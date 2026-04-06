سياسة BYOSL للسحابة العامة المؤهلة

للاطِّلاع على الشروط والأحكام الدقيقة التي تحكم استخدام برنامج معيّن، يُرجى الرجوع إلى اتفاقية ترخيص البرنامج، بما في ذلك International Program License Agreement (IPLA)، وLicense Information Documents، وأي اتفاقية إضافية تم الحصول على البرنامج بموجبها، مثل IBM International Passport Advantage Agreement.
تُتيح سياسة Eligible Public Cloud Bring Your Own Software License (BYOSL) لك نشر وتشغيل أي برنامج IBM مرخَّص لك، سواء بشكل مباشر أم من خلال موزّع معتمد لدى IBM، على Eligible Public Cloud (EPC)، وذلك وفق شروط ترخيص IBM، وخاضعًا لتصاريح الاستخدام والقيود المنصوص عليها في اتفاقيات الترخيص الحاكمة ووثائق المعاملات المعمول بها لهذا البرنامج، بما في ذلك IBM International Passport Advantage (IPAA) وIBM International Program License Agreement (IPLA) ووثائق License Information الخاصة بالبرنامج.
لا تنطبق هذه السياسة على برامج IBM z/OS أو على أي برامج IBM مرخَّصة لك من الباطن بواسطة طرف ثالث. كما لا تنطبق هذه السياسة في حال كنت شريك أعمال معتمد من IBM ومصرحًا لك بنشر الحل على بيئة مستضافة، إذ يتم التعامل مع هذه الحالات بموجب ترتيب منفصل.
يتم تحديد القائمة المعتمدة للسحابات العامة المؤهلة (EPCs) التي يمكنك نشر برامج IBM المرخَّصة عليها حسب المزوِّد أدناه. تكون "Required IBM Licensing Tools" إلزامية فقط عند نشر المنتجات المعتمدة على السعة، أي تلك التي يتم ترخيصها باستخدام مقاييس Processor Value Unit (PVU) أو Virtual Processor Core (VPC). بالنسبة إلى المنتجات الأخرى، تقع على عاتقك مسؤولية استخدام أي أدوات أخرى توفِّرها EPC لتقديم تقارير الامتثال وفقًا لاتفاقية IPAA.
إذا كان لديك برنامج IBM يتم نشره عبر مزوِّد سحابي غير مدرج أدناه، فيُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى "talk2sam@us.ibm.com/sa-ar". تأكد من تضمين BYOSL في سطر الموضوع.
|المزود
|العرض
|حواشي الترخيص
|للمزيد من التفاصيل
انتقِل إلى:
|Required IBM Licensing Tools
|IBM
|IBM Cloud Virtual Servers (بما في ذلك IBM z/LinuxONE)
|انظر الملاحظة 1 أدناه
|https://www.ibm.com/sa-ar/solutions/cloud
عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool
عمليات نشر Red Hat OpenShift: IBM License Service
|IBM Cloud Containers
|انظر الملاحظة 1 أدناه
|https://www.ibm.com/sa-ar/solutions/cloud
|IBM Power Virtual Server
|راجِع الاعتبارات الخاصة بخوادم IBM Power Systems Virtual Servers في أقسام الملاحظات أدناه.
|https://www.ibm.com/sa-ar/products/power-virtual-server
|IBM Cloud Bare Metal Servers
|انظر الملاحظة 2 أدناه
|https://www.ibm.com/sa-ar/solutions/cloud
|IBM Kubernetes Service (IKS)
|انظر الملاحظة 1 أدناه
|https://www.ibm.com/sa-ar/products/kubernetes-service
|IBM License Service (خدمة التراخيص من IBM)
|Red Hat OpenShift on IBM Cloud4
|انظر الملاحظة 1 أدناه
|https://www.ibm.com/sa-ar/products/openshift
|Alibaba
|Alibaba Cloud (Elastic Compute Service)
|انظر الملاحظة 1 أدناه
|https://www.alibabacloud.com/
عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool
عمليات نشر Red Hat OpenShift: IBM License Service
|Amazon
|AWS ECS Fargate
|راجع اعتبارات AWS ECS Fargate في قسم الملاحظات أدناه.
|aws.amazon.com/fargate/
|شروط IBM License Service المعدَّلة ضمن Passport Advantage لتراخيص الحاويات (عبر ملحق Addendum)
|Amazon RDS for Db2
|انظر الملاحظة 9 أدناه
|aws.amazon.com/rds/db2/
|AWS License Manager
|EC2 Instances وDedicated Instances، بما في ذلك AWS Outpost instances
|انظر الملاحظة 1 أدناه
|aws.amazon.com/ec2/instance-types
عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool
عمليات نشر Red Hat OpenShift: IBM License Service
|Elastic Kubernetes Service (EKS)
|انظر الملاحظة 1 أدناه
|aws.amazon.com/eks/
|IBM License Service (خدمة التراخيص من IBM)
|Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA)4
|انظر الملاحظة 1 أدناه
|https://aws.amazon.com/rosa/
|VMware Cloud on AWS
|انظر الملاحظة 2 أدناه
|https://aws.amazon.com/vmware/
|عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool
|شركة Fujitsu
|Fujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-V)
|انظر الملاحظة 1 أدناه
|https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-v/
عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool
عمليات نشر Red Hat OpenShift: IBM License Service
|Fujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-O)
|انظر الملاحظة 1 أدناه
|https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-o/
|NIFCLOUD
|انظر الملاحظة 1 أدناه
|https://pfs.nifcloud.com
|Google Compute Engine
|انظر الملاحظة 1 أدناه
|cloud.google.com/compute/docs/machine-types
عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool
عمليات نشر Red Hat OpenShift: IBM License Service
|Google Kubernetes Engine (GKE)
|انظر الملاحظة 1 أدناه
|cloud.google.com/kubernetes-engine/
|IBM License Service (خدمة التراخيص من IBM)
|Red Hat OpenShift Container Platform4
|انظر الملاحظة 1 أدناه
|https://console.cloud.google.com/marketplace/product/redhat-marketplace/red-hat-openshift-container-platform-prod?q=search&referrer=search
|IONOS
|Compute Engine
|انظر الملاحظة 1 أدناه
|https://cloud.ionos.com/compute
|عمليات نشر Kubernetes/Red Hat OpenShift: IBM License Service
|KDDI
|خدمة منصة KDDI Cloud
|انظر الملاحظة رقم 1 أدناه بخصوص Virtual Server. انظر الملاحظة رقم 5 أدناه بخصوص Bare Metal Server.
|biz.kddi.com/service/cloud-platform/
عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool
عمليات نشر Red Hat OpenShift: IBM License Service
الشروط المعدَّلة ضمن Passport Advantage لتراخيص الحاويات (عبر ملحق Addendum)
|Microsoft
|Azure HCI
|انظر الملاحظة 1 أدناه
|https://azure.microsoft.com/sa-ar/products/local/
|عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool
|أجهزة Azure الظاهرية
|انظر الملاحظة 1 أدناه
azure.microsoft.com/sa-ar/pricing/details/virtual-machines/linux/
عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool
عمليات نشر Red Hat OpenShift: IBM License Service
الشروط المعدَّلة ضمن Passport Advantage لتراخيص الحاويات (عبر ملحق Addendum)
|حل Azure VMware
|انظر الملاحظة 2 أدناه
|azure.microsoft.com/sa-ar/services/azure-vmware/
|عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool
|Azure Kubernetes
|انظر الملاحظة 1 أدناه
|azure.microsoft.com/sa-ar/services/kubernetes-service/
|IBM License Service (خدمة التراخيص من IBM)
|Azure Red Hat OpenShift (ARO)4
|انظر الملاحظة 1 أدناه
|https://azure.microsoft.com/sa-ar/services/openshift/
|NEC
|خدمات البنية التحتية السحابية (NEC Cloud IaaS)
|انظر الملاحظة 1 أدناه
|https://www.nec.com
عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool
عمليات نشر Red Hat OpenShift: IBM Licene Service
|قسم الخدمات السحابية في NTT
|الخدمات متعددة السحابات (الأجهزة الافتراضية فقط)
|انظر الملاحظة 1 أدناه
|https://services.global.ntt/sa-ar/services-and-products/cloud/cloud-platform
عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool
عمليات نشر Red Hat OpenShift: IBM License Service
|NTT Communications
|ECL 1.0
|انظر الملاحظة 1 أدناه
|https://www.ntt.com/business/sdpf/cloud.html
عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool
عمليات نشر Red Hat OpenShift: IBM License Service
|Smart Data Platform Cloud / Server (ECL 2.0)
|انظر الملاحظة 1 أدناه
|IPV (IaaS مدعوم من VMware)
|انظر الملاحظة 1 أدناه
|NTT Data
|NTT Data OpenCanvas
|انظر الملاحظة 1 أدناه
عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool
عمليات نشر Red Hat OpenShift: IBM License Service
|Oracle
|مثيلات الحوسبة السحابية
|انظر الملاحظة رقم 3 أدناه
|https://www.oracle.com/cloud/compute
عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool
عمليات نشر Red Hat OpenShift: IBM License Service
|Oracle Kubernetes Engine
|انظر الملاحظة رقم 3 أدناه
|https://www.oracle.com/cloud/cloud-native/kubernetes-engine/
|IBM License Service (خدمة التراخيص من IBM)
|Oracle Cloud VMWare Solution (OCVS)
|انظر الملاحظة 2 أدناه
|https://www.oracle.com
|عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool
|Tencent
|Tencent Cloud Server Instance
|انظر الملاحظة 1 أدناه
|https://intl.cloud.tencent.com/products/cvm
عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool
عمليات نشر Red Hat OpenShift: IBM License Service
ملاحظة: تنطبق الحواشي الخاصة بالترخيص أدناه فقط حيث تمت الإشارة إليها صراحة ضمن أقسام مزوِّدي السحابة أعلاه. لا تنطبق بشكل شامل على جميع العروض.
بالنسبة إلى AWS ECS Fargate، يتم تمثيل IBM License Service كـ License Service AWS S3 bucket (الرابط موجود خارج موقع ibm.com). تتوفر هذه الوظيفة على أساس كل منتج على حدة. يُرجى مراجعة وثائق المنتج أو ممثل IBM للحصول على المزيد من المعلومات. ملاحظة: لأمثلة عن الإجراءات وطريقة النشر، راجع وثائق WebSphere Application Server Liberty.
تنطبق الأحكام الواردة في هذا القسم أدناه فقط على البرامج المعتمدة على VPC أو PVU المنشورة على IBM Power Systems Virtual Servers. بالنسبة إلى ترخيص السعة الفرعية، يمكن تخصيص النوى بحد أدنى 0.25 نواة للمعالجات المشتركة (أي المعالجات المادية التي تُشارك سعتها بين عدة أقسام منطقية) و1.0 نواة للمعالجات المخصصة (أي المعالجات المادية الكاملة التي يتم تخصيصها لقسم منطقي واحد). سيتم تجميع النوى الجزئية وتقريبها إلى أقرب عدد صحيح كامل، مع التوضيح أن جميع الأقسام المنطقية التي تعمل على نفس نوع الجهاز تُحسب كمجموعة واحدة بدلًا من أن تُحسب لكل خادم على حدة. لأغراض التوضيح وليس الحصر، راجِع الأمثلة التالية:
يتعين على العميل تثبيت وتكوين ILMT v9.2.22 أو إصدار أحدث، والالتزام بمتطلبات ترخيص Sub-Capacity وإعداد التقارير وفقًا للأقسام 1.13 و1.14 من IPAA.
وفقًا لشروط إعداد التقارير الواردة في القسم 1.14 من IPAA، سيقوم العملاء بجمع بيانات النشر وإجراء الحساب اليدوي لتقرير سعة الافتراضية مرة واحدة كل ربع سنة للبرامج الخاصة بـ IBM باستخدام واجهة الأوامر (CLI) (انظر الرابط) لتحديد استخدام النوى. بالنسبة إلى Google Cloud، يجب استخدام أوامر pcloud CLI. ويجب أن يكون استخدام النوى هذا وفقًا لسياسة IBM Eligible Public Cloud BYOSL.
يتم تحديد قيم PVU لكل نواة بناءً على نظام Power المستخدم كما هو موضَّح في جدول PVU لكل نواة (القسم 1 من 2 - RISC وSystem z) على صفحة Processor Value Unit.
لا تعمل سياسة Eligible Public Cloud BYOSL على تعديل أو تجاوز أي التزامات واردة في اتفاقيات الترخيص الحاكمة المعمول بها، بما في ذلك متطلبات استخدام البرامج المرخَّصة في بيئة افتراضية كما هو محدد في سياسات ترخيص السعة الفرعية وترخيص الحاويات.
تسري شروط التحقق الواردة في اتفاقيات الترخيص هذه عليك عند تحميل أو تثبيت أو استخدام برامج IBM المؤهلة في EPC، وتوافق على جمع أي بيانات استخدام مطلوبة للبرامج المرخَّصة لديك في ذلك EPC. ولن تمنح مزوِّد السحابة أي استخدام أو وصول غير مصرَّح به للبرامج المؤهلة من IBM.
يجب عليك استخدام أدوات التثبيت وإعداد التقارير المحددة من IBM (كما ذُكر أعلاه) للإبلاغ عن الاستخدام، وتقديم هذه التقارير إلى IBM عند الطلب وفقًا لإرشادات IBM.
عند استخدام حق الترخيص وفقًا لهذه السياسة، لا يجوز لك استخدام هذه الحقوق لأي غرض آخر أو في أي مكان آخر في الوقت نفسه.
ما لم يُذكر خلاف ذلك أعلاه، فإن سياسة Eligible Public Cloud BYOSL "لا تنطبق" على التعاملات مع المورِّدين الذين يصلون إلى البرنامج و/أو يقومون بتشغيل أو إدارة بعض أو كل بيئة الحوسبة الخاصة بك تحت إشراف موظفيهم، سواء في موقعك أم في مواقعهم (مثل الاستعانة الاستراتيجية بمصادر خارجية، واستضافة الويب، ومزوِّدو الخدمات المُدارة، وغير ذلك) – حيث تتطلب هذه التعاملات ترتيبات منفصلة. إذا تم نشر برنامجك بأيٍّ من هذه الطرق، فيُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى "talk2sam@us.ibm.com/sa-ar". تأكَّد من تضمين BYOSL في سطر الموضوع.
سجل التغيير لشهر مارس 2024