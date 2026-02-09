تراخيص الحاويات

الحاويات هي وحدات تنفيذية خفيفة وقابلة للنقل (صور) تحتوي على كود التطبيق بالإضافة إلى مكتباته وتبعياته.
تلتزم IBM Certified Containers بالمعايير القياسية لتغليف ونشر البرمجيات المعبأة في حاويات مع تكاملات المنصة، ويمكن تشغيلها على أي بيئة Kubernetes مدعومة في أي مكان - على أجهزة سطح المكتب، أو البنى التحتية التقليدية لتكنولوجيا المعلومات، أو على السحابة.
بالنسبة إلى جميع IBM Certified Containers، يجب الحصول على امتيازات تساوي متطلبات الترخيص (كما هو موضَّح في قسم منهجية احتساب سعة vCPU لبرامج IBM) ويتم قياسها بواسطة IBM License Service.
تُعَد IBM Cloud Paks حلولًا برمجية متكاملة قائمة على المنصة السحابية الهجينة المفتوحة Red Hat، تمكِّنك من البناء مرة واحدة والنشر في أي مكان.
تعمل IBM Cloud Paks على تبسيط نشر الحاويات وإدارتها، وتمكِّن من قابلية النقل والإدارة الموحَّدة عبر البنى التحتية باستخدام Red Hat OpenShift Container Platform (OCP)، المبنية على تكنولوجيا تنسيق الحاويات مفتوحة المصدر Kubernetes.
لكل IBM Cloud Pak يتم نشرها في الحاويات، يجب الحصول على حقوق الترخيص بما يعادل متطلبات الترخيص (كما هو موضَّح في قسم منهجية حساب سعة vCPU لبرامج IBM) ويتم قياسها بواسطة IBM License Service مضروبة في نسبة تحويل Cloud Pak المطلوبة. ملاحظة: إذا لم تُحدد النسبة، يُفترض أنها 1:1.
مع إصدار اتفاقيات IBM Passport Advantage Agreements في 01 فبراير 2023، تم دمج شروط ترخيص الحاويات في الأقسام المعنية من الاتفاقية دون الحاجة إلى توقيع ملحق منفصل للعملاء الذين يتبعون هذه الشروط المعدلة.
ملاحظة: تسري الشروط الجديدة للعملاء الحاليين في Passport Advantage اعتبارًا من 1 مايو 2023.
تدعم هذه الإرشادات المنتجات القائمة على نوى Virtual Processor Core (VPC) أو Processor Value Units (PVU) والمعبأة في حاويات، والمدعومة بواسطة IBM License Service، والمنشورة باستخدام تنسيق Kubernetes.
*بالنسبة إلى معالجات x86، يجب تفعيل Hyperthreading/SMT على المستوى المادي.
ملاحظة: إذا كانت لديك أي أسئلة حول متطلبات الترخيص، يُرجى التواصل مع ممثل IBM الخاص بك للحصول على دعم إضافي.
للاستفادة من ترخيص الحاويات، يجب استخدام IBM License Service لتتبُّع استخدام الترخيص وتحديد الاستحقاق المطلوب. لا توجد استثناءات لهذه القاعدة.
تُعَد IBM License Service الأداة الوحيدة المعتمدة لتتبُّع استخدام الترخيص والإبلاغ عن ترخيص الحاويات. وهي:
سيتم الاستعلام عن سعة vCPU المتاحة على فترات متكررة (≤ 30 دقيقة) طوال اليوم، وتتم معالجة البيانات بحيث يحدد الحد الأقصى للقيم المحسوبة خلال اليوم السعة اليومية المتاحة من vCPU.
من الضروري استخدام أداة تتبُّع استخدام الترخيص وصيانتها (IBM License Service: انظر أدناه) المضمَّنة في كل من خدمات Cloud Pak. ستعمل هذه الخدمة على تتبُّع استخدام الترخيص وتحديد احتياجات الاستحقاق المطلوبة.
