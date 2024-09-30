أصبح تعقيد بيئات تقمية المعلومات الهجينة التي تحتوي على البرامج والأجهزة والحلول السحابية التي يتم الحصول عليها من العديد من البائعين أكثر صعوبة في إدارتها. Flexera One with IBM® Observability هو حل شامل لإدارة أصول تقنية المعلومات لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من استثماراتك في تقنية المعلومات وتخفيف المخاطر.
يمكنك تقديم عرض مصوَّر لمنظومتك بالكامل بدايةً من المواقع المحلية ومرورًا بالبرمجيات كخدمة (SaaS) ووصولاً إلى التقنية السحابية. يحتوي Flexera One with IBM Observability على كل ميزات Flexera One، مع دعم IBM مدمج. ويمكنك أيضًا التكامل مع ®IBM Turbonomic لأتمتة الترخيص وتحسين الموارد.
الحصول على أكبر قدر من القيمة من عمليات النشر الواسعة للبرامج والأجهزة والبرمجيات كخدمة وتحقيق أقصى استفادة من الإنفاق على تقنية المعلومات.
فهم عملية منح تراخيص البرامج التي تستخدمها لتحسين وضعك عند التفاوض على الاتفاقيات والتجديدات مع البائعين.
التوقف عن الإسراف في الإنفاق على تقنية المعلومات بسبب قلة الاستخدام ونقص الرؤية والحوكمة.
قلل من مخاطر عدم الامتثال لعمليات تدقيق البائعين والجهات التنظيمية من خلال تحديد مواطن المخاطر بشكل استباقي.
تحديد المخاوف المتعلقة بالمخاطر وفرص الترشيد من خلال عروض مصورة جاهزة للاستخدام ولوحات معلومات الخدمة الذاتية.
يمكنك استخدام تحسين تراخيص البرامج على مستوى المؤسسة ومطابقة استحقاقات تراخيص البرامج المشتراة مع عمليات التثبيت والاستخدام.
اكتشف تبعيات التطبيقات لتخطيط عمليات الترحيل إلى السحابة. يمكنك استخدام تعيين تبعية الخدمة الشاملة من خلال الاكتشاف بدون وكيل.
استكشف كيف يمكن لحلول Flexera One أن تعزز عروض إدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSM) وإدارة أصول تقنية المعلومات (ITAM) لدى ServiceNow.
اكتشف آليات عمل Select - Flexera One with IBM Observability وتعرف على سبب كونه بديلاً قوياً لبرنامج ILMT من IBM.
شاهد ندوة الإنترنت هذه المتاحة حسب الطلب لمعرفة كيف يمكنك توفير التكاليف واكتساب رؤية كاملة والتعامل مع عمليات التراخيص المعقدة.
اكتشف التوصيات الاستراتيجية الخمس والتقنيات المرتبطة بها التي تساعد على خلق بيئة تزدهر فيها أفضل المواهب التقنية، مما يسمح لمواهب تقنية المعلومات بأن تكون أكثر كفاءة وقابلية للتوسع.
إدراك أهمية فهم التكلفة الإجمالية للملكية وإيجاد طرق لتحسين استخدام الأصول عند تنفيذ إدارة أصول تقنية المعلومات.
يمكنك تعزيز قدرات مؤسستك من أجل تقليل تكاليف إدارة وترخيص برامج IBM باستخدام Select - Flexera One with IBM Observability.
يمكنك توفير الموارد التي تحتاجها تطبيقاتك تلقائيًّا من أجل الأداء بما يتناسب مع مراقبة أداء التطبيقات (APM) مع الالتزام بسياسات العمل.
تقديم رؤى قابلة للتنفيذ من خلال قابلية ملاحظة التطبيقات المؤتمتة بالكامل. احرص على ضمان الأداء الأمثل للتطبيقات والحفاظ على تجارب عملاء جيدة.
بادر بنشر الذكاء الاصطناعي المتقدم والقابل للتفسير عبر سلسلة أدوات عمليات تقنية المعلومات بأكملها لتقييم الحوادث وتشخيصها وحلها على مستوى أحمال تشغيل المهام الحساسة.