِف ما تتكبده الشركات بسبب عمليات اختراق أمن البيانات. تعرّف على كيفية الكشف عن عمليات اختراق أمن البيانات والاستجابة لها والتعافي من الأثر الاقتصادي الذي تُحدثه.

 أداة تقييم المرونة الإلكترونية

قيِّم حالة حماية البيانات لمؤسستك دون أي تكلفة. حدِّد الثغرات ومواطن القوة والضعف، وتعلَّم كيف تضع خطة فعّالة لتحقيق المرونة الإلكترونية.
الخطوات التالية

حدِّد موعدًا للاجتماع مع أحد ممثلي IBM Storage لمعرفة كيف يمكن أن يعمل حل تخزين مرن للبيانات على الارتقاء بأعمالك.
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