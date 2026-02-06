وحدات قيمة المعالج (PVUs)

وحدة قيمة المعالج هي وحدة قياس يمكن من خلالها ترخيص البرنامج. يعتمد عدد امتيازات وحدة قيمة المعالج المطلوبة على تقنية المعالج (المحددة في جدول PVU حسب مورِّد المعالج، والعلامة التجارية والنوع ورقم الطراز) وعدد المعالجات المتاحة للبرنامج. تعرِّف IBM المعالج، لأغراض الترخيص القائم على PVU، على أنه كل نواة معالج على الشريحة (المقبس). على سبيل المثال، تحتوي شريحة المعالج ثنائية النوى على نواتَي معالجة.