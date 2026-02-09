الأسئلة الشائعة حول ترخيص الحاويات

يركِّز ترخيص الحاويات على ترخيص البرامج داخل الحاويات التي تعمل بتنسيق Kubernetes. الحاوية هي مجموعة من عملية واحدة أو أكثر معزولة عن بقية النظام حيث يتم توفير جميع الملفات اللازمة لتشغيلها من صورة مميزة.
يتعامل ترخيص السعة الفرعية مع ترخيص أقل من السعة الكاملة للخادم ضمن بيئة تستخدم التقنية الافتراضية (أي الأجهزة الافتراضية)
إذا كان نشر المنتجات لديك يستخدم الحاويات مع تنسيق Kubernetes، فإن تراخيص الحاويات تسمح لك بترخيص السعة المتاحة فقط لمنتجاتك المعبأة في الحاويات، بدلًا من الاضطرار لترخيص المجموعة بأكملها التي قد تعمل فيها الحاويات.
بالإضافة إلى ذلك، تُتيح تراخيص الحاويات إمكانية احتساب النوى الجزئية عبر المجموعة بأكملها بدلًا من إجبار كل مجموعة عامل أو حجيرة على العد إلى الرقم الصحيح الكامل التالي.
تعمل IBM License Service أيضًا على أتمتة جمع بيانات استخدام التراخيص لمساعدة العملاء على تحديد استهلاك موارد برامجهم عبر المجموعة، ما يُتيح لهم تعديل التراخيص الممنوحة والبقاء ضمن الامتثال.
نعم.
يمكن للعملاء النشر على أي حل قائم على Kubernetes.
ملاحظات:
حاليًا، يتم دعم الحاويات القائمة على Linux فقط.
تقدِّم IBM ثلاثة أنواع من التراخيص لعمليات النشر السحابية الخاصة (أو المحلية):
بسبب طبيعة كيفية نشر Kubernetes للحاويات عبر المجموعة، لا يمكن استخدام السعة الفرعية مع IBM License Metric Tool. لذلك، إذا كنت تريد استخدام الحاويات مع تنسيق Kubernetes، يجب عليك استخدام ترخيص الحاويات أو ترخيص السعة الكاملة لكل مجموعة على الخادم.
تعتمد طريقة ترخيص البرمجيات الخاصة بك على كيفية نشرها.
يمكن لجميع عمليات النشر أيضًا الترخيص وفقًا للسعة الكاملة للعُقد التي يتم فيها نشر البرمجيات أو قد يتم نشرها فيها. لذلك، إذا قررت نشر البرمجيات في حاويات مع تنسيق عبر ترخيص الحاويات ثم قررت نقل البيئة بأكملها أو جزء منها مرة أخرى إلى الأجهزة الافتراضية، فإن الجزء الموجود الآن على الأجهزة الافتراضية يمكن ترخيصه باستخدام ترخيص السعة الفرعية.
يجب على العملاء الاستمرار في استخدام IBM License Service بدلًا من IBM License Metric Tool (ملاحظة: لا يزال يجب استخدام IBM License Metric Tool في عمليات النشر الخاصة بالسعة الفرعية). بخلاف ذلك، فإن التدقيق والامتثال لا يختلفان عن قواعد ترخيص السعة الفرعية كما هو منصوص عليه في اتفاقية International Passport Advantage.
يتم استخدام إعدادات resources.limits.cpu المسبقة التي تأتي مع كل برنامج في جميع اختبارات الجودة، واختبارات الأداء، وما إلى ذلك. رغم أن IBM لا توصي بتعديل هذه الإعدادات، إذا قررت القيام بذلك، يُرجى أولًا الرجوع إلى وثائق المنتج لفهم النطاقات المسموح بها لكل برنامج.
المنتجات التي لم يتم تحويلها إلى صورة حاوية، وبالتالي لا تدعم التشغيل في بيئة حاويات، تُعَد غير مؤهلة. بالإضافة إلى ذلك، أي منتج لم يتم تمكينه للتشغيل والمراقبة بواسطة IBM License Service لن يكون مؤهلًا لترخيص الحاويات.
سيُوضِّح وصف المنتج و/أو رقم الجزء مقياس الترخيص. الروابط التالية تُعَد مصادر لأسعار وترخيص Passport Advantage:
كما هو موضَّح في صفحة IBM Container Licenses، سيتم ترخيص الاستحقاقات المطلوبة استنادًا إلى إجمالي سعة وحدات المعالجة المركزية الافتراضية للبرنامج. أي إجمالي عدد وحدات المعالجة المركزية الافتراضية المتاحة للحجيرات كما هو محدد بمنهجية العد.
يُرجى الملاحظة: أي حجيرات تحتوي على حاوية دون حد لوحدة المعالجة المركزية تُعَد ذات سعة vCPU تساوي سعة العقدة العاملة.
بالنسبة إلى ترتيبات الترخيص النموذجية (بما في ذلك الترخيص الجزئي)، يجب على العملاء الذين يستخدمون مقياس PVU لتحديد الترخيص أن يحددوا قيمة PVU لكل نواة استنادًا إلى الجداول الموجودة في صفحة ترخيص Processor Value Unit. لا يُعَد هذا شرطًا للحاويات، حيث سيتم تقييم جميع عمليات نشر PVU على أساس 70 PVU لكل نواة.
هذا يعني أن أي مجموعة من الحجيرات لبرنامج معين سيتم جمع عدد النوى الخاصة بها معًا عبر مجموعة الخوادم بأكملها ثم تجميعها في المجموع النهائي. على سبيل المثال:
الإجمالي ← 1.9 نواة ← 2.0 نواة محتسبة ← 2 VPCs أو 140 PVUs
بالنسبة إلى Cloud Paks، يتم التقريب على مستوى المجموعة عند مستوى الحل المجمَّع (Bundled Solution) وليس عند مستوى Cloud Pak.
تقوم IBM بترخيص الحاويات بناءً على القدرة المحتملة لها وليس على الاستخدام الفعلي. إذا لم يكن للحاوية حد محدد، فإن السعة المحتملة لتلك الحاوية ستكون مساوية للسعة الكاملة للعقدة. لذلك، سيتم احتساب الحاوية على هذا الأساس.
في أي حالة يتجاوز فيها إجمالي سعة الحجيرات لبرنامج ما سعة العقدة العاملة، يتم استخدام سعة العقدة العاملة. على سبيل المثال:
سعة العقدة = 8 أنوية
الإجمالي = 3+3+3 = 9 أنوية ← 8 أنوية سيتم ترخيصها بسبب الحد الأقصى.
بالنسبة إلى عمليات نشر Cloud Pak، يتم تطبيق الحد الأقصى (Capping) على مستوى الحل المجمَّع (Bundled Solution) وليس على مستوى Cloud Pak.
الحد الأقصى
ترخيص أقل عدد من النوى في الجهاز الافتراضي أو الخادم الفعلي.
ترخيص أقل عدد من النوى في الحجيرة أو الخادم الفعلي.
النوى الجزئية
غير مدعوم
التقريب على مستوى المجموعة
وحدات PVU لكل نواة
يختلف حسب مجموعة الشرائح
ثابت عند 70 PVU لكل نواة
متطلبات السعة
الترخيص استنادًا إلى سعة الجهاز الافتراضي
ترخيص سعة الحجيرة
أداة استخدام الترخيص
IBM License Metric Tool
IBM License Service
شرط استخدام مدير الأجهزة الافتراضية
نعم، يجب تثبيته على جميع العُقد التي تشغِّل منتجات السعة الفرعية.
لا يوجد
العد اليدوي
مسموح به، على أساس استثنائي
غير مسموح
تقليديًا، كانت IBM تفرض رسوم البرمجيات استنادًا إلى السعة القصوى خلال فترة الترخيص. على سبيل المثال: إذا كانت رخصة البرنامج لمدة عام كامل، وكان البرنامج يستخدم عادةً 8 نوى، لكنه استخدم 12 نواة في نوفمبر، فستكون رسوم الترخيص للعام 12 نواة.
هذا لا يتغير بالنسبة إلى ترخيص الحاويات، حيث تتتبَّع IBM License Service استخدام الترخيص مع الاستطلاع المستمر لعدد الحجيرات (ونوى المعالج) المستخدمة لتطبيق معين. لذلك، يتم اعتبار أعلى استهلاك كنقطة أساسية لتحديد متطلبات الترخيص للفترة المحددة.
يجدر بالذكر أن Cloud Paks (باستثناء Cloud Pak for Data) تأخذ بعين الاعتبار النسب الخاصة بـ Cloud Pak. لذلك، إذا في لحظة معينة استخدم البرنامج أ بنسبة 3:1 واستخدم 9 أنوية، بينما استخدم البرنامج ب بنسبة 1:1 واستخدام 4 أنوية، فإن الحد الأعلى (high-water mark) لـ Cloud Pak سيكون 7 أنوية (9 ÷ 3 ← 3 + 4 ÷ 1 ← 4 = 7).
نعم، الحد الأدنى لمتطلبات الترخيص هو نواة واحدة.
يمكنك تجميع VPC يدويًا بناءً على الإجراءات الموثقة.
يمكنك استخدام License Service Reporter.
نعم، ولكن يجب استخدام إصدار License Service 1.18. إذا كان يتم استخدام إصدار أقدم من License Service، فقد تحدث حالات تؤدي فيها الترقية التدريجية (Rolling Upgrade) إلى احتساب السعة المرخَّصة أكثر من مرة. إذا حدثت مثل هذه الحالة، يُرجى الاحتفاظ بسجلات النظام وأرشفتها وإرفاقها بتقارير استخدام الترخيص الخاصة بك.
يمكنك استخدام License Service Reporter.
يجب على العملاء إعداد تقارير ربع سنوية كما هو مذكور في شروط ترخيص الحاويات. ويجب عليهم الحفاظ على هذه الوثائق كدليل على إدارة الامتثال المستمر للرخصة للاستحقاقات المتاحة لبرمجيات IBM الوسيطة. وفقًا لشروط العرض، يجب على العملاء إتاحة هذه التقارير عند طلب IBM أو المدقق المستقل (راجِع اتفاقية IBM Passport Advantage).
مثل IBM License Metric Tool، فإن خدمة IBM License Service مجانية.
نعم، يمكنك الاستفادة من برنامج Bring Your Own Software License (BYOSL). يمكن الاطِّلاع على مقدِّمي الخدمة المتاحين على صفحة BYOSL.
العملاء الذين لا يلتزمون باستخدام IBM License Service سيتم فرض رسوم عليهم على جميع النوى في المجموعة بأكملها. وذلك لأن استخدام Kubernetes يُتيح للحاويات أن تعمل على أي عقدة داخل المجموعة. لذلك، من الممكن أن يحتوي برنامج واحد على حاويات تستفيد من سعة المجموعة بأكملها.
يُطلب من العملاء الجُدُد في ترخيص الحاويات تنفيذ IBM License Service خلال 90 يومًا من نشر أول منتج حاويات مؤهل لهم.
يجب على العملاء الحاليين في ترخيص الحاويات ترقية النسخ أو الإصدارات أو التعديلات الجديدة فور توفُّرها وفقًا لشروط ترخيص الحاويات.
نظرًا للتعقيد والتغيُّرات السريعة في عمليات النشر في بيئات Kubernetes، فقد تم اعتبار إعداد التقارير اليدوية أمرًا غير عملي. وبالتالي، لا يُسمح بأي استثناءات؛ يجب استخدام خدمة IBM License Service عند نشر الحاويات باستخدام تنسيق Kubernetes.
نعم، يُعَد استخدام IBM License Service إلزاميًا.
تعمل IBM License Service داخل حجيرة على عقدة عاملة في المجموعة، وفق ما تحدده جدولة Kubernetes.
في حالة وجود عدة مجموعات، يتم تثبيت License Service في كل مجموعة يتم نشر البرمجيات المعبأة في حاويات فيها (على العميل التأكد من عملية التثبيت والحفاظ على صحة License Service).
ستعمل License Service على إخراج بيانات تسمح بإجراء هذا التجميع، إلا إن العملية يجب أن تتم يدويًا. يمكن للعملاء أيضًا استخدام License Service Reporter لأتمتة هذه الوظيفة.
يعمل IBM License Service Reporter على جمع وتجميع البيانات من IBM License Service عبر عدة مجموعات ومن IBM License Metric Tool. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى وثائق IBM License Service.
خلال 90 يومًا من تثبيت أي برنامج مؤهل يستخدم ترخيص الحاويات، يجب إما: 1) التحقق مما إذا كانت IBM License Service مثبتة مهيأة بشكل صحيح (راجِع وثائق البرنامج)، وتعمل ويتم الحفاظ عليها، أو 2) إذا لم تكن IBM License Service مثبتة أو مهيأة بشكل صحيح، فيجب الحصول عليها وتثبيتها وتكوينها والحفاظ عليها وفق دليل المستخدم.
إنشاء تقارير IBM Use Reports لكل ربع سنة والحفاظ عليها لمدة عامين، لكل فترة تقرير كاملة (أي الفترة التي تبدأ من اليوم الأول من الشهر الأول في الربع السنوي، أو لغرض التقرير الأول بعد تثبيت الأداة، وتنتهي في اليوم الأخير من الشهر الأخير في نفس الربع) لكل حاوية مؤهلة. أي نشر لمنتج يحدث خلال الربع سيبدأ التقرير عنه اعتبارًا من يوم النشر.
تحدِّد وثائق ترخيص المنتج متطلبات كل منتج.
قد تأتي IBM License Service مثبتة مسبقًا عند نشر البرمجيات المعبأة في حاويات عبر خدمات كل IBM Cloud Pak وداخل IBM Certified Containers. يُرجى التحقق من التثبيت عند أول نشر للحاوية. إذا لم تكن IBM License Service مثبتة، يُرجى التواصل مع دعم المنتج أو مراسلة talk2sam@us.ibm.com/sa-ar.
لا يوجد رقم جزء لطلب IBM License Service.
لا، لا تأتي IBM License Service مع استحقاق OCP مجاني. يتم تضمين License Service في خدمات IBM Cloud Pak، وبالتالي يستفيد من امتيازات OCP المتاحة لبرنامج Cloud Pak أو من الاستحقاقات المباشرة التي يحصل عليها العميل من Red Hat.
عندما يتم استخدام License Service خارج Cloud Paks، يكون العميل مسؤولًا عن أي أعباء إضافية قد تتطلبها License Service.
تُعَد License Service أداة خفيفة الوزن تستهلك موارد قليلة جدًا. يُرجى الرجوع إلى وثائق مركز المعرفة للمزيد من المعلومات.
إذا كنت تعمل في بيئة معبأة في حاويات فقط، فلا يلزم استخدام IBM License Metric Tool. ومع ذلك، تظل IBM License Metric Tool مطلوبة في بيئات السعة الفرعية (الأجهزة الافتراضية). إذا كانت لديك بيئة هجينة، فيجب تثبيت كِلتا الأداتين.
