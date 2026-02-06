وحدات قيمة المعالج (PVUs)

يمكن للمرخَّص لهم نشر البرامج المؤهلة باستخدام ترخيص السعة الكاملة أو ترخيص السعة الافتراضية (السعة الفرعية).
وحدة قيمة المعالج هي وحدة قياس يمكن من خلالها ترخيص البرنامج. يعتمد عدد امتيازات وحدة قيمة المعالج المطلوبة على تقنية المعالج (المحددة في جدول PVU حسب مورِّد المعالج، والعلامة التجارية والنوع ورقم الطراز) وعدد المعالجات المتاحة للبرنامج. تعرِّف IBM المعالج، لأغراض الترخيص القائم على PVU، على أنه كل نواة معالج على الشريحة (المقبس). على سبيل المثال، تحتوي شريحة المعالج ثنائية النوى على نواتَي معالجة.
تسرد الجداول أدناه تقنيات المعالجات المتاحة عمومًا حاليًا فقط، وذلك اعتبارًا من تاريخ النشر. قد تختلف متطلبات وحدات قيمة المعالج (PVU) لتقنيات المعالجات المستقبلية. للمساعدة على تحديد رقم طراز المعالج لديك، يُرجى الرجوع إلى دليل التعرُّف على رقم طراز المعالج (الولايات المتحدة).
|مورِّد
المعالج
|اسم
المعالج
|أرقام طراز الخادم
|الحد الأقصى لعدد
المقابس لكل خادم
|رقم
طراز المعالج
|وحدات PVU لكل نواة
|IBM
|POWER IFL، أي نواة من نظام POWER تعمل بنظام Linux
|الكل
|الكل
|الكل
|70
|POWER 11
|E1180
|أكبر من 4
|الكل
|120
|E1150
|الكل
|الكل
|100
|S1112 وS1122 وL1122 وS1124 وL1124
|الكل
|الكل
|70
|POWER10
|E1080
|أكبر من 4
|الكل
|120
|E1050
|الكل
|الكل
|100
|S1022 وL1022 وS1022s وS1014 وS1024 وL1024 وS1012
|الكل
|الكل
|70
|POWER9
|E980
|أكبر من 4
|الكل
|120
|E950
|4
|الكل
|100
|H922 وH924 وS914 وS922 وS924
|2
|الكل
|70
|POWER8
|870 و880
|أكبر من 4
|الكل
|120
|E850
|4
|الكل
|100
S812 وS814 وS822 وS824
|2
|الكل
|70
|POWER7 4
|770 و780 و795
|أكبر من 4
|الكل
|120
|750 و755 و760 و775 وPS704 وp460 وPower ESE
|4
|الكل
|100
|PS700-703 ومن 710 إلى 740 وp260 وp270
|2
|الكل
|70
|POWER6
|550 و560 و570 و575 و595
|الكل
|الكل
|120
|520 وJS12 وJS22 وJS23 وJS43
|الكل
|الكل
|80
|POWER5 وPOWER4
|الكل
|الكل
|الكل
|100
|POWER5 QCM
|الكل
|الكل
|الكل
|50
|z17 ME1 وz16 A01 وz15 T01 وz14 M01-M05 وL01-L05 وz13 وzEC12 وz196 وz10 ECLinux One I-V جميع طرازات Emperor 1 و5
|الكل
|الكل
|الكل
|120
|z16 A02 وz15 T02 وz14 ZR1 / LR1 وz13s وzBC12 وz114 وz10 BC وSystem z9 وz990 وS/390 وLinux One I-IV جميع نماذج Rockhopper بما في ذلك Express 1 و2 و6
|الكل
|الكل
|الكل
|100
|PowerPC 970
|الكل
|الكل
|الكل
|50
| PowerXCellTM،
Cell/B.E.TM 8i3
|الكل
|الكل
|الكل
|30
|أي معالج
|جميع الآخرين
|الكل
|الكل
|الكل
|100
|تقنيات المعالج
|العلامة التجارية للمعالج
|مورِّد
المعالج
|اسم
المعالج
|أرقام طراز الخادم
|الحد الأقصى لعدد
المقابس لكل خادم
|أرقام طراز المعالج
|وحدات PVU لكل نواة
|HP/Intel
|Itanium
|الكل
|الكل
|الكل
|100
|PA-RISC
|الكل
|الكل
|الكل
|100
|Oracle / Sun / Fujitsu
|SPARC64 VI وVII وX وX+. الثاني عشر
|الكل
|الكل
|الكل
|100
|UltraSPARC IV
|الكل
|الكل
|الكل
|100
|SPARC M5 / M6
|الكل
|الكل
|الكل
|120
|SPARC M7
|T7-4
|4
|الكل
|100
|SPARC T4/T5/M7/S7/M8
|T5-8 وM7-8 وM7-16 وM8-8
|أكبر من 4
|الكل
|120
|T4-4 وT5-4 وT7-4 وT8-4
|4
|الكل
|100
|T4-1 وT4-1B وT4-2 وT5-1B وT5-2 وT7-1 وT7-2 وS7-2 وS7-2L وT8-1 وT8-2
|2
|الكل
|70
|SPARC T3
|الكل
|الكل
|الكل
|70
|UltraSPARC T2
|الكل
|الكل
|الكل
|50
|UltraSPARC T1
|الكل
|الكل
|الكل
|30
|أي معالج
|جميع الآخرين
|الكل
|الكل
|الكل
|100
* المتطلبات اعتبارًا من تاريخ النشر: 25 سبتمبر 2024
ملاحظات:
|مورِّد
المعالج
|اسم
المعالج
|أرقام
طراز المعالج
|الحد الأقصى لعدد المقابس لكل خادم
|وحدات PVU لكل نواة
|Intel®
|Xeon 2
|جميع طرازات معالجات Xeon الصادرة بعد Nehalem (تم إطلاقها في 2008/11) بما في ذلك Xeon 6 (الجيل السادس) وXeon Scalable (الجيل الخامس).
2
4
أعلى من 4
70
100
120
|Xeon
|جميع معالجات Nehalem Xeon طرازات
3000 إلى 3399
5000 إلى 5499
7000 إلى 7499
|الكل
|50
|Core 3
|جميع i3 وi5 وi7 وi9
|الكل
|70
|AMD
|Opteron
|الكل
|الكل
|50
|AMD
|EPYC
|الكل
|الكل
|70
|أي معالج
|جميع الآخرين
|الكل
|الكل
|100
* المتطلبات اعتبارًا من تاريخ النشر: 08 مايو 2024
ملاحظات:
استخدم حاسبة Processor Value Unit لتحديد عدد وحدات PVU المطلوب بناءً على بيئتك.
اطَّلِع على إجابات لبعض الأسئلة الأكثر شيوعًا حول PVU.