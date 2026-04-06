سياسة BYOSL للسحابة العامة المؤهلة

تُتيح سياسة Eligible Public Cloud Bring Your Own Software License (BYOSL) نشر أي برنامج IBM مرخَّص لك، سواء بشكل مباشر أم من خلال موزّع معتمد لدى IBM، وفقًا للشروط والأحكام الموضَّحة هنا.

للاطِّلاع على الشروط والأحكام الدقيقة التي تحكم استخدام برنامج معيّن، يُرجى الرجوع إلى اتفاقية ترخيص البرنامج، بما في ذلك International Program License Agreement (IPLA)، وLicense Information Documents، وأي اتفاقية إضافية تم الحصول على البرنامج بموجبها، مثل IBM International Passport Advantage Agreement.

برامج IBM المؤهلة

تُتيح سياسة Eligible Public Cloud Bring Your Own Software License (BYOSL) لك نشر وتشغيل أي برنامج IBM مرخَّص لك، سواء بشكل مباشر أم من خلال موزّع معتمد لدى IBM، على Eligible Public Cloud (EPC)، وذلك وفق شروط ترخيص IBM، وخاضعًا لتصاريح الاستخدام والقيود المنصوص عليها في اتفاقيات الترخيص الحاكمة ووثائق المعاملات المعمول بها لهذا البرنامج، بما في ذلك IBM International Passport Advantage (IPAA) وIBM International Program License Agreement (IPLA) ووثائق License Information الخاصة بالبرنامج.

لا تنطبق هذه السياسة على برامج IBM z/OS أو على أي برامج IBM مرخَّصة لك من الباطن بواسطة طرف ثالث. كما لا تنطبق هذه السياسة في حال كنت شريك أعمال معتمد من IBM ومصرحًا لك بنشر الحل على بيئة مستضافة، إذ يتم التعامل مع هذه الحالات بموجب ترتيب منفصل.

السحابات العامة المؤهلة

يتم تحديد القائمة المعتمدة للسحابات العامة المؤهلة (EPCs) التي يمكنك نشر برامج IBM المرخَّصة عليها حسب المزوِّد أدناه. تكون "Required IBM Licensing Tools" إلزامية فقط عند نشر المنتجات المعتمدة على السعة، أي تلك التي يتم ترخيصها باستخدام مقاييس Processor Value Unit (PVU) أو Virtual Processor Core (VPC).  بالنسبة إلى المنتجات الأخرى، تقع على عاتقك مسؤولية استخدام أي أدوات أخرى توفِّرها EPC لتقديم تقارير الامتثال وفقًا لاتفاقية IPAA.

إذا كان لديك برنامج IBM يتم نشره عبر مزوِّد سحابي غير مدرج أدناه، فيُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى "talk2sam@us.ibm.com/sa-ar". تأكد من تضمين BYOSL في سطر الموضوع.

IBM

المزودالعرضحواشي الترخيصللمزيد من التفاصيل
IBMIBM Cloud Virtual Servers (بما في ذلك IBM z/LinuxONE)انظر الملاحظة 1 أدناهhttps://www.ibm.com/sa-ar/solutions/cloud

عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool

عمليات نشر Red Hat OpenShift: IBM License Service

IBM Cloud Containersانظر الملاحظة 1 أدناهhttps://www.ibm.com/sa-ar/solutions/cloud
IBM Power Virtual Serverراجِع الاعتبارات الخاصة بخوادم IBM Power Systems Virtual Servers في أقسام الملاحظات أدناه.https://www.ibm.com/sa-ar/products/power-virtual-server
IBM Cloud Bare Metal Serversانظر الملاحظة 2 أدناهhttps://www.ibm.com/sa-ar/solutions/cloud
IBM Kubernetes Service (IKS)انظر الملاحظة 1 أدناهhttps://www.ibm.com/sa-ar/products/kubernetes-serviceIBM License Service (خدمة التراخيص من IBM)
Red Hat OpenShift on IBM Cloud4انظر الملاحظة 1 أدناهhttps://www.ibm.com/sa-ar/products/openshift

 

Alibaba

المزودالعرضحواشي الترخيصللمزيد من التفاصيل
AlibabaAlibaba Cloud (Elastic Compute Service)انظر الملاحظة 1 أدناهhttps://www.alibabacloud.com/

عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool

عمليات نشر Red Hat OpenShift: IBM License Service

Amazon

المزودالعرضحواشي الترخيصللمزيد من التفاصيل
AmazonAWS ECS Fargateراجع اعتبارات AWS ECS Fargate في قسم الملاحظات أدناه.aws.amazon.com/fargate/شروط IBM License Service المعدَّلة ضمن Passport Advantage لتراخيص الحاويات (عبر ملحق Addendum)
Amazon RDS for Db2انظر الملاحظة 9 أدناهaws.amazon.com/rds/db2/AWS License Manager
EC2 Instances وDedicated Instances، بما في ذلك AWS Outpost instancesانظر الملاحظة 1 أدناهaws.amazon.com/ec2/instance-types

عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool

عمليات نشر Red Hat OpenShift: IBM License Service

Elastic Kubernetes Service (EKS)انظر الملاحظة 1 أدناهaws.amazon.com/eks/IBM License Service (خدمة التراخيص من IBM)
Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA)4انظر الملاحظة 1 أدناهhttps://aws.amazon.com/rosa/
VMware Cloud on AWSانظر الملاحظة 2 أدناهhttps://aws.amazon.com/vmware/عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool

شركة Fujitsu

المزودالعرضحواشي الترخيصللمزيد من التفاصيل
شركة FujitsuFujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-V)انظر الملاحظة 1 أدناهhttps://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-v/

عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool

عمليات نشر Red Hat OpenShift: IBM License Service

Fujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-O)انظر الملاحظة 1 أدناهhttps://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-o/
NIFCLOUDانظر الملاحظة 1 أدناهhttps://pfs.nifcloud.com

Google

المزودالعرضحواشي الترخيصللمزيد من التفاصيل
GoogleGoogle Compute Engineانظر الملاحظة 1 أدناهcloud.google.com/compute/docs/machine-types

عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool

عمليات نشر Red Hat OpenShift: IBM License Service

Google Kubernetes Engine (GKE)انظر الملاحظة 1 أدناهcloud.google.com/kubernetes-engine/IBM License Service (خدمة التراخيص من IBM)
Red Hat OpenShift Container Platform4انظر الملاحظة 1 أدناهhttps://console.cloud.google.com/marketplace/product/redhat-marketplace/red-hat-openshift-container-platform-prod?q=search&referrer=search

IONOS

المزودالعرضحواشي الترخيصللمزيد من التفاصيل
IONOSCompute Engineانظر الملاحظة 1 أدناهhttps://cloud.ionos.com/computeعمليات نشر Kubernetes/Red Hat OpenShift: ‏IBM License Service

KDDI

المزودالعرضحواشي الترخيصللمزيد من التفاصيل
KDDIخدمة منصة KDDI Cloudانظر الملاحظة رقم 1 أدناه بخصوص Virtual Server. انظر الملاحظة رقم 5 أدناه بخصوص Bare Metal Server.biz.kddi.com/service/cloud-platform/

عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool

عمليات نشر Red Hat OpenShift: IBM License Service

الشروط المعدَّلة ضمن Passport Advantage لتراخيص الحاويات (عبر ملحق Addendum)

Microsoft

المزودالعرضحواشي الترخيصللمزيد من التفاصيل
MicrosoftAzure HCIانظر الملاحظة 1 أدناهhttps://azure.microsoft.com/sa-ar/products/local/عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool
أجهزة Azure الظاهريةانظر الملاحظة 1 أدناه

azure.microsoft.com/sa-ar/pricing/details/virtual-machines/linux/


azure.microsoft.com/sa-ar/pricing/details/virtual-machines/windows/

عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool

عمليات نشر Red Hat OpenShift: IBM License Service

الشروط المعدَّلة ضمن Passport Advantage لتراخيص الحاويات (عبر ملحق Addendum)

حل Azure VMwareانظر الملاحظة 2 أدناهazure.microsoft.com/sa-ar/services/azure-vmware/عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool
Azure Kubernetesانظر الملاحظة 1 أدناهazure.microsoft.com/sa-ar/services/kubernetes-service/IBM License Service (خدمة التراخيص من IBM)
Azure Red Hat OpenShift (ARO)4انظر الملاحظة 1 أدناهhttps://azure.microsoft.com/sa-ar/services/openshift/

NEC

المزودالعرضحواشي الترخيصللمزيد من التفاصيل
NECخدمات البنية التحتية السحابية (NEC Cloud IaaS)انظر الملاحظة 1 أدناهhttps://www.nec.com

عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool

عمليات نشر Red Hat OpenShift: IBM Licene Service

NTT

المزودالعرضحواشي الترخيصللمزيد من التفاصيل
قسم الخدمات السحابية في NTTالخدمات متعددة السحابات (الأجهزة الافتراضية فقط)انظر الملاحظة 1 أدناهhttps://services.global.ntt/sa-ar/services-and-products/cloud/cloud-platform

عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool

عمليات نشر Red Hat OpenShift: IBM License Service

NTT CommunicationsECL 1.0انظر الملاحظة 1 أدناهhttps://www.ntt.com/business/sdpf/cloud.html

عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool

عمليات نشر Red Hat OpenShift: IBM License Service

Smart Data Platform Cloud / Server (ECL 2.0)انظر الملاحظة 1 أدناه

https://sdpf.ntt.com/

IPV (IaaS مدعوم من VMware)انظر الملاحظة 1 أدناه

https://sdpf.ntt.com/services/vmware-platform/

NTT DataNTT Data OpenCanvasانظر الملاحظة 1 أدناه

https://portal.opencanvas.ne.jp/cloud/

عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool

عمليات نشر Red Hat OpenShift: IBM License Service

Oracle

المزودالعرضحواشي الترخيصللمزيد من التفاصيل
 Oracleمثيلات الحوسبة السحابيةانظر الملاحظة رقم 3 أدناهhttps://www.oracle.com/cloud/compute

عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool

عمليات نشر Red Hat OpenShift: IBM License Service

Oracle Kubernetes Engineانظر الملاحظة رقم 3 أدناهhttps://www.oracle.com/cloud/cloud-native/kubernetes-engine/IBM License Service (خدمة التراخيص من IBM)
Oracle Cloud VMWare Solution (OCVS)انظر الملاحظة 2 أدناهhttps://www.oracle.comعمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool

Tencent

المزودالعرضحواشي الترخيصللمزيد من التفاصيل
TencentTencent Cloud Server Instanceانظر الملاحظة 1 أدناهhttps://intl.cloud.tencent.com/products/cvm

عمليات النشر التقليدية: IBM License Metric Tool

عمليات نشر Red Hat OpenShift: IBM License Service

ملاحظة: تنطبق الحواشي الخاصة بالترخيص أدناه فقط حيث تمت الإشارة إليها صراحة ضمن أقسام مزوِّدي السحابة أعلاه. لا تنطبق بشكل شامل على جميع العروض.

  1. في جميع الحالات: 1 vCPU = 1 Core = 1 VPC = 70 PVUs
    • بالنسبة للحاويات التي تم تفعيل Hyperthreading فيها: 2 vCPUs = 1 Core = 1 VPC = 70 PVUs (انظر صفحة Container Licensing لمزيد من المعلومات).
  2. راجع جداول Processor Value Unit للاطِّلاع على المتطلبات حسب تكوين النظام. يجب على العميل استخدام التكوين الكامل لـ ILMT.
  3. تُعادل وحدة الحوسبة من Oracle (OCPU) خيطَي تنفيذ في الأجهزة، المعروفين باسم vCPUs.  يتطلب ترخيص PVU أن تكون 1 OCPU = ‏2 vCPU = ‏140 PVU
  4. تكون متطلبات القياس وإعداد التقارير مسؤولية العميل في بيئات Managed Kubernetes، مثل OpenShift المُدارة بواسطة Red Hat.
  5. يمكن لعملاء الخوادم المادية أو Bare Metal نشر البرامج على الخوادم المادية أو عروض السحابة العامة من نوع Bare Metal التي توفِّرها EPCs (انظر أعلاه). يجب أن تتبع هذه النشرات الإرشادات (بما في ذلك استخدام أدوات الترخيص) كما هو محدد في سياسات السعة الفرعية وترخيص الحاويات. بالنسبة إلى عمليات نشر PVU، راجِع جداول وحدة قيمة المعالج (Processor Value Unit) للاطِّلاع على المتطلبات بناءً على تكوين النظام.
  6. يتم دعم نشر خدمات السحابة العامة في بيئات محلية (مثل Oracle Cloud@Customer وAWS Outpost) ويجب الالتزام بسياسات الترخيص الفرعي وترخيص الحاويات، بما في ذلك استخدام IBM Licensing Tools.
    بالنسبة إلى ترخيص PVU، يتم ترخيص عمليات النشر التي تستخدم الخدمات المؤهلة بمعدل 70 PVU لكل vCPU/Core، كما لو كانت منشورة في السحابة العامة. إذا لم يتم استخدام IBM Licensing Tools، يتم تطبيق ترخيص السعة الكاملة، وفقًا لشروط اتفاقية International Passport Advantage.
  7. بالنسبة إلى جميع ما سبق: نظام Solaris x86 غير مدعوم، وبالتالي غير مؤهل للاستخدام.
  8. مع إصدار اتفاقية IBM Passport Advantage v11 (الإصدار: فبراير 2023)، لم يَعُد ملحق ترخيص الحاويات مطلوبًا. راجِع صفحة ترخيص الحاويات للمزيد من المعلومات.
  9. بالنسبة إلى نشر برامج Db2 على Managed Services عبر خيار bring-your-own-license، لحساب VPCs عند نشر السعة الكاملة لـ vCPU في المثيل، ستعتبر IBM أن: 1 VPC = 1 نواة مادية = 2 vCPUs لجميع مثيلات EC2 التي نشرت عدد أنويتها المادية على صفحة Physical Cores by Amazon EC2 Instance Type، حيث يكون عدد vCPU ضعف عدد النوى المادية (ما يعني أن درجة Hyperthreading / Simultaneous Multi-Threading (SMT) مضبوطة على 2). تكون فقط تراخيص Db2 Standard Edition وDb2 Advanced Edition وDb2 ESE Add-on وDb2 AESE Add-on مؤهلة. راجِع نوى المعالج والخيوط لكل نواة لكل نوع مثيل (الرابط موجود خارج موقع ibm.com).

اعتبارات AWS ECS Fargate

بالنسبة إلى AWS ECS Fargate، يتم تمثيل IBM License Service كـ License Service AWS S3 bucket (الرابط موجود خارج موقع ibm.com). تتوفر هذه الوظيفة على أساس كل منتج على حدة. يُرجى مراجعة وثائق المنتج أو ممثل IBM للحصول على المزيد من المعلومات. ملاحظة: لأمثلة عن الإجراءات وطريقة النشر، راجع وثائق WebSphere Application Server Liberty.

اعتبارات IBM Power System Virtual Servers

تنطبق الأحكام الواردة في هذا القسم أدناه فقط على البرامج المعتمدة على VPC أو PVU المنشورة على IBM Power Systems Virtual Servers. بالنسبة إلى ترخيص السعة الفرعية، يمكن تخصيص النوى بحد أدنى 0.25 نواة للمعالجات المشتركة (أي المعالجات المادية التي تُشارك سعتها بين عدة أقسام منطقية) و1.0 نواة للمعالجات المخصصة (أي المعالجات المادية الكاملة التي يتم تخصيصها لقسم منطقي واحد). سيتم تجميع النوى الجزئية وتقريبها إلى أقرب عدد صحيح كامل، مع التوضيح أن جميع الأقسام المنطقية التي تعمل على نفس نوع الجهاز تُحسب كمجموعة واحدة بدلًا من أن تُحسب لكل خادم على حدة. لأغراض التوضيح وليس الحصر، راجِع الأمثلة التالية:

  • تم نشر 3 أقسام منطقية على خوادم S922 منفصلة @ 0.25 نواة لكل قسم. سيكون الحساب كالتالي: 0.25 × 3 = 0.75 نواة، والتي يتم تقريبها إلى 1.0 نواة.
  • تم نشر 3 أقسام منطقية على خادمين S922 و1 خادم E980 @ 0.25 نواة لكل قسم. سيكون الحساب كالتالي: (0.25 × 2 = 0.5، والتي يتم تقريبها إلى 1.0 نواة) + (0.25 × 1 = 0.25، والتي يتم تقريبها إلى 1.0 نواة) = 2.0 نواة.

يتعين على العميل تثبيت وتكوين ILMT v9.2.22 أو إصدار أحدث، والالتزام بمتطلبات ترخيص Sub-Capacity وإعداد التقارير وفقًا للأقسام 1.13 و1.14 من IPAA.

وفقًا لشروط إعداد التقارير الواردة في القسم 1.14 من IPAA، سيقوم العملاء بجمع بيانات النشر وإجراء الحساب اليدوي لتقرير سعة الافتراضية مرة واحدة كل ربع سنة للبرامج الخاصة بـ IBM باستخدام واجهة الأوامر (CLI) (انظر الرابط) لتحديد استخدام النوى. بالنسبة إلى Google Cloud، يجب استخدام أوامر pcloud CLI. ويجب أن يكون استخدام النوى هذا وفقًا لسياسة IBM Eligible Public Cloud BYOSL.

يتم تحديد قيم PVU لكل نواة بناءً على نظام Power المستخدم كما هو موضَّح في جدول PVU لكل نواة (القسم 1 من 2 - RISC وSystem z) على صفحة Processor Value Unit.

متطلبات الترخيص وشروطه

لا تعمل سياسة Eligible Public Cloud BYOSL على تعديل أو تجاوز أي التزامات واردة في اتفاقيات الترخيص الحاكمة المعمول بها، بما في ذلك متطلبات استخدام البرامج المرخَّصة في بيئة افتراضية كما هو محدد في سياسات ترخيص السعة الفرعية وترخيص الحاويات.

تسري شروط التحقق الواردة في اتفاقيات الترخيص هذه عليك عند تحميل أو تثبيت أو استخدام برامج IBM المؤهلة في EPC، وتوافق على جمع أي بيانات استخدام مطلوبة للبرامج المرخَّصة لديك في ذلك EPC. ولن تمنح مزوِّد السحابة أي استخدام أو وصول غير مصرَّح به للبرامج المؤهلة من IBM.

يجب عليك استخدام أدوات التثبيت وإعداد التقارير المحددة من IBM (كما ذُكر أعلاه) للإبلاغ عن الاستخدام، وتقديم هذه التقارير إلى IBM عند الطلب وفقًا لإرشادات IBM.

عند استخدام حق الترخيص وفقًا لهذه السياسة، لا يجوز لك استخدام هذه الحقوق لأي غرض آخر أو في أي مكان آخر في الوقت نفسه.

ما لم يُذكر خلاف ذلك أعلاه، فإن سياسة Eligible Public Cloud BYOSL "لا تنطبق" على التعاملات مع المورِّدين الذين يصلون إلى البرنامج و/أو يقومون بتشغيل أو إدارة بعض أو كل بيئة الحوسبة الخاصة بك تحت إشراف موظفيهم، سواء في موقعك أم في مواقعهم (مثل الاستعانة الاستراتيجية بمصادر خارجية، واستضافة الويب، ومزوِّدو الخدمات المُدارة، وغير ذلك) – حيث تتطلب هذه التعاملات ترتيبات منفصلة. إذا تم نشر برنامجك بأيٍّ من هذه الطرق، فيُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى "talk2sam@us.ibm.com/sa-ar". تأكَّد من تضمين BYOSL في سطر الموضوع.

سجل التغيير

سجل التغيير لشهر مارس 2024

  • توضيح استثناء برنامج zSeries لنظام التشغيل z/OS فقط (أي أن zLinux مؤهل).
  • توضيح متطلبات الإبلاغ للمنتجات غير القائمة على السعة.
  • توضيح قائمة EPC باعتبارها القائمة الوحيدة المعتمدة للمزوِّدين.
  • إضافة معلومات التواصل لضمان الامتثال.