الصفحة الرئيسية AI and ML watsonx Assistant منشئ روبوتات محادثة مرئي للجميع
أنشئ روبوت المحادثة الخاص بك اليوم من دون الحاجة إلى مهارات الترميز
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رسم توضيحي لموظفي المكاتب الذين يبنون روبوتات المحادثة
تصميم تجارب حوارية معقدة في غضون دقائق

يوفر IBM watsonx Assistant للذكاء الاصطناعي الحواري تجربة منشئ مرئي سهل الاستخدام للمستخدمين مصممة لتحسين عملية إنشاء تدفقات حوارية، وتسريع تجارب التأليف، وتمكين مستخدمي الأعمال من تطوير مساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي فائقين ونشرهم على نطاق واسع.

يعمل المنشئ المرئي لدى watsonx Assistant على تبسيط عملية إنشاء روبوتات المحادثة من خلال:

  • مكونات قابلة لإعادة الاستخدام من أجل إنشاء روبوت محادثة سلس وسريع لتقليل العمل المكرر.
  • القوالب وعمليات التكامل الجاهزة التي تتيح لك إنشاء إجراءات المستخدم وتخصيصها التي تعالج طلبات العملاء الشائعة، مثل دفع فاتورتك، في بضع خطوات بسيطة.
  • أدوات السحب والوضع التي تتيح للمستخدمين إعادة ترتيب أولويات الخطوات داخل إجراء ما بنقرة واحدة بالفأرة.
  • قدرات ذكاء اصطناعي توليدي فعالة متوفرة بشكل فوري ومدعومة من IBM watsonx.
صمم أول محادثة لروبوت المحادثة الخاص بك.

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المزايا إطلاق روبوت محادثة من دون مهارات ترميز

أصبح من السهل إنشاء روبوتات المحادثة. تدرّب باستخدام بعض الأسئلة فقط أو استخدم قوالب روبوتات المحادثة اليوم.

 

 تقديم الإجابة الصحيحة بكل ثقة

تُطالب ميزة التوضيح الخاصة بنا بالتوضيح إذا كان طلب المستخدم غير واضح، ما يضمن تواصل روبوت المحادثة الخاص بك بدقة.

 تجاوز حدود الحوار القائم على المقصد

تُمكن عمليات التكامل والإضافات السلسة لدينا المستخدمين من إكمال المهام المختلفة داخل واجهتنا بسهولة.

 تقليل الأخطاء مع وضع المعاينة

يمكنك معاينة المحادثة كما سيختبرها مستخدموك — بفضل إمكانات تصحيح الأخطاء المتقدمة لإصلاح المشكلات بسرعة.

 

 

 توسيع نطاق فرق الدعم لديك للحصول على تجارب أفضل

تُمكن المكونات القابلة لإعادة الاستخدام الشركات من إنشاء تجارب عملاء متسقة في كل أنحاء العالم في جزء بسيط من الوقت.

 

 تمكين التكرار السريع مع واجهات سهلة الاستخدام

تعمل قدراتنا منخفضة الرمز ومن دون رموز على تعزيز سير العمل السريع، ما يشجع على إجراء تجارب الحوار للحصول على تجربة دعم مثالية.

 

المزايا

مساعدة المستخدمين في تحقيق أهدافهم صمم المحادثات حسب احتياجات مستخدميك. ابدأ جولة موجهة ذاتيًا
عرض اصطحب المستخدمين خلال العمليات من خلال التوجيهات الإرشادية. احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
يمكنك أتمتة مهام محددة داخل واجهة الدردشة. ابدأ اليوم
تعزيز مساعدك اليوم. بدء عمليات التكامل بنقرة واحدة.  تعرف على المزيد البحث في المحتوى الموجود

البحث عن أحدث الإجابات في أي محتوى موجود، بدءًا من قواعد المعرفة وصولاً إلى مواقع الويب، باستخدام Watson Discovery.

 أتمتة القنوات المتعددة

يمكنك توصيل منصة روبوت المحادثة بسهولة بأدوات الوكيل المباشر الحالية لتوجيه العملاء إلى الأشخاص المناسبين في الوقت الفعلي.

 التسليم إلى الوكلاء المباشرين

يمكنك النشر في أي مكان يتواصل فيه عملاؤك مع شركتك، بما في ذلك الويب أو التطبيق أو الهاتف أو قنوات المراسلة.
الصناعات
  الأعمال المصرفية يمكنك تبسيط تجربة المستخدم للمدفوعات من خلال تمكين أصحاب الحسابات من دفع كل فواتيرهم أو أجزاء منها. تعمل قوة الذكاء الاصطناعي على تسريع الخدمات المصرفية
  الرعاية الصحية يمكنك دعم مقدمي الرعاية الطبية من خلال توفير وصول أسهل إلى معلومات الاتصال وحجز المواعيد. تساعد قوة الذكاء الاصطناعي في رعاية المرضى
  التأمين يمكنك تثقيف حاملي وثائق التأمين من خلال توفير مسارات أفضل للوصول إلى معلومات وثائق التأمين والمطالبات لضمان السداد في الوقت المناسب. تضع قوة الذكاء الاصطناعي معيارًا جديدًا للتأمين
وجدنا أن watsonx Assistant سهل الاستخدام ولديه قابلية عالية للتوسع. تسمح الواجهة لأي شخص بإنشاء روبوت محادثة، مع تمكين مطورينا من الاستفادة من القوة الكاملة لـ Watson. Joan Francy CEO AdMed اقرأ منشور المدونة

الأسئلة الشائعة

وفقًا لكل من G2 Crowd وIDC وGartner، يُعد IBM watsonx Assistant واحدًا من أفضل منشئي روبوتات المحادثة في هذا المجال بفضل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) الرائدة وقدرات التكامل.

يُعد نموذجنا المحسَّن للكشف عن المقاصد بشكل أسرع وأكثر دقة من نماذجنا السابقة، حيث يجمع بين التعلم الآلي التقليدي والتعلم النقلي وتقنيات التعلم العميق في نموذج متماسك عالي الاستجابة في وقت التشغيل. استنادًا إلى دراسة (الرابط موجود خارج ibm.com)، يُعد هذا النموذج أيضًا أكثر دقة من المنافسين الرئيسيين لشركة IBM، حيث يتفوق على Google Dialogflow بنسبة 5.6 نقاط مئوية وMicrosoft LUIS بنسبة 14.7 نقطة مئوية.

لا يتجاوز نموذجنا نطاق المنافسة فحسب، ولكن watsonx Assistant الذي صممته شركة IBM يجعل من اليسير للغاية البدء باستضافة الموارد، مثل القوالب وعمليات التكامل التي تتم بضغطة واحدة والبرامج التعليمية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وغير ذلك. يتكيف IBM watsonx Assistant مع احتياجات العميل.

نعم، يتوفر لدى watsonx Assistant ميزة webhooks وواجهات برمجة التطبيقات لتمكينك من تصدير سجلات الدردشة لتحليلها، ما يسمح لفرقك بتحسين روبوت المحادثة الخاص بك لتحقيق نتائج أفضل للعملاء. ويمكنك الاتصال بنقرة واحدة مع أنظمة مثل Salesforce وZendesk وIntercom وغيرها. وبدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء امتدادك الخاص باستخدام مواصفات واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة لدينا.

اطلع على وثائقنا للعثور على برنامج تعليمي حول كيفية إنشاء أول روبوت محادثة لك باستخدام منشئ روبوت المحادثة المرئي لدى watsonx Assistant.

نعم، يمكنك تقديم تجربة متعددة القنوات لعملائك، والنشر على التطبيقات، مثل Facebook Messenger، وIntercom، وSlack، وSMS with Twilio، وWhatsApp، وHubspot، وWordpress، وغير ذلك. يمكن لعمليات تكاملنا السلس توجيه العملاء إلى أنظمة الاتصالات الهاتفية وأنظمة استجابة صوتية تفاعلية (IVR) عندما يحتاجون إليها.

نعم، يمكنك استخدام قوالب إجراءات watsonx Assistant لإنشاء أول روبوت محادثة لك اليوم. وهي عبارة عن قوالب روبوتات محادثة جاهزة وقابلة للتخصيص تنشئ روبوتات محادثة بسرعة وسهولة. تعمل قوالب الإجراءات على أتمتة إنشاء روبوتات المحادثة من خلال تحديد حالات المستخدمين الشائعة، مثل طلبات تذاكر الدعم أو الإجابات عن الأسئلة الشائعة (FAQs). اطلع على وثائق القوالب الجاهزة للبدء.

خدمة العملاء هي أكثر حالات استخدام روبوتات المحادثة شيوعًا. تُعد روبوتات المحادثة مفيدة لكل من الشركات القائمة على المنتجات والخدمات التي تتطلع إلى توفير تجربة مستخدم متميزة من خلال الإجابة على أسئلة العملاء، وتوجيه العملاء خلال استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل بسيط، وإيصال العملاء بالموارد التي يحتاجونها.

غالبًا ما تُستخدم أيضًا من قِبل فرق المبيعات التي تبحث عن أداة لدعم الحصول على عملاء جدد. ويمكن لروبوتات المحادثة التحقق بسرعة من صحة العملاء الجدد المحتملين بناءً على الأسئلة التي يطرحونها، ثم تمريرهم إلى مندوبي المبيعات لإتمام الصفقة.

يمكن حتى استخدام روبوتات المحادثة في التجارة الإلكترونية كموظفي مبيعات رقميين، على غرار ما قد يواجهه العملاء في متجر تجاري صغير. ويمكن أن توفر روبوتات المحادثة للتجارة الإلكترونية تجربة تسوق مخصصة تحوّل زوار الموقع الإلكتروني السلبيين إلى عملاء محتملين متفاعلين.
اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مستعد لبناء روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسهولة أكبر؟
تعرَّف على ما يمكن أن يفعله watsonx Assistant عند جدولة عرض توضيحي شخصي مع أحد خبراء الإنتاج أو أخذ جولة ذاتية التوجيه.

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