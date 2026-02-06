أنواع تراخيص Passport Advantage / Passport الشائعة وتعريفاتها

للاطِّلاع على الشروط والأحكام الدقيقة التي تحكم استخدام برنامج معيّن، يُرجى الرجوع إلى اتفاقية ترخيص البرنامج، بما في ذلك International Program License Agreement (IPLA)، وLicense Information Documents، وأي اتفاقية إضافية تم الحصول على البرنامج بموجبها، مثل IBM International Passport Advantage Agreement.
المستخدم المعتمد (Authorized User) هو وحدة قياس يمكن من خلالها ترخيص البرنامج. المستخدم المعتمد هو شخص فريد يتم منحه حق الوصول إلى البرنامج. يمكن تثبيت البرنامج على أي عدد من أجهزة الكمبيوتر أو الخوادم، ويجوز لكل مستخدم معتمد الوصول بشكل متزامن إلى أي عدد من مثيلات البرنامج في نفس الوقت. يجب على حامل الترخيص الحصول على امتيازات منفصلة ومخصصة لكل مستخدم معتمد يتم منحه حق الوصول إلى البرنامج بأي شكل كان، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر (على سبيل المثال: عبر برنامج إرسال متعدد، أو جهاز، أو خادم تطبيقات) وبأي وسيلة. يُعَد الامتياز الممنوح لمستخدم معتمد فريدًا لذلك المستخدم ولا يجوز مشاركته، كما لا يجوز إعادة تعيينه إلا في حالة النقل الدائم لامتياز المستخدم المعتمد إلى شخص آخر.
ملاحظة: قد يتم ترخيص بعض البرامج بحيث يُعتبر الجهاز مستخدمًا. في هذه الحالة ينطبق ما يلي: أي جهاز كمبيوتر يطلب تنفيذ مجموعة من الأوامر أو الإجراءات أو التطبيقات من البرنامج، أو يستقبلها للتنفيذ، أو يُدار بواسطة البرنامج بأي طريقة أخرى، يُعَد مستخدِمًا منفصلًا للبرنامج ويتطلب امتيازًا كما لو كان هذا الجهاز شخصًا.
المستخدم المتزامن (Concurrent User) هو وحدة قياس يمكن من خلالها ترخيص البرنامج. المستخدم المتزامن هو الشخص الذي يُسجِّل الوصول إلى البرنامج في أي وقت محدد. وبغض النظر عمَّا إذا كان الشخص يُسجِّل الوصول إلى البرنامج عدة مرات بشكل متزامن، يتم احتساب الشخص كمستخدم متزامن واحد فقط. يمكن تثبيت البرنامج على أي عدد من أجهزة الكمبيوتر أو الخوادم، ولكن يجب على المرخَّص له الحصول على امتيازات (إثبات الامتياز - PoE) للحد الأقصى لعدد المستخدمين المتزامنين (Concurrent Users) الذين يصلون إلى البرنامج في وقت واحد. يجب على صاحب الترخيص الحصول على امتياز لكل مستخدم متزامن يصل إلى البرنامج بأي طريقة، سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة (على سبيل المثال: عبر برنامج إرسال متعدد، أو جهاز، أو خادم تطبيقات) وبأي وسيلة.
وحدة قيمة المستخدم هي وحدة قياس يمكن من خلالها ترخيص البرنامج. يعتمد إثبات الامتياز (PoE) لوحدة UVU على عدد ونوع المستخدمين للبرنامج المعنيّ. يجب على المرخَّص له الحصول على عدد كافٍ من الامتيازات لتغطية عدد UVU المطلوب لبيئة المرخَّص له كما هو محدد في شروط البرنامج الخاصة. امتيازات UVU خاصة بالبرنامج ونوع المستخدم، ولا يجوز تبادلها أو استبدالها أو تجميعها مع امتيازات UVU لبرنامج آخر أو نوع مستخدم مختلف.
لفهم هذه المزايا الخاصة بترخيص وحدة قيمة المستخدم وتحديد عدد وحدات قيمة المستخدم التي يجب الحصول عليها، يُرجى الرجوع إلى جدول User Value Unit الخاص بالبرنامج.
التثبيت هو وحدة قياس يمكن من خلالها ترخيص البرنامج. التثبيت هو نسخة مثبتة من البرنامج على قرص مادي أو افتراضي، متاحة للتنفيذ على جهاز الكمبيوتر. يجب على المرخَّص له الحصول على امتياز لكل تثبيت للبرنامج.
الخادم الافتراضي المُدار هو وحدة قياس يمكن بموجبها ترخيص البرنامج. الخادم هو عادةً جهاز كمبيوتر مادي يتكون من وحدات معالجة وذاكرة وقدرات إدخال/إخراج، وينفِّذ الإجراءات أو الأوامر أو التطبيقات المطلوبة لمستخدمين أو أجهزة عميل متعددة. عندما يتم استخدام الرفوف أو صناديق الشفرات أو معدات مشابهة، يُعَد كل جهاز مادي قابل للفصل (مثل الشفرة أو الجهاز المثبت على الرف) الذي يحتوي على المكونات المطلوبة خادمًا منفصلًا بذاته. الخادم الافتراضي هو جهاز كمبيوتر افتراضي يتم إنشاؤه من خلال تقسيم الموارد المتاحة على خادم مادي، أو خادم مادي غير مقسَّم. يجب على المرخَّص له الحصول على امتيازات Managed Virtual Server لكل خادم افتراضي تتم إدارته بواسطة البرنامج.
وحدة قيمة المعالج هي وحدة قياس يمكن من خلالها ترخيص البرنامج. يعتمد عدد امتيازات PVU المطلوبة على تقنية المعالج (المحددة في جدول PVU حسب مورِّد المعالج، والعلامة التجارية والنوع ورقم الطراز) وعدد المعالجات المتاحة للبرنامج. تواصِل IBM تعريف المعالج، لأغراض ترخيص PVU، على أنه كل نواة معالجة على الشريحة. على سبيل المثال، تحتوي شريحة المعالج ثنائية النوى على نواتَي معالجة.
يمكن للمرخَّص له نشر البرنامج باستخدام ترخيص السعة الكاملة (Full Capacity) أو ترخيص السعة الافتراضية/السعة الفرعية (Virtualization Capacity/Sub-Capacity) وفقًا لشروط اتفاقية Passport Advantage. إذا تم استخدام ترخيص Full Capacity، يجب على المرخَّص له الحصول على امتيازات PVU تغطي جميع نوى المعالج النشطة* في بيئة الأجهزة الفعلية المتاحة للبرنامج أو التي يديرها، باستثناء الخوادم التي تمت إزالة البرنامج منها نهائيًا. إذا تم استخدام ترخيص Virtualization Capacity، يجب على المرخَّص له الحصول على امتيازات كافية لتغطية جميع نوى المعالج النشطة المتاحة للبرنامج أو التي يديرها، وفقًا لتعريف قواعد حساب ترخيص Virtualization Capacity.
* نواة المعالج النشطة هي نواة متاحة للاستخدام في خادم مادي أو افتراضي، بغض النظر عما إذا كان يمكن تقييد سعة نواة المعالج أو تم تقييدها من خلال تقنيات التمثيل الافتراضي، أو أوامر نظام التشغيل، أو إعدادات BIOS، أو قيود مشابهة.
ملاحظة: قد تتطلب بعض البرامج تراخيص لكل من البرنامج وما تتم إدارته. في هذه الحالة، ينطبق ما يلي: بالإضافة إلى الحقوق المطلوبة للبرنامج نفسه، يجب على المرخَّص له الحصول على امتيازات PVU لهذا البرنامج بما يكفي لتغطية نوى المعالج في الأنظمة التي توجد عليها الموارد التي يديرها البرنامج أو يعالجها.
ملاحظة: قد يتم ترخيص بعض البرامج على أساس الإدارة فقط. في هذه الحالة، ينطبق ما يلي: بدلًا من الامتيازات المطلوبة للبرنامج نفسه مباشرةً، يجب على المرخَّص له الحصول على امتيازات PVU لهذا البرنامج بما يكفي لتغطية نوى المعالج في الأنظمة التي توجد عليها الموارد التي يديرها البرنامج أو يعالجها.
ملاحظة: قد يتم ترخيص بعض البرامج استثناءً على أساس مرجعي. في هذه الحالة، ينطبق ما يلي: بدلًا من الحصول على امتيازات للنوى النشطة المتاحة للبرنامج، يجب على المرخَّص له الحصول على امتيازات PVU لهذا البرنامج بما يكفي لتغطية البيئة المتاحة للبرنامج المرجعي كما لو أن البرنامج نفسه يعمل في كل مكان يعمل فيه البرنامج المرجعي، بغض النظر عن أساس ترخيص البرنامج المرجعي.
يمكن للمرخَّص له نشر البرنامج (إذا كان مدعومًا) باستخدام ترخيص Full Capacity، أو ترخيص Sub-Capacity، أو ترخيص الحاويات.
يجب على المرخَّص له الحصول على امتيازات كافية لتغطية جميع نوى المعالج النشطة المتاحة للبرنامج أو التي يديرها.
تيرابايت هي وحدة قياس يمكن من خلالها ترخيص البرنامج. التيرابايت يساوي 2 أُس 40 بايت. يجب على المرخَّص له الحصول على امتياز لكل تيرابايت متاح للبرنامج.
ملاحظة: قد تتطلب بعض البرامج تراخيص لكل من البرنامج وما تتم إدارته. في هذه الحالة، ينطبق ما يلي: بالإضافة إلى الامتيازات المطلوبة للبرنامج نفسه، يجب على المرخَّص له الحصول على امتيازات التيرابايت لهذا البرنامج بما يكفي لتغطية وحدات التيرابايت التي يديرها البرنامج. قد يتم ترخيص بعض البرامج على أساس الإدارة فقط. عندها، بدلًا من الامتيازات المطلوبة للبرنامج نفسه مباشرةً، يجب على المرخَّص له الحصول على امتيازات التيرابايت لهذا البرنامج بما يكفي لتغطية وحدات التيرابايت التي يديرها البرنامج.
نواة المعالج الافتراضي هي وحدة قياس يمكن من خلالها ترخيص البرنامج. الخادم المادي هو عادةً جهاز كمبيوتر مادي يتكون من وحدات معالجة وذاكرة وقدرات إدخال/إخراج، وينفِّذ الإجراءات أو الأوامر أو التطبيقات المطلوبة لمستخدمين أو أجهزة عميل متعددة. عندما يتم استخدام الرفوف أو صناديق الشفرات أو معدات مشابهة، يُعَد كل جهاز مادي قابل للفصل (مثل الشفرة أو الجهاز المثبت على الرف) الذي يحتوي على المكونات المطلوبة خادمًا ماديًا منفصلًا بذاته. الخادم الافتراضي هو جهاز كمبيوتر افتراضي يتم إنشاؤه من خلال تقسيم الموارد المتاحة على خادم مادي، أو خادم مادي غير مقسَّم. نواة المعالج هي وحدة وظيفية داخل جهاز حوسبة تعمل على تفسير التعليمات وتنفيذها. تتكون نواة المعالج من وحدة تحكم في التعليمات على الأقل، وواحدة أو أكثر من الوحدات الحسابية أو المنطقية. نواة المعالج الافتراضي هي نواة المعالج في خادم مادي غير مقسَّم، أو نواة افتراضية مخصصة لخادم افتراضي.
يمكن للمرخَّص له نشر البرنامج (إذا كان مدعومًا) باستخدام ترخيص Full Capacity، أو ترخيص Sub-Capacity، أو ترخيص الحاويات.
ملاحظات:
الخادم الافتراضي هو وحدة قياس يمكن بموجبها ترخيص البرنامج. الخادم هو عادةً جهاز كمبيوتر مادي يتكون من وحدات معالجة وذاكرة وقدرات إدخال/إخراج، وينفِّذ الإجراءات أو الأوامر أو التطبيقات المطلوبة لمستخدمين أو أجهزة عميل متعددة. عندما يتم استخدام الرفوف أو صناديق الشفرات أو معدات مشابهة، يُعَد كل جهاز مادي قابل للفصل (مثل الشفرة أو الجهاز المثبت على الرف) الذي يحتوي على المكونات المطلوبة خادمًا منفصلًا بذاته. الخادم الافتراضي هو جهاز كمبيوتر افتراضي يتم إنشاؤه من خلال تقسيم الموارد المتاحة على خادم مادي، أو خادم مادي غير مقسَّم. يجب على المرخَّص له الحصول على امتيازات الخادم الافتراضي لكل خادم افتراضي متاح للبرنامج، بغض النظر عن عدد نوى المعالج في الخادم الافتراضي أو عدد نسخ البرنامج الموجودة عليه.
وحدة قيمة الموارد هي وحدة قياس يمكن من خلالها ترخيص البرنامج. تعتمد إثباتات امتياز RVU إلى عدد وحدات المورد المحدد التي يستخدمها البرنامج أو يديرها. يجب على المرخَّص له الحصول على امتيازات كافية لتغطية عدد وحدات قيمة الموارد المطلوبة لبيئة المرخَّص له كما هو محدد في شروط البرنامج الخاصة. امتيازات وحدة قيمة الموارد مخصصة للبرنامج ونوع المورد، ولا يجوز تبادلها أو استبدالها أو تجميعها مع حقوق وحدة قيمة الموارد الخاصة ببرنامج أو مورد آخر.
ملاحظة: قد تتطلب بعض البرامج تراخيص لكل من الموارد المتاحة والموارد التي يديرها البرنامج. في هذه الحالة، ينطبق ما يلي: بالإضافة إلى الامتيازات المطلوبة للموارد المستخدمة مباشرةً بواسطة البرنامج، يجب على المرخَّص له الحصول على امتيازات لهذا البرنامج بما يكفي لتغطية الموارد التي يديرها البرنامج.
ملاحظة: قد يتم ترخيص بعض البرامج على أساس مُدار فقط. في هذه الحالة، ينطبق ما يلي: بدلًا من الامتيازات المطلوبة للموارد المستخدمة مباشرةً بواسطة البرنامج، يجب على المرخَّص له الحصول على امتيازات لهذا البرنامج بما يكفي لتغطية الموارد التي يديرها البرنامج.
لفهم هذه الفوائد لترخيص وحدة قيمة الموارد ولتحديد عدد وحدات وحدة قيمة الموارد الواجب الحصول عليها، يُرجى الرجوع إلى جدول Resource Value Unit الخاص بكل برنامج. يمكنك أيضًا التواصل مع ممثل مبيعات IBM الخاص بك.