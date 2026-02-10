نظرة عامة على الأسئلة الشائعة حول السعة الفرعية

1. ما المقصود بترخيص السعة الفرعية (الافتراضية) وما الفرق بينه وبين الترخيص القياسي؟
يُتيح لك ترخيص السعة الفرعية ترخيص برنامج برمجي يعتمد على الأنوية بسعة أقل من السعة الكاملة لأنوية الخادم، عند نشر البرنامج في بيئة افتراضية مؤهلة. مع الترخيص على السعة الكاملة، يُطلب من العملاء الحصول على حقوق الترخيص لجميع أنوية المعالج المفعَّلة في الخادم، بغض النظر عن طريقة نشر البرنامج.
عرض ترخيص السعة الفرعية ضمن Passport Advantage من IBM:
2. ما المقصود بترخيص السعة الافتراضية وكيف يرتبط بترخيص السعة الفرعية؟
نظرًا لأن استخدام كلمة "الافتراضية" أصبح شائعًا في الصناعة، فإن IBM تُشير أحيانًا إلى عرض السعة الفرعية باسم "السعة الافتراضية" أو "الترخيص الافتراضي". ينبغي أن تتوقع استخدام هذه الأسماء بالتبادل. لأغراض الترخيص، يُعَد النقل بالحاويات منفصلًا عن غيره.
3. ما المقصود بترخيص السعة الكاملة، وكيف يرتبط بترخيص السعة الفرعية؟
يعتمد ترخيص السعة الكاملة على كل نواة معالج فعلية ومفعَّلة في الخادم الفعلي. في السابق، عندما كان الخادم يحتوي على نواة معالج واحدة على شريحة واحدة موصولة بمقبس واحد، كان يتم ترخيص البرمجيات بشكل افتراضي على أساس السعة الكاملة. لم يتغير مفهوم ترخيص السعة الكاملة، حتى مع انتشار الخوادم متعددة الأنوية ومتعددة المقابس. كان الترخيص في الأساس بسيطًا. لكن مع ظهور التقسيم وتقنيات المحاكاة الافتراضية للخوادم الأكثر تطورًا، التي تُتيح إنشاء وحدات معالجة افتراضية، وخوادم/أقسام افتراضية (المعروفة أيضًا بالأجهزة الافتراضية، وLPARs، وغيرها) التي يمكن نقلها أو إعادة تحجيمها فورًا، ظهر الطلب على شروط ترخيص أكثر مرونة. لذلك، أعلنت IBM عن عرض ترخيص السعة الفرعية في عام 2005. اليوم، توفِّر IBM أوسع دعم لتقنيات المحاكاة الافتراضية في الصناعة، بما في ذلك منصات RISC وx86، وLinux على System z. بالإضافة إلى ذلك، نحن المورد الوحيد الذي يوفر أداة لمساعدة العملاء في الحفاظ على الامتثال.
4. هل هناك حاجة حاليًا إلى أداة لتتبُّع استخدام التراخيص الفرعية؟
نعم، يلزم استخدام IBM License Metric Tool لترخيص السعة الفرعية. كما تُتيح IBM للعملاء استخدام أدوات إضافية معتمدة. راجِع صفحة ILMT الإلكترونية للمزيد من المعلومات حول هذه الأدوات.
5. هل يتعين على العملاء تقديم تقارير عن عمليات نشر التراخيص الخاصة بهم إلى IBM؟
يجب على العملاء الاحتفاظ بالوثائق كدليل على إدارة الامتثال المستمر لترخيص السعة المتاحة لبرمجيات IBM. وفقًا لشروط العرض، يجب على العملاء توفير هذه التقارير عند طلب IBM (راجِع اتفاقية IBM Passport Advantage).
6. ما مقاييس البرامج المؤهلة للترخيص بموجب ترخيص السعة الفرعية؟
تدعم شركة IBM جميع منتجات البرمجيات التي تستخدم مقاييس التسعير القائمة على النواة:
7. كيف يمكنني تحديد إذا ما كان المنتج مرخصًا بناءً على PVU/VPC/RVU MAPC؟
سيذكر وصف المنتج و/أو رقم الجزء دائمًا تقريبًا مقياس الترخيص. الروابط التالية تُعَد مصادر لأسعار وترخيص Passport Advantage:
قاعدة بيانات وثائق معلومات ترخيص IBM
8. ما الخوارزمية المستخدمة لتحديد "تسعير السعة الفرعية"؟
تُصدر IBM التراخيص بناءً على نوى المعالج الكاملة، مع الأخذ بالأقل بين النوى الفعلية والنوى الافتراضية. الحد الأدنى لمتطلبات ترخيص البرمجيات هو الحصول على عدد التراخيص المناسب لنواة واحدة من المعالج. يعتمد هذا الترخيص على قدرة المعالجة المتاحة للبرمجيات من IBM. تمنح IBM التراخيص وفقًا للأقل بين مجموع السعة الافتراضية أو السعة الكاملة (الفعلية) للخادم. راجِع قواعد حساب تراخيص السعة الافتراضية للتفاصيل والأمثلة حول كيفية حساب متطلبات ترخيص السعة الفعلية في مختلف السيناريوهات.
9. هل يمكننا ترخيص حقوق استخدام نواة واحدة من المعالج في الخادم لجميع البيئات الافتراضية المؤهلة؟
نعم. يُرجى الرجوع إلى قائمة تقنيات المعالجات المؤهلة والتقنيات الافتراضية المؤهلة.
10. هل يمكننا ترخيص حقوق استخدام أقل من نواة معالجة واحدة في الخادم لجميع البيئات الافتراضية المؤهلة؟
لا، الحد الأدنى لمتطلبات ترخيص البرامج هو العدد المناسب لاستحقاقات الترخيص لنواة واحدة من المعالج.
11. كم عدد استحقاقات الترخيص المطلوبة للجهاز الافتراضي (VM) في بيئة VMware الافتراضية؟
يعتمد الترخيص على قدرة المعالجة المتاحة للبرمجيات من IBM. في حالة VMware، نقوم بالترخيص بناءً على عدد النوى الافتراضية (vCPUs بالمصطلحات الخاصة بـ VMware) المتاحة للقسم. كل وحدة معالجة مركزية (CPU) تُعادل نواة معالجة واحدة لغرض الترخيص. نمنح الترخيص وفقًا للأقل بين مجموع النوى الافتراضية (vCPUs) أو السعة الكاملة (الفعلية) للخادم. للمزيد من التفاصيل، راجِع حساب تراخيص البرمجيات باستخدام التقنيات الافتراضية المحددة على موقع السعة الفرعية.
12. كم عدد حقوق الترخيص المطلوبة لقسم في بيئة PowerVM الافتراضية المؤهلة؟
يعتمد الترخيص على قدرة المعالجة المتاحة للبرمجيات من IBM (المعبَّر عنها بوحدات PVU). في حالة قسم PowerVM، نمنح الترخيص بناءً على سعة نوى المعالج الافتراضي المتاحة للقسم، وذلك حسب وضع القسم (محدد أو غير محدد).
في حالة بعض الأقسام (الأقسام المحددة) التي تمتلك سعة معالجة نواة جزئية، نجمع النوى الجزئية، ونطبِّق قواعد تحديد الحد لمجموعة المشاركة، ثم نقوم بالتقريب للأعلى على مستوى الخادم إلى نواة المعالج بأكملها. تمنح IBM التراخيص على الأقل بين مجموع الأنوية الافتراضية أو السعة الكاملة (الفعلية) للخادم.
للمزيد من التفاصيل، حدد السيناريو الذي يوضح حالتك من خلال زيارة:
Scenarios for Power Systems المتوفرة على Counting Software licenses using specific virtualization technologies.
13. لماذا بعض المنتجات المعتمدة على الأنوية غير مؤهلة للحصول على تراخيص السعة الفرعية؟
بالنسبة إلى تلك الاستثناءات القليلة، عادةً ما تكون المنتجات غير قابلة للنشر في بيئة خادم افتراضي، أو يتم دائمًا نشر المنتج على بيئة الخادم بأكملها، أو تكون بنية حل المنتج تمنع ILMT من اكتشاف سعة أنوية المعالج في بيئة الخادم الافتراضي. يجب ترخيص هذه المنتجات على أساس السعة الكاملة. راجِع المنتجات المؤهلة للترخيص بسعة فرعية من Passport Advantage.
14. هل يتوفر ترخيص السعة الفرعية لكل من عملاء Passport Advantage وPassport Advantage Express؟
نعم
15. كيف يسجل العملاء في برنامج ترخيص السعة الفرعية؟
يتم تضمين شروط تراخيص السعة الفرعية في اتفاقية IPAA. تفضَّل بزيارة Passport Advantage للمزيد من التفاصيل.
16. إذا كان لدى العميل خادم يحتوي على 16 نواة معالج، لكن تم تفعيل 8 أنوية فقط، فهل يُعَد هذا سعة فرعية؟
لا، تتطلب تراخيص السعة الكاملة من العميل الحصول على تراخيص للأنوية الثماني المفعَّلة فقط في هذه الحالة. مع تفعيل المزيد من المعالجات، يحتاج العميل إلى الحصول على تراخيص برامج إضافية. سيتم تطبيق السعة الفرعية فقط إذا قام العميل بإعداد أقسام تحتوي على أقل من 8 أنوية معالجة مفعَّلة. راجِع السؤال الشائع التالي أدناه للمزيد من المعلومات حول الأنوية المفعَّلة.
17. هل يُطلب من العملاء الحصول على تراخيص للأنوية المعطَّلة في الخادم؟
لا، تتطلب IBM تراخيص فقط للأنوية المفعَّلة. قد يتم تسليم بعض الخوادم مع تعطيل واحد أو أكثر من الأنوية، أو إيقافها، لتوفير إمكانية نمو النظام مستقبلًا. على سبيل المثال، قد يتم شحن نظام يحتوي على 8 أنوية معالجة فعلية، مع تفعيل 6 أنوية فقط. هذا يُتيح للعميل تفعيل النواتين الإضافيتين في المستقبل مع زيادة متطلبات أعباء العمل لديهم. بالنسبة إلى البرمجيات المرخَّصة على أساس كل نواة، يحتوي هذا الخادم على 6 أنوية معالجة مفعَّلة فقط. يُطلب من العملاء الحصول على تراخيص البرمجيات فقط لجميع الأنوية المفعَّلة المتاحة للاستخدام على الخادم؛ لذا في هذا المثال، لا تُطلب تراخيص للأنوية المتبقية البالغ عددها 2 حتى يتم تفعيلها.
الأنوية المفعَّلة هي أنوية المعالجة الفعلية المتاحة للاستخدام في الخادم. وتشمل أنوية المعالج:
التي تكون مفعَّلة (متاحة للاستخدام) عند شحن الخادم من قِبل الشركة المصنِّعة، أو التي يتم تفعيلها لاحقًا عبر رموز التفعيل التي يشتريها العميل من الشركة المصنِّعة للخادم.
باختصار، يلزم الحصول على تراخيص إضافية عند تفعيل أي أنوية معالج إضافية.
18. إذا تم استخدام التنقل في بيئة افتراضية (على سبيل المثال، إذا تم استخدام النقل ضمن بيئة افتراضية (مثل Power Live Partition Mobility أو Vmotion)، هل يتم احتساب الأنوية الافتراضية في كل مرة تنتقل فيها إلى خادم جديد؟
لا، لن يتم احتساب الأنوية الافتراضية في الجهاز الافتراضي (VM) الذي انتقل نتيجة حدث التنقل أكثر من مرة. لا يجوز تشغيل الجهاز الافتراضي نفسه على خادمين في الوقت نفسه.
19. كيف ومتى سيتم توسيع عدد البيئات المؤهلة؟
منذ إطلاق عرض Passport Advantage Sub-Capacity، واصلت IBM باستمرار تأهيل تقنيات افتراضية جديدة للخوادم للمشاركة في هذا الخيار المرن. ولكن نظرًا للتغيُّر السريع في سوق تقنيات الخوادم الافتراضية، وللحصول على إشعارات عند توفُّر دعم IBM License Metric Tool لتقنيات افتراضية إضافية مؤهلة، يحتاج العملاء إلى الاشتراك في "إشعاراتي (My Notifications)" (الإرشادات موجودة في قسم الأسئلة الشائعة المنفصل أدناه). يجب عليهم أيضًا متابعة معرض Eligible Virtualization Technology (بتنسيق PDF، بحجم 40 كيلو بايت) لمتابعة الإضافات.20. كم المدة المتاحة للعملاء لتثبيت ILMT؟
يُطلب من العملاء الجُدُد للسعة الفرعية تنفيذ IBM License Metric Tool (ILMT) خلال 90 يومًا من نشر أول منتج سعة فرعية مؤهل على بيئة افتراضية مؤهلة.
يتعيَّن على عملاء السعة الفرعية الحاليين ترقية الإصدارات أو النسخ أو التعديلات الجديدة على الفور عند توفُّرها وفقًا لاتفاقية IPAA.
21. ما الاستثناءات من شرط استخدام ILMT لترخيص السعة الفرعية؟
مع إصدار اتفاقية IBM Passport Advantage الإصدار 11، لن تدعم IBM بعد ذلك الاستثناءات المتعلقة بمتطلبات تقارير السعة الفرعية. يمكن للعملاء الاستمرار في تقديم تقارير السعة الفرعية يدويًا حتى 1 يناير 2024 إذا كانوا، قبل 1 مايو 2023، يقدِّمون تقارير يدويًا على أساس استثنائي واستوفوا المتطلبات الموضَّحة في IBM Passport Advantage Agreement الإصدار 10. يُرجى الاطِّلاع على IBM License Metric Tool للمزيد من المعلومات.
22. ماذا لو لم تدعم ILMT التقنية الافتراضية الخاصة بي؟
مع إصدار IPPA v11، لم يَعُد يُسمح بالاستثناءات اليدوية. يجب التعامل مع التقنيات غير المدعومة وفق ترخيص السعة الكاملة. إذا كنت تريد الاستفادة من ترخيص السعة الفرعية، يجب عليك استخدام تقنية افتراضية مدعومة. إذا كنت مؤهلًا سابقًا للتقارير اليدوية، فحتى 1 يناير 2024، يمكنك الرجوع إلى الإرشادات الخاصة بالتقنية الافتراضية المؤهلة لديك، وكذلك إلى نموذج جدول التتبُّع اليدوي المتاح على صفحة السعة الفرعية.
23. هل تُعَد ILMT إلزامية لترخيص السعة الفرعية؟
يجب على جميع العملاء استخدام أداة معتمدة ومُثبتة لقياس استخدام البرمجيات القائمة على الأنوية. تُعَد ILMT الأداة القياسية التي توفِّرها IBM وتعمل على صيانتها. ومع ذلك يمكن للعملاء استخدام أدوات بديلة كما هو مذكور في صفحات السعة الفرعية وILMT.
24. بالنسبة إلى العميل المؤهل لاستثناء ILMT ويقوم بالتتبُّع/إعداد التقارير يدويًا، ما الأدوات التي يمكن للعميل استخدامها لدعم الجهود اليدوية؟
بالنسبة إلى أولئك الذين استفادوا من استثناءات إعداد التقارير قبل 1 مايو 2023: يمكن دعم الاستثناءات المعلنة من متطلب ILMT ومتطلبات العدّ/إعداد التقارير اليدوية باستخدام أدوات بديلة، طالما ساعدت على قياس السعة القصوى للأنوية القصوى لكل منتج برمجي بدقة. هناك العديد من المنتجات في السوق التي يمكنها إجراء فحوصات بسيطة لجرد البرمجيات، وهناك حلول أقل عددًا يمكنها تحديد نوع نواة المعالج على خادم الأجهزة (وهو مطلب لتحديد عدد التراخيص الواجب الحصول عليها). ولكن على عكس ILMT، فإن هذه الأدوات غير قادرة على توفير مراقبة مستمرة للتغيرات في سعة نوى المعالج في الأقسام الافتراضية، لقياس السعة القصوى (الذروة) المتاحة لبرامج IBM القائمة على النوى.
يمكن استخدام ILMT حتى في بيئات تقنيات المحاكاة الافتراضية للخوادم غير المدعومة، ولكن المؤهلة، للمساعدة على جمع معلومات أساسية عن نوى المعالج في الأجهزة وجرد البرامج، لكن إذا لم يدعم ILMT تقنية المحاكاة الافتراضية، فلن يتمكن من إنتاج البيانات الصحيحة للأقسام، وLPARs، والأجهزة الافتراضية، والنطاقات، وغيرها. يجب جمع هذه البيانات يدويًا باستخدام أي وسيلة توفِّرها أنظمة التشغيل، وتقنيات المحاكاة الافتراضية، وسجلات إدارة التغيير، وغيرها.
25. ما الخيار الذي يجب عليَّ اختياره في إشعاراتي (My Notifications) الخاصة بـ IBM، لأتمكن من تلقي الإشعارات عند توفُّر تحديثات ILMT؟
بعد تسجيل الدخول باستخدام معرِّف IBM، أدخِل "IBM License Metric Tool" في شريط البحث عن المنتجات، ثم انقر على "اشتراك (Subscribe)". إذا لم يكن لديك معرِّف IBM، يمكنك زيارة ملفي الشخصي (My Account Profile).
26. ما الفترة الزمنية الافتراضية لتقارير ILMT؟
تعكس شروط السعة الفرعية الإبلاغ ربع السنوي كأقصى مدة مسموح بها قبل الحاجة إلى تحليل تقارير ILMT وتسويتها. من المرجح أن يحتاج معظم العملاء إلى القيام بهذا الإجراء بشكل شهري. بعض العملاء الذين لديهم بيئات خوادم ديناميكية جدًا، حيث يتم تغيير حجم الأقسام أو نقلها بشكل متكرر و/أو مع تغييرات في جرد البرامج، قد يحتاجون إلى إنشاء تقارير أسبوعية لمواكبة حجم التغيرات. فقط العملاء الذين لديهم أكثر بيئات الخوادم الافتراضية استقرارًا سيتمكنون من الحفاظ على الامتثال لشروط ترخيص IBM من خلال إعداد تقارير ربع سنوية.
27. أين يمكنني العثور على معلومات عامة لمعرفة المزيد، وأسئلة شائعة إضافية خاصة بأداة ILMT، وأمثلة على التقارير المتاحة، ودعم إضافي لأداة ILMT؟
يُرجى الرجوع إلى موقع وثائق ILMT للحصول على المزيد من المعلومات والموارد التقنية.
28. هل من الضروري تثبيت ILMT على خوادم النسخ الاحتياطي للتعافي من الكوارث لمراقبة سعة أنوية المعالج المطلوبة لأغراض الترخيص؟
نعم، يجب تثبيت الوكلاء على أي خادم نسخ احتياطي حيث تم تثبيت ILMT أيضًا على الخادم/القسم الأساسي.
يمكنك بعد ذلك استبعاد هذه المثيلات من الحساب إذا لم يكن الترخيص مطلوبًا (عادةً النسخ الاحتياطية الدافئة/الباردة، لكن متطلبات الترخيص قد تختلف حسب المنتج). للتفاصيل المحددة، يُرجى الرجوع إلى خطاب إعلان المنتج (من خلال البحث في صفحة معلومات العرض) أو إلى مستند معلومات ترخيص المنتج (من خلال إجراء بحث في اتفاقيات تراخيص البرمجيات).
29. أين يجب تثبيت وكلاء ILMT؟
يجب تثبيت عملاء ILMT على بيئة افتراضية مؤهلة تستضيف منتجات مؤهلة للسعة الفرعية. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب بعض تقنيات المحاكاة الافتراضية تثبيت الوكلاء على النظام الذي يستضيف الأجهزة الافتراضية.
موضوع Infocenter الخاص بتثبيت الوكلاء
30. كيف يمكن للعميل الحصول على IBM License Metric Tool؟
على الرغم من أن ILMT منتج يتم تقديمه دون مقابل، فإنه لا يزال يتعين تقديم طلب لإنشاء سجل استحقاق لدى IBM للترخيص، وكذلك لتغطية الاشتراك البرمجي والدعم الفني (S&S). يعود ذلك إلى أن ILMT تحصل على مستوى الدعم الفني نفسه المقدَّم لبقية منتجات محفظة Passport Advantage، بخلاف الأدوات والمرافق المجانية الأخرى التي يتم تقديمها "كما هي" مع دعم فني محدود أو دون دعم فني.
31. لماذا يتعين على العميل طلب ILMT؟ ولماذا لا يمكن الاكتفاء بتنزيلها مباشرةً؟
معظم المنتجات التي يتم تنزيلها بشكل بسيط توفِّر دعمًا فنيًا محدودًا جدًا، إن وُجد، وغالبًا ما يتم تقديمها على أساس "كما هي". توفِّر IBM مستوى الدعم نفسه لأداة ILMT كما تفعل لبقية برمجياتها الحيوية للأعمال. لذلك، على الرغم من أن ILMT منتج يتم تقديمه مجانًا، فإنه لا يزال يجب تقديم طلب لإنشاء سجل استحقاق لدى IBM للترخيص، وكذلك لتغطية الاشتراك البرمجي والدعم الفني (S&S).
32. ما رقم الجزء المستخدم لطلب ILMT؟
يجب استخدام رقم الجزء P/N D561HLL للطلب الأولي لأداة ILMT. وللحفاظ على سجل الاستحقاق، يجب تجديد الاشتراك والدعم الفني (S&S) سنويًا باستخدام رقم الجزء P/N E027NLL. للمزيد من الإرشادات والتعليمات حول طلب ILMT، راجِع IBM License Metric Tool PA Online Ordering.
33. لماذا أحتاج إلى تجديد الاشتراك والدعم الفني (S&S) لمنتج يتم تقديمه مجانًا؟
يُعَد تجديد الاشتراك والدعم الفني (S&S) باستخدام رقم الجزء P/N E027NLL اختياريًا، ويكون مطلوبًا فقط إذا كان العميل بحاجة إلى الحصول على تحديثات/ترقيات المنتج والدعم الفني*. لكن يُرجى ملاحظة أن تحديث ILMT بشكل مستمر يُعَد مطلبًا ضمن شروط عرض السعة الفرعية؛ لذا فإن تجديد الاشتراك والدعم الفني (S&S) سيكون إلزاميًا لأي عميل ملزم باستخدام ILMT.
هل لا يزال العميل بحاجة إلى قبول شروط ترخيص السعة الفرعية قبل طلب تراخيص لنشر السعة الفرعية؟
منذ 18 يوليو 2011، تم تضمين شروط السعة الفرعية في اتفاقية IBM Passport Advantage الأساسية. يمكن للعملاء الاطِّلاع على الشروط المتعلقة في قسم السعة الكاملة والافتراضية.
قسم المتطلبات.
كيف ومتى سيتم توسيع عدد البيئات المؤهلة؟
منذ إطلاق عرض Passport Advantage Sub-Capacity، واصلت IBM باستمرار تأهيل تقنيات افتراضية جديدة للخوادم للمشاركة في هذا الخيار المرن. راجِع علامة تبويب الإعلانات في موقع الأسئلة الشائعة هذا للحصول على المزيد من المعلومات التاريخية. ستواصل IBM هذه الاستراتيجية، من خلال الإعلان عن بيئات افتراضية إضافية مؤهلة عبر وسائل متنوعة. عند الإمكان، سيتم إصدار هذه الإعلانات عبر عملية خطابات الإعلان المعتادة. ولكن نظرًا للتغيُّر السريع في سوق تقنيات الخوادم الافتراضية، وللحصول على إشعارات عند توفُّر دعم IBM License Metric Tool لتقنيات افتراضية إضافية مؤهلة، يحتاج العملاء إلى الاشتراك في "إشعاراتي (My Notifications)" (الإرشادات موجودة في قسم الأسئلة الشائعة المنفصل أدناه). يجب عليهم أيضًا متابعة معرض Eligible Virtualization Technology (بتنسيق PDF، بحجم 40 كيلو بايت) لمتابعة الإضافات.
هل تعمل IBM مع مورِّدي الأجهزة والبرمجيات الآخرين لتوسيع أهليّة السعة الفرعية ودعمها عبر ILMT؟
نعم، نستمر في تحسين عرض السعة الفرعية من خلال تأهيل المزيد من البيئات الافتراضية، عندما نتمكن من التأكد من قدرتنا على مراقبة هذه البيئات وتوضيح قواعد حساب تراخيص السعة الافتراضية. ستواصل IBM تقييم تقنيات الخوادم الافتراضية الإضافية استنادًا إلى طلب العملاء وحضورها في السوق.
4. كم المدة المتاحة للعملاء لتثبيت ILMT؟
يُطلب من العملاء الجُدُد للسعة الفرعية تنفيذ IBM License Metric Tool (ILMT) خلال 90 يومًا من نشر أول منتج سعة فرعية مؤهل على بيئة افتراضية مؤهلة.
يجب على العملاء الحاليين الذين يستخدمون السعة الفرعية ترقية الإصدارات أو النسخ أو التعديلات الجديدة فور توفُّرها، وفقًا لقسم متطلبات السعة الكاملة والافتراضية في IPAA.
يُرجى ملاحظة أن IBM لا تحدِّد عمدًا فترة زمنية محددة لهذا البند لتناسب أحجام العملاء المختلفة. الغرض هو أن ينفِّذ العملاء الترقية في أقرب وقت ممكن وفقًا لإطار عمل تكنولوجيا المعلومات الخاص بهم.
5. ما الاستثناءات من شرط استخدام ILMT لترخيص السعة الفرعية؟
يُنصح باستخدام IBM License Metric Tool في بيئات السعة الكاملة المعتمدة على الأنوية، ويُعَد استخدامها إلزاميًا لترخيص السعة الفرعية. اعتبارًا من 1 مايو 2023، لن يتم قبول أي استثناءات من هذا المتطلب. العملاء الذين أبلغوا يدويًا في السابق وفقًا للاستثناءات المقدَّمة في الإصدارات السابقة من IPPA سيتم التعامل معهم وفقًا لذلك. وكانت هذه الاستثناءات هي:
6. ماذا لو لم تدعم ILMT التقنية الافتراضية الخاصة بي؟
مع إصدار IPPA v11، لم يَعُد يُسمح بالاستثناءات اليدوية. يجب التعامل مع التقنيات غير المدعومة وفق ترخيص السعة الكاملة. إذا كنت تريد الاستفادة من ترخيص السعة الفرعية، يجب عليك استخدام تقنية افتراضية مدعومة. إذا كنت مؤهلًا سابقًا للتقارير اليدوية، فحتى 1 يناير 2024، يمكنك الرجوع إلى الإرشادات الخاصة بالتقنية الافتراضية المؤهلة لديك، وكذلك إلى نموذج جدول التتبُّع اليدوي المتاح على صفحة السعة الفرعية.
7. هل يظل ILMT مطلوبًا إذا قمت بزيادة نشر المنتجات المؤهلة لترخيص السعة الفرعية إلى السعة الكاملة للخادم، كما هو مذكور في القسم 4 من ملحق السعة الفرعية؟
إذا كانت زيادة السعة إلى السعة الكاملة مؤقتة، فيجب أن يستمر ILMT في مراقبة هذا الخادم وأقسامه. إذا كانت الزيادة إلى السعة الكاملة دائمة، فلن يكون استخدام ILMT إلزاميًا، إلا إن IBM توصي بالاستمرار في مراقبة الخادم وأقسامه عبر ILMT، خاصةً إذا كان الخادم يستخدم تقنية افتراضية مؤهلة؛ نظرًا لأن التكوينات حتى "الدائمة" قد تتغير، ربما دون علم مدير الأصول.
8. هل يتوفر ترخيص السعة الفرعية لكل من عملاء Passport Advantage وPassport Advantage Express؟
نعم.
9. إذا قلل العميل سعة أحد الأقسام، هل يمكن إعادة توزيع استحقاقات ترخيص PVU الفائضة في مكان آخر؟
نعم.
10. هل يتوفر ترخيص السعة الفرعية لمقدِّمي الخدمات؟
نعم.
11. لماذا تم ضبط فترة التقرير الافتراضية لأداة ILMT على أساس شهري، بينما تسمح الشروط بالتقارير ربع السنوية؟
تعكس شروط السعة الفرعية التقارير ربع السنوية كأقصى مدة مسموح بها قبل الحاجة إلى تحليل ومراجعة وتوقيع تقارير ILMT. من المرجح أن يحتاج معظم العملاء إلى إجراء هذه العملية شهريًا، ومن هنا جاء الإعداد الافتراضي. بعض العملاء الذين لديهم بيئات خوادم ديناميكية جدًا، حيث يتم تغيير حجم الأقسام أو نقلها بشكل متكرر و/أو مع تغييرات في جرد البرامج، قد يحتاجون إلى إنشاء تقارير أسبوعية لمواكبة حجم التغيرات. فقط العملاء الذين لديهم أكثر بيئات الخوادم الافتراضية استقرارًا سيتمكنون من الحفاظ على الامتثال لشروط ترخيص IBM من خلال إعداد تقارير ربع سنوية.
12. لماذا تتطلب شروط السعة الفرعية وILMT إعداد تقارير دورية (أسبوعية، وشهرية، وربع سنوية)؟
مقارنة ببيئات الخوادم المرخصة على السعة الكاملة والتي تتميز بالاستقرار النسبي، تفترض IBM مخاطر أكبر عند السماح بالمرونة في ترخيص برامجها وفق السعة الفرعية في بيئات الخوادم الافتراضية، حيث يمكن تغيير سعة أنوية المعالج سريعًا. تتطلب IBM استخدام ILMT في عرض السعة الفرعية لمساعدة العملاء على الالتزام بشروط ترخيص IBM.
ومع ذلك، توفِّر ILMT البيانات فقط، ويجب على العميل بعد ذلك تحليلها ومطابقتها وإنشاء التقارير التي توثِّق التزامه المستمر. إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات هي تخصُّص مالي، وعملية إعداد هذه التقارير تشبه إلى حد كبير تحليل ومطابقة وإعداد التقارير المالية لسجلات محاسبة العميل. على سبيل المثال، يمكن اعتبار التقارير الأولية التي تولِّدها ILMT أثناء عملية التحليل والمطابقة مشابهة للجهد المبذول لإعداد "الرصيد التجريبي".
قد يؤدي سوء إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات إلى التقليل من المصروفات والمبالغة في الأرباح - وهو مصدر قلق للإدارة العليا في أي مؤسسة.
13. هل يمكن لشريك أعمال IBM أو مقدِّم خدمة مساعدة العميل على تحقيق الامتثال لترخيص البرامج؟
نعم، يمكن لشريك أعمال أو مقدِّم خدمة مساعدة العميل على تحقيق الامتثال لشروط الترخيص. العديد من موزعي Passport Advantage يقدِّمون إدارة الترخيص كخدمة ذات قيمة مضافة.
ومع ذلك، يظل الكيان الذي يمتلك حقوق الترخيص (العملاء النهائيون في هذا المثال) مسؤولًا في النهاية عن ضمان الالتزام بشروط السعة الفرعية. بمعنى آخر، يمكن للعملاء تفويض هذه المسؤولية، لكن لا يمكنهم التنازل عنها.
14. هل لدى IBM الحق في تدقيق حسابات العميل؟
نعم، وفقًا لأحكام التحقق من الترخيص في اتفاقيات Passport Advantage أو Passport Advantage Express، تمتلك IBM الحق في تدقيق العملاء.
15. كيف تحدِّد IBM إذا ما كان العميل ملتزمًا بشروط وأحكام السعة الفرعية؟
تقع على عاتق العميل مسؤولية الحفاظ على الامتثال لشروط وأحكام السعة الفرعية. تحتفظ IBM بحق تدقيق استخدام العميل لمنتجات IBM البرمجية للتحقق من الامتثال. كل حالة عميل فريدة، وسيتم تكييف طريقة التدقيق لتقييم الامتثال بما يتناسب مع بيئته الخاصة.
16. ما سياسة الترخيص إذا تمت زيادة سعة أنوية المعالج في القسم مؤقتًا بسبب زيادة عبء العمل؟
أي زيادة في الحد الأقصى أو الذروة لسعة أنوية المعالج، محسوبة بالأنوية، المتاحة لبرامج IBM تتطلب حقوق ترخيص إضافية. تتطلب شروط ترخيص IBM من العملاء الحصول على حقوق ترخيص إضافية قبل زيادة سعة أنوية المعالج المتاحة للبرامج. تعمل ILMT على مراقبة التغيرات في سعة أنوية المعالج وتُصدر تقارير بذلك، ليتمكن العملاء من التأكد من حصولهم على تراخيص كافية لتغطية "أعلى النقاط" هذه. لا تسمح شروط ترخيص IBM بمعدل سعة أنوية المعالج، ولا توفِّر الشروط أي فترات سماح للزيادات المؤقتة في عبء العمل.
17. هل يسمح ترخيص IBM بفترة سماح و/أو عملية "تسوية دورية" لتحقيق الامتثال؟
لا، شروط ترخيص IBM لا توفِّر فترة سماح من أجل إجراء عملية "تسوية دورية". بالإضافة إلى ذلك، شروط الترخيص المعتمدة على الأنوية لا تعتمد على "الاستخدام". تتطلب شروط الترخيص لكل من السعة الكاملة والسعة الفرعية تحديد الحد الأقصى (الذروة) لسعة أنوية المعالج للخادم (الكاملة) أو القسم (الفرعية) قبل النشر أو زيادة هذه السعة. تعمل IBM License Metric Tool على مراقبة بيئة الخوادم الافتراضية لدى العميل بشكل مستمر، وتُصدر تقارير عن هذه "الذروة القصوى" بالأنوية (وفق المقياس المرخَّص) لكل منتج برمجي ولكل قسم. يُتيح ذلك للعميل مقارنة إجماليات المنتجات في تقرير ILMT مع جرد تراخيصهم (إثباتات الامتيازات - PoEs) للتأكد من امتثالهم.
18. ما الذي يعني فعليًا "زيادة السعة الافتراضية لمنتج مؤهل ضمن السعة الفرعية"؟
تحدث هذه الزيادة كلما تم رفع الحد الأقصى لسعة أنوية المعالج (محسوبة بالأنوية) المتاحة للبرنامج، أو عند زيادة عدد الأنوية المشغِّلة للخادم أو القسم بما يتجاوز حقوق الترخيص، أو عند جعل البرنامج متاحًا (أي تثبيته) في قسم آخر على الخادم.
19. ما الخيار الذي يجب عليَّ اختياره في إشعاراتي (My Notifications) الخاصة بـ IBM، لأتمكن من تلقي الإشعارات عند توفُّر تحديثات ILMT؟
بعد تسجيل الدخول إلى My Notifications باستخدام IBM ID الخاص بك، اكتب "License Metric" في شريط البحث عن المنتجات، ثم ابحث عن "IBM License Metric Tool" ضمن المنتجات المدرجة وحدِّد زر الاشتراك. إذا لم يكن لديك معرِّف IBM، يمكنك زيارة ملفي الشخصي (My Account Profile).
إذا لم يكن لديك معرِّف IBM، يمكنك زيارة ملفي الشخصي (My Account Profile).
1. هل تُعَد IBM License Metric Tool إلزامية لترخيص السعة الفرعية؟
نعم، تُعَد ILMT (أو أي أداة معتمدة ومثبتة) مطلبًا إلزاميًا. للمزيد من المعلومات حول الأدوات المعتمدة، تفضَّل بزيارة صفحة معلومات ILMT لترخيص السعة الفرعية.
يمكن استخدام Flexera One IT Asset Management وعرض IBM، خدمة Flexera One with IBM Observability IT Asset Management، بدلًا من ILMT. يمكن العثور على الاستثناء المذكور في صفحة معلومات ILMT لترخيص السعة الفرعية. بالنسبة إلى أي بيئة لا تدعمها Flexera One IT Asset Management، سيحتاج عملاء IBM Software إلى إعداد نسخة ILMT مخصصة مرتبطة بالبيئة، أو اختيار العدّ بالسعة الكاملة (دون الاستفادة من وفورات السعة الفرعية) لهذه البيئة. يُرجى الاطِّلاع على صفحة معلومات ILMT لترخيص السعة الفرعية لمعرفة البيئات المدعومة من Flexera One IT Asset Management.
2. لديّ أداة بالفعل توفِّر المعلومات نفسها التي تقدِّمها أداة IBM، هل ستصر IBM على استخدام IBM License Metric Tool؟
نعم. بينما يوجد العديد من الأدوات التي تستطيع تحديد جرد البرامج وربما نوع نوى المعالج المتاحة للخادم المادي أو القسم (المادي أو الافتراضي)، فإن ILMT وIBM BigFix Inventory وFlexera One مع IBM Observability IT Asset Management، وFlexera One IT Asset Management، هي الأدوات الوحيدة القادرة على المراقبة المستمرة لبيئات الخوادم الافتراضية لقياس السعة القصوى (الذروة) المتاحة لبرامج IBM والإبلاغ عن هذه المتطلبات.
3. بالنسبة إلى العميل المؤهل لاستثناء من IBM License Metric Tool ويقوم بالتتبُّع/إعداد التقارير يدويًا، ما الأدوات التي يمكن للعميل استخدامها لدعم الجهود اليدوية؟
بالنسبة إلى أولئك الذين استفادوا من استثناءات إعداد التقارير قبل 1 مايو 2023: يمكن دعم الاستثناءات المعلنة من متطلب ILMT ومتطلبات العدّ/إعداد التقارير اليدوية باستخدام أدوات بديلة، طالما ساعدت على قياس السعة القصوى لنوى PVU لكل منتج برمجي بدقة. هناك العديد من المنتجات المتاحة في السوق التي يمكنها إجراء فحوصات بسيطة لجرد البرامج، وهناك عدد أقل من الحلول القادرة على تحديد نوع نوى المعالج على خادم الأجهزة (وهو متطلب لتحديد عدد الاستحقاقات المراد ترخيصها) (ومتطلب لتحديد عدد وحدات PVUs المُراد ترخيصها). ولكن على عكس ILMT، فإن هذه الأدوات غير قادرة على توفير مراقبة مستمرة للتغيُّرات في سعة نوى المعالج في الأقسام الافتراضية، لقياس السعة القصوى (الذروة) المتاحة لبرامج IBM القائمة على النوى.
يمكن أيضًا استخدام ILMT في بيئات تقنيات المحاكاة الافتراضية غير المدعومة، لكنها مؤهلة، للمساعدة على جمع معلومات أساسية عن أنوية المعالج في الخوادم وجرد البرمجيات،
4. هل تُعَد IBM License Metric Tool أداة "تراقب نفسها"، بمعنى أنها أداة من نوع "اضبط وانسَ"؟
لا. تُعَد ILMT حلًا قائمًا على الخادم/الوكيل مصممًا لتوفير مراقبة مستمرة لتقنيات المحاكاة الافتراضية المعقدة للخوادم عبر تكوينات الخوادم المتعددة. معظم العملاء القادرين على نشر تقنيات الخوادم الافتراضية المعقدة مثل PowerVM وVMware، ستكون لديهم القدرة على نشر ILMT. ومع ذلك، تحتاج ILMT إلى الاستفادة من عمليات ومنهجيات إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات لدى العميل. سيجد العملاء الذين لديهم هذه العمليات أن ILMT تُكمِل جهودهم.
5. هل تطلب IBM من العملاء الإبلاغ عن نتائج السعة الفرعية كل ربع سنة، مثل الطريقة التي يُستخدم بها SCRT لبرامج System z؟
لا. يُطلب من العملاء تقديم تقارير ILMT فقط بناءً على طلب IBM. تُستخدم SCRT (Sub-capacity Reporting Tool) فقط لدعم برامج System z. للمزيد من المعلومات حول ترخيص السعة الفرعية لبرامج System z، تفضَّل بزيارة تسعير برامج IBM Z، ثم اختَر "الترخيص" وبعدها "ترخيص السعة الفرعية".
6. كم المدة المتاحة للعملاء لتثبيت IBM License Metric Tool؟
يُطلب من عملاء السعة الفرعية الجُدُد تنفيذ IBM License Metric Tool (ILMT)، أو IBM BigFix Inventory، أو Flexera One with IBM Observability IT Asset Management، أو Flexera One IT Asset Management خلال 90 يومًا من نشر أول منتج مؤهل ضمن بيئة افتراضية مؤهلة. يتعيَّن على عملاء السعة الفرعية الحاليين ترقية الإصدارات أو النسخ أو التعديلات الجديدة على الفور عند توفُّرها وفقًا لاتفاقية IPAA. يُرجى ملاحظة أن IBM لا تحدِّد عمدًا فترة زمنية محددة لهذا البند لتناسب أحجام العملاء المختلفة. الغرض هو أن ينفِّذ العملاء الترقية في أقرب وقت ممكن وفقًا لإطار عمل تكنولوجيا المعلومات الخاص بهم.
7. هل يعني هذا أنه يجب عليّ تثبيت IBM License Metric Tool بالإضافة إلى النسخة التجارية من IBM BigFix Inventory، أو Flexera One مع IBM Observability IT Asset Management، أو Flexera One IT Asset Management؟
لا، لا تطلب IBM تثبيت ILMT إذا كانت الأداة البديلة (BigFix أو Flexera One with IBM Observability IT Asset Management أو Flexera One IT Asset Management) تدعم جميع بيئات عملاء برامج IBM Software. يُرجى الاطِّلاع على صفحة معلومات ILMT لترخيص السعة الفرعية لمعرفة البيئات المدعومة من Flexera One IT Asset Management.
8. هل يحتاج العميل الذي يمتلك منتجًا مثل WAS إلى إنشاء تقرير عن جميع الخوادم التي تحتوي على WAS؟
نعم، إذا كان العميل يعتزم ترخيص WAS بسعة أقل من السعة الكاملة للخوادم التي تم نشره عليها.
9. إذا كانت لدى العميل عدة نسخ أو حِزم من منتج تعمل في قسم واحد، فكيف يتم احتساب النوى؟
يتم ترخيص النوى بناءً على سعة نوى المعالج المتاحة لبرامج IBM. من منظور الترخيص، يمكن للقسم أن يحتوي على أي عدد من "المثيلات" أو "الحِزم" (ليس مصطلحًا قانونيًا محددًا) من المنتج قيد التشغيل، لكننا لا نحتسب تلك المثيلات المتعددة للمنتج، بل نرخِّص فقط بناءً على الحد الأقصى (الذروة) لنوى المعالج المخصصة لذلك القسم والمتاحة للمنتج. إذا أدى عدد المثيلات إلى زيادة سعة القسم، فإن ILMT سيلتقط "أعلى نقطة" هذه، بحيث يتمكن العميل من ضمان الامتثال لشروطنا.
10. ما الاختيار الذي يجب تحديده في إشعاراتي (My Notifications) من IBM لتلقي إشعارات عند توفُّر تحديثات IBM License Metric Tool؟
بعد تسجيل الدخول باستخدام معرِّف IBM، أدخِل "IBM License Metric Tool" في شريط البحث عن المنتجات، ثم انقر على "اشتراك (Subscribe)". حدِّد تفضيلاتك وانقر على "إرسال (Submit)". إذا لم يكن لديك معرِّف IBM، يمكنك زيارة ملفي الشخصي (My Account Profile).
11. ما الفترة الزمنية الافتراضية لتقارير IBM License Metric Tool؟
تعكس شروط السعة الفرعية الإبلاغ ربع السنوي كأقصى مدة مسموح بها قبل الحاجة إلى تحليل تقارير ILMT وتسويتها. من المرجح أن يحتاج معظم العملاء إلى القيام بهذا الإجراء بشكل شهري. بعض العملاء الذين لديهم بيئات خوادم ديناميكية جدًا، حيث يتم تغيير حجم الأقسام أو نقلها بشكل متكرر و/أو مع تغييرات في جرد البرامج، قد يحتاجون إلى إنشاء تقارير أسبوعية لمواكبة حجم التغيرات. فقط العملاء الذين لديهم أكثر بيئات الخوادم الافتراضية استقرارًا سيتمكنون من الحفاظ على الامتثال لشروط ترخيص IBM من خلال إعداد تقارير ربع سنوية.
12. أين يمكنني العثور على معلومات عامة لمعرفة المزيد، والأسئلة الشائعة الإضافية الخاصة بأداة IBM License Metric Tool، وأمثلة للتقارير المتاحة، والمتطلبات، والدعم الإضافي لأداة IBM License Metric Tool؟
يُرجى الرجوع إلى موقع وثائق ILMT للحصول على المزيد من المعلومات والموارد التقنية.
13. هل من الضروري وجود IBM License Metric Tool على خوادم النسخ الاحتياطي للتعافي من الكوارث لمراقبة سعة نوى المعالج المطلوبة لشروط الترخيص؟
نعم، يجب تثبيت الوكلاء على أي خادم نسخ احتياطي حيث تم تثبيت ILMT أيضًا على الخادم/القسم الأساسي.
يمكنك بعد ذلك استبعاد هذه المثيلات من الحساب إذا لم يكن الترخيص مطلوبًا (عادةً النسخ الاحتياطية الدافئة/الباردة، لكن متطلبات الترخيص قد تختلف حسب المنتج). للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى خطاب إعلان المنتج [عن طريق البحث في موقع معلومات العروض] أو مستند معلومات الترخيص الخاص بالمنتج [عن طريق إجراء بحث في اتفاقيات ترخيص البرامج].
1. كيف سيتمكن العميل من تقديم طلب للحصول على المنتجات المؤهلة لترخيص السعة الفرعية؟
في أبريل 2009، ألغت IBM مجموعة أرقام الأجزاء الخاصة بالسعة الفرعية؛ لم يَعُد على العملاء سوى قبول والالتزام بشروط أقسام السعة الفرعية في اتفاقية Passport Advantage، وتقديم الطلبات باستخدام أرقام الأجزاء العادية القائمة على الأنوية أو استخدام استحقاقات التراخيص الموجودة بالفعل. في معظم الحالات ، ستحتاج أيضًا إلى طلب ILMT.
2. هل لا يزال العميل بحاجة إلى قبول شروط ترخيص السعة الفرعية قبل طلب تراخيص لنشر السعة الفرعية؟
منذ 18 يوليو 2011، تم تضمين شروط السعة الفرعية في اتفاقية IBM Passport Advantage الأساسية. يمكن للعملاء الاطِّلاع على الشروط المتعلقة في قسم السعة الكاملة والافتراضية.
قسم المتطلبات.
3. هل لدى IBM أرقام أجزاء مخصصة للسعة الفرعية ضمن Passport Advantage؟ وإذا كانت موجودة، فهل تنطبق أيضًا على أرقام أجزاء تجديد واستعادة الاشتراك والدعم الفني (S&S)؟
منذ أبريل 2009، لم تَعُد المنتجات المؤهلة للسعة الفرعية تحتوي على أرقام أجزاء مخصصة. يمكن استخدام أرقام الأجزاء الأصلية القائمة على PVU/VPC/RVU لكل من عمليات نشر السعة الكاملة والسعة الفرعية. وقد ألغت IBM أرقام الأجزاء المخصصة للسعة الفرعية التي كانت موجودة سابقًا.
4. أين يمكنني العثور على الأسئلة الشائعة الخاصة بوحدات قيمة المعالج؟
انتقِل إلى الأسئلة الشائعة حول وحدة قيمة المعالج.
5. كيف يمكن للعميل الحصول على أداة IBM License Metric Tool؟
على الرغم من أن ILMT منتج يتم تقديمه دون مقابل، فإنه لا يزال يتعين تقديم طلب لإنشاء سجل استحقاق لدى IBM للترخيص، وكذلك لتغطية الاشتراك البرمجي والدعم الفني (S&S). يعود ذلك إلى أن ILMT تحصل على مستوى الدعم الفني* نفسه المقدَّم لبقية منتجات محفظة Passport Advantage، بخلاف الأدوات والمرافق المجانية الأخرى التي يتم تقديمها "كما هي" مع دعم فني محدود أو دون دعم فني. للحصول على إرشادات وتعليمات إضافية حول طلب ILMT، راجِع IBM License Metric Tool PA Online Ordering. (بتنسيق PDF، بحجم 926 كيلو بايت).
6. لماذا يتعين على العميل طلب ILMT؟ ولماذا لا يمكن الاكتفاء بتنزيلها مباشرةً؟
معظم المنتجات التي يتم تنزيلها بشكل بسيط توفِّر دعمًا فنيًا محدودًا جدًا، إن وُجد، وغالبًا ما يتم تقديمها على أساس "كما هي". توفِّر IBM مستوى الدعم نفسه لأداة ILMT كما تفعل لبقية برامجها الوسيطة الحيوية للأعمال. لذلك، على الرغم من أن ILMT منتج يتم تقديمه مجانًا، فإنه لا يزال يجب تقديم طلب لإنشاء سجل استحقاق لدى IBM للترخيص، وكذلك لتغطية الاشتراك البرمجي والدعم الفني (S&S). للحصول على إرشادات وتعليمات إضافية حول طلب ILMT، راجِع IBM License Metric Tool PA Online Ordering. (بتنسيق PDF، بحجم 926 كيلو بايت).
7. ما رقم الجزء المستخدم لطلب ILMT؟
يجب استخدام رقم الجزء P/N D561HLL للطلب الأولي لأداة ILMT. وللحفاظ على سجل الاستحقاق، يجب تجديد الاشتراك والدعم الفني (S&S) سنويًا باستخدام رقم الجزء P/N E027NLL. للحصول على إرشادات وتعليمات إضافية حول طلب ILMT، راجِع IBM License Metric Tool PA Online Ordering. (بتنسيق PDF، بحجم 926 كيلو بايت)
8. لماذا أحتاج إلى تجديد اشتراك Software Subscription and Support لمنتج مجاني؟
يُعَد تجديد الاشتراك والدعم الفني (S&S) باستخدام رقم الجزء P/N E027NLL اختياريًا، ويكون مطلوبًا فقط إذا كان العميل بحاجة إلى الحصول على تحديثات/ترقيات المنتج والدعم الفني*. لكن يُرجى ملاحظة أن تحديث ILMT بشكل مستمر يُعَد مطلبًا ضمن شروط عرض السعة الفرعية؛ لذا فإن تجديد الاشتراك والدعم الفني (S&S) سيكون إلزاميًا لأي عميل ملزم باستخدام ILMT.
9. أنا مؤهل للحصول على IBM License Metric Tool عبر رقم الجزء D561HLL، لكن لم أعد قادرًا على تنزيل أحدث إصدار من البرنامج. لماذا؟
من الممكن أن فترة تغطية Software Subscription and Support للترخيص الخاص بك قد انتهت. كان من المفترض أن تتلقى إشعارًا قبل 60 إلى 90 يومًا من انتهاء فترة التغطية الأصلية لمدة 12 شهرًا الخاصة برقم الجزء D561HLL. سجِّل الدخول إلى PA Online للتحقق من إذا ما كانت فترة تغطية S&S لرقم الجزء D561HLL قد انتهت. إذا كانت قد انتهت، فستحتاج إلى طلب E027NLL (تجديد) أو D561ILL (إعادة تفعيل) حسب المدة التي انقضت منذ انتهاء تغطية S&S. كِلا هذين الرقمين للجزء مجانيان. لماذا يُعَد هذا مطلوبًا؟ راجِع السؤال رقم 8.
10. لماذا يجب عليّ كعميل إصدار أمر شراء بمبلغ صفر دولار للحصول على ILMT؟
يمكن للعملاء تجنُّب الحاجة إلى إصدار أمر شراء بمبلغ صفر دولار من خلال قيام جهة الاتصال في الموقع لدى PA/PAE بتقديم الطلب عبر PA Online. للحصول على معلومات حول PA Online وإدارة بيانات جهات الاتصال في الموقع، راجِع IBM Passport Advantage Online for Customers. للحصول على إرشادات وتعليمات إضافية حول طلب ILMT، راجِع IBM License Metric Tool PA Online Ordering. (بتنسيق PDF، بحجم 926 كيلو بايت).
11. كيف يتم ترخيص أداة IBM Metric Tool؟
يتم ترخيص ILMT على أساس "لكل مؤسسة". هذا يعني أن العميل مسموح له بنشر عدد غير محدود من نسخ IBM License Metric Tool، ولكن فقط على الأجهزة المملوكة له أو المستأجرة منه، الموجودة في موقع فعلي واحد، بما في ذلك الموقع الرئيسي والمكاتب الفرعية، بغض النظر عن بيئة الخادم التي تتم مراقبتها.
12. هل توجد رسوم إضافية مرتبطة بالحصول على ترخيص يستخدم السعة الفرعية؟
لا، لا تفرض IBM أي رسوم إضافية على العميل للحصول على شروط السعة الفرعية للمنتجات المؤهلة. بينما تقدم IBM أداة ILMT للعملاء مجانًا، يظل العملاء مسؤولين عن البنية التحتية الأساسية (الخادم، والشبكة، وغير ذلك) والموارد اللازمة لنشرها وإدارتها. معظم العملاء القادرين على نشر تقنيات الخوادم الافتراضية المعقدة مثل PowerVM وVMware، ستكون لديهم القدرة على نشر ILMT.
13. هل يمكن لأي مقدِّم خدمة الحصول على ILMT، حتى لو كان ذلك لدعم مستخدم نهائي يحتفظ بتراخيصه القائمة على PVU؟
نعم، في حالة اضطرار عميل المستخدم النهائي لنشر ILMT لإدارة PVUs/VPCs/RVUs الخاصة به بطريقة السعة الفرعية، يمكن لمقدِّم الخدمة طلب ILMT لتثبيت كود وكيل ILMT على الخادم المستضاف لديه، والذي بدوره سيتواصل مع خادم ILMT الخاص بالمستخدم النهائي. ومع ذلك، يجب أن يكون مقدِّم الخدمة عميلًا نشطًا في Passport Advantage أو Passport Advantage Express ليتمكن من تقديم طلب ILMT. للحصول على إرشادات وتعليمات إضافية حول طلب ILMT، راجِع IBM License Metric Tool PA Online Ordering. (بتنسيق PDF، بحجم 926 كيلو بايت).
14. هل تتوفر تراخيص Sub-Capacity لكل من عملاء Passport Advantage وPassport Advantage Express؟
نعم.
1. هل لدى IBM الحق في تدقيق حسابات العميل؟
نعم، وفقًا لشروط اتفاقيات Passport Advantage أو Passport Advantage Express، لدى IBM الحق في تدقيق العملاء.
2. كيف تحدِّد IBM إذا ما كان العميل ملتزمًا بشروط وأحكام السعة الفرعية؟
تقع على عاتق العميل مسؤولية الحفاظ على الامتثال لشروط وأحكام السعة الفرعية. تحتفظ IBM بحق تدقيق استخدام العميل لمنتجات IBM البرمجية للتحقق من الامتثال. كل حالة عميل فريدة، وسيتم تكييف طريقة التدقيق لتقييم الامتثال بما يتناسب مع بيئته الخاصة.
3. ما الذي يحدث إذا زاد العميل السعة المتاحة بإضافة نواة معالج إضافية دون إضافة أذونات تراخيص أولًا؟
سيكون العميل خارج نطاق الامتثال. تتطلب شروط الترخيص من العملاء الحصول على تراخيص قبل زيادة سعة نوى المعالج لضمان الامتثال. ستطلب IBM دفع مقابل التراخيص المطلوبة للنواة الإضافية اعتبارًا من تاريخ إضافة سعة النواة الإضافية (ويشمل ذلك تغطية خلفية لاشتراك Software Subscription and Support).
4. إذا كانت لدى العميل عدة نسخ أو حِزم من منتج تعمل في قسم واحد، فكيف يتم احتساب النوى؟
يتم ترخيص النوى بناءً على سعة نوى المعالج المتاحة لبرامج IBM. من منظور الترخيص، يمكن للقسم أن يحتوي على أي عدد من "المثيلات" أو "الحِزم" (ليس مصطلحًا قانونيًا محددًا) من المنتج قيد التشغيل، لكننا لا نحتسب تلك المثيلات المتعددة للمنتج، بل نرخِّص فقط بناءً على الحد الأقصى (الذروة) لنوى المعالج المخصصة لذلك القسم والمتاحة للمنتج. إذا أدى عدد المثيلات إلى زيادة سعة القسم، فإن ILMT سيلتقط "أعلى نقطة" هذه، بحيث يتمكن العميل من ضمان الامتثال لشروطنا.
5. هل تسمح تراخيص IBM بفترة سماح و/أو عمليات "تسوية دورية" لتحقيق الامتثال؟
لا، شروط ترخيص IBM لا توفِّر فترة سماح من أجل إجراء عملية "تسوية دورية". بالإضافة إلى ذلك، شروط ترخيص PVU لا تعتمد على "الاستخدام". تتطلب شروط ترخيص PVU سواءً السعة الكاملة أم الفرعية الحصول على الحد الأقصى (الذروة) لسعة نوى المعالج للخادم/مجموعة الخوادم (للسعة الكاملة) أو للقسم (للسعة الفرعية) قبل النشر أو زيادة تلك السعة. تعمل IBM License Metric Tool على مراقبة بيئة الخوادم الافتراضية لدى العميل بشكل مستمر وتُبلغ عن هذا "الحد الأعلى" من وحدات PVU حسب كل منتج برمجي ولكل قسم. يُتيح ذلك للعميل مقارنة إجماليات المنتجات في تقرير ILMT مع جرد تراخيصهم (إثباتات الامتيازات - PoEs) للتأكد من امتثالهم.
6. هل يُطلب حاليًا استخدام أداة لتتبُّع استخدام تراخيص السعة الفرعية؟
نعم، أصبح الآن استخدام IBM License Metric Tool (أو IBM BigFix Inventory أو Flexera One with IBM Observability IT Asset Management أو Flexera One IT Asset Management) مطلوبًا لترخيص السعة الفرعية.