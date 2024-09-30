الصفحة الرئيسية التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات Flexera One Flexera One with IBM Observability
إدارة شاملة لأصول تكنولوجيا المعلومات
احجز اجتماعًا
رسم توضيحي متساوي القياس يُظهر شخصًا يكتب ويحلل البيانات
تحسين قيمة استثماراتك في تكنولوجيا المعلومات

أصبح تعقيد بيئات تقمية المعلومات الهجينة التي تحتوي على البرامج والأجهزة والحلول السحابية التي يتم الحصول عليها من العديد من البائعين أكثر صعوبة في إدارتها. Flexera One with IBM® Observability هو حل شامل لإدارة أصول تقنية المعلومات لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من استثماراتك في تقنية المعلومات وتخفيف المخاطر.

يمكنك تقديم عرض مصوَّر لمنظومتك بالكامل بدايةً من المواقع المحلية ومرورًا بالبرمجيات كخدمة (SaaS) ووصولاً إلى التقنية السحابية. يحتوي Flexera One with IBM Observability على كل ميزات Flexera One، مع دعم IBM مدمج. ويمكنك أيضًا التكامل مع ®IBM Turbonomic لأتمتة الترخيص وتحسين الموارد.
المزايا تحسين الاستثمارات في أصول تقنية المعلومات

الحصول على أكبر قدر من القيمة من عمليات النشر الواسعة للبرامج والأجهزة والبرمجيات كخدمة وتحقيق أقصى استفادة من الإنفاق على تقنية المعلومات.

 احصل على صفقات أفضل

فهم عملية منح تراخيص البرامج التي تستخدمها لتحسين وضعك عند التفاوض على الاتفاقيات والتجديدات مع البائعين.

 توقف عن إهدار موارد تقنية المعلومات

التوقف عن الإسراف في الإنفاق على تقنية المعلومات بسبب قلة الاستخدام ونقص الرؤية والحوكمة.

 المحافظة على الامتثال

قلل من مخاطر عدم الامتثال لعمليات تدقيق البائعين والجهات التنظيمية من خلال تحديد مواطن المخاطر بشكل استباقي.
تحسين إدارة الترخيص والموارد رؤية تقنية المعلومات

تحديد المخاوف المتعلقة بالمخاطر وفرص الترشيد من خلال عروض مصورة جاهزة للاستخدام ولوحات معلومات الخدمة الذاتية.

 إدارة أصول تقنية المعلومات

يمكنك استخدام تحسين تراخيص البرامج على مستوى المؤسسة ومطابقة استحقاقات تراخيص البرامج المشتراة مع عمليات التثبيت والاستخدام.

 الترحيل إلى السحابة والتحديث

اكتشف تبعيات التطبيقات لتخطيط عمليات الترحيل إلى السحابة. يمكنك استخدام تعيين تبعية الخدمة الشاملة من خلال الاكتشاف بدون وكيل.
استكشاف المزيد تحسين حل إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات لدى ServiceNow: كيف يصبح الأمر أفضل باستخدام Flexera!

استكشف كيف يمكن لحلول Flexera One أن تعزز عروض إدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSM) وإدارة أصول تقنية المعلومات (ITAM) لدى ServiceNow.

 مشاهدة ندوة الإنترنت حسب الطلب تقديم Select - Flexera One with IBM Observability

اكتشف آليات عمل Select - Flexera One with IBM Observability وتعرف على سبب كونه بديلاً قوياً لبرنامج ILMT من IBM.

 مشاهدة ندوة الإنترنت حسب الطلب كيفية إدارة متطلبات ترخيص برامج IBM بسهولة ويسر

شاهد ندوة الإنترنت هذه المتاحة حسب الطلب لمعرفة كيف يمكنك توفير التكاليف واكتساب رؤية كاملة والتعامل مع عمليات التراخيص المعقدة.

 مشاهدة ندوة الإنترنت حسب الطلب إستراتيجيات الأتمتة لمعالجة نقص المواهب في مجال تقنية المعلومات

اكتشف التوصيات الاستراتيجية الخمس والتقنيات المرتبطة بها التي تساعد على خلق بيئة تزدهر فيها أفضل المواهب التقنية، مما يسمح لمواهب تقنية المعلومات بأن تكون أكثر كفاءة وقابلية للتوسع.

 اقرأ المدونة تعريف إدارة أصول تقنية المعلومات

إدراك أهمية فهم التكلفة الإجمالية للملكية وإيجاد طرق لتحسين استخدام الأصول عند تنفيذ إدارة أصول تقنية المعلومات.

 اقرأ المدونة أدوات خفض التكاليف لترخيص البرامج

يمكنك تعزيز قدرات مؤسستك من أجل تقليل تكاليف إدارة وترخيص برامج IBM باستخدام Select - Flexera One with IBM Observability.

 اقرأ المدونة
عروض ذات صلة
IBM Turbonomic

يمكنك توفير الموارد التي تحتاجها تطبيقاتك تلقائيًّا من أجل الأداء بما يتناسب مع مراقبة أداء التطبيقات (APM) مع الالتزام بسياسات العمل.
®IBM Instana

تقديم رؤى قابلة للتنفيذ من خلال قابلية ملاحظة التطبيقات المؤتمتة بالكامل. احرص على ضمان الأداء الأمثل للتطبيقات والحفاظ على تجارب عملاء جيدة.
IBM Cloud Pak® for Watson AIOps

بادر بنشر الذكاء الاصطناعي المتقدم والقابل للتفسير عبر سلسلة أدوات عمليات تقنية المعلومات بأكملها لتقييم الحوادث وتشخيصها وحلها على مستوى أحمال تشغيل المهام الحساسة.
الخطوات التالية

تعرّف على كيفية قيام Flexera One with IBM Observability بأتمتة الامتثال للتراخيص.

 احجز اجتماعًا