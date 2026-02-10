ترخيص السعة الفرعية (السعة الافتراضية)

يجب على العملاء الذين يحصلون على منتجات مؤهلة للسعة الفرعية لاستخدامها في بيئة افتراضية مؤهلة، الحصول على استحقاقات كافية لتغطية جميع أنوية المعالج المفعَّلة* المتاحة للبرنامج أو التي يديرها البرنامج، كما هو محدد وفقًا لقواعد احتساب ترخيص السعة الافتراضية، بالإضافة إلى:

ملاحظة: يُعَد نشر تكوين ILMT Lite مع ILMT Disconnected Scanner معتمدًا مسبقًا عندما يكون عدد الأجهزة الافتراضية / LPAR المستهدفة في نطاق السعة الافتراضية أقل من 5,000.

بدلاً من ILMT، الأدوات المعتمدة والمثبتة هي:

إصدارات / نسخ / تحديثات HCL BigFix Inventory.

Flexera One وFlexera One Select مع IBM Observability لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات، وFlexera One وFlexera One Select لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات.

يُرجى الرجوع إلى صفحة الأدوات المعتمدة والأقسام ذات الصلة للمزيد من المعلومات.

النواة المعالجة المفعلة هي نواة معالج متاحة للاستخدام في خادم فعلي أو افتراضي، بغض النظر عما إذا كانت سعة النواة يمكن تقييدها أو تم تقييدها باستخدام التقنيات الافتراضية، أو أوامر نظام التشغيل، أو إعدادات BIOS، أو قيود مماثلة.

تفضَّل بزيارة ترخيص الحاويات للحصول على معلومات حول الأهلية ومتطلبات التقارير لترخيص الحاويات.

