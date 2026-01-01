قواعد حساب ترخيص سعة المحاكاة الافتراضية

لمحة عامة

بشكل عام، لأي منتج مؤهل مثبت في بيئة افتراضية مؤهلة، يمكنك ترخيصه وفقًا للحد الأدنى من القيم التالية:

  • وحدات PVUs/VPCs/RVUs لأقصى عدد من النوى الافتراضية في الأجهزة الافتراضية (VMs) المتاحة للمنتج المؤهل في أي وقت معين
  • أو وحدات PVUs/VPCs/RVUs لأقصى عدد من النوى المادية في الخادم المتاحة للمنتج المؤهل في أي وقت معين

المواد أدناه تحتوي على قواعد احتساب تراخيص سعة الافتراضية وسيناريوهات العد، والتي تهدف إلى مساعدتك على تحديد العدد الصحيح من نوى المعالج التي يجب ترخيصها. يتم تطبيق هذه القواعد على الخوادم الموجودة في منطقة ILMT نفسها. يتم تحديد مناطق ILMT استنادًا إلى القارات العالمية كما يلي.

مناطق ILMT:

  • المنطقة 1: أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية
  • المنطقة 2: أوروبا وأفريقيا
  • المنطقة 3: آسيا وأستراليا

تحديد العدد الصحيح من تراخيص PVU/VPC/RVU المطلوبة للبيئة الافتراضية المؤهلة

  • اطَّلِع على شروط تراخيص السعة الجزئية في اتفاقية International Passport Advantage.
  • راجِع الملف أعلاه للاطِّلاع على قواعد حساب تراخيص السعة الافتراضية المناسبة للبيئة الافتراضية المؤهلة.
  • اتَّبِع قواعد حساب تراخيص السعة الافتراضية لتحديد، لكل برنامج، عدد نوى المعالج المطلوب ترخيصها.
  • بالنسبة إلى تراخيص PVU: اضرب عدد نوى المعالج المطلوب ترخيصها في عدد PVU لكل نواة المطلوب لعائلة المعالجات تلك. يمكن تحديد العدد الصحيح من PVU لكل نواة بالرجوع إلى جدول PVU.
  • بالنسبة إلى تراخيص VPCs: تساوي 1 VPC وحدة معالجة افتراضية واحدة (vCPU)؛ وذلك وفقًا لقاعدة "الأقل قيمة" المذكورة أعلاه.
  • بالنسبة إلى تراخيص RVUs: استخدِم مستند License Information الخاص بالبرنامج الرئيسي لتحديد عدد RVUs المطلوبة لترخيص عدد نوى المعالج المتاحة لذلك البرنامج الرئيسي. تتوفر جميع مستندات License Information هنا: https://www.ibm.com/sa-ar/terms/?cat=software-license

إذا كانت لديك أي استفسارات، فيُرجى التواصل مع ممثل مبيعات IBM الخاص بك أو شريك أعمال IBM.