يوفر IBM watsonx Assistant للذكاء الاصطناعي الحواري تجربة منشئ مرئي سهل الاستخدام للمستخدمين مصممة لتحسين عملية إنشاء تدفقات حوارية، وتسريع تجارب التأليف، وتمكين مستخدمي الأعمال من تطوير مساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي فائقين ونشرهم على نطاق واسع.
يعمل المنشئ المرئي لدى watsonx Assistant على تبسيط عملية إنشاء روبوتات المحادثة من خلال:
الاطلاع على خيارات التسعير لاشتراكك في watsonx Assistant
أصبح من السهل إنشاء روبوتات المحادثة. تدرّب باستخدام بعض الأسئلة فقط أو استخدم قوالب روبوتات المحادثة اليوم.
تُطالب ميزة التوضيح الخاصة بنا بالتوضيح إذا كان طلب المستخدم غير واضح، ما يضمن تواصل روبوت المحادثة الخاص بك بدقة.
تُمكن عمليات التكامل والإضافات السلسة لدينا المستخدمين من إكمال المهام المختلفة داخل واجهتنا بسهولة.
يمكنك معاينة المحادثة كما سيختبرها مستخدموك — بفضل إمكانات تصحيح الأخطاء المتقدمة لإصلاح المشكلات بسرعة.
تُمكن المكونات القابلة لإعادة الاستخدام الشركات من إنشاء تجارب عملاء متسقة في كل أنحاء العالم في جزء بسيط من الوقت.
تعمل قدراتنا منخفضة الرمز ومن دون رموز على تعزيز سير العمل السريع، ما يشجع على إجراء تجارب الحوار للحصول على تجربة دعم مثالية.
البحث عن أحدث الإجابات في أي محتوى موجود، بدءًا من قواعد المعرفة وصولاً إلى مواقع الويب، باستخدام Watson Discovery.
يمكنك توصيل منصة روبوت المحادثة بسهولة بأدوات الوكيل المباشر الحالية لتوجيه العملاء إلى الأشخاص المناسبين في الوقت الفعلي.
يمكنك النشر في أي مكان يتواصل فيه عملاؤك مع شركتك، بما في ذلك الويب أو التطبيق أو الهاتف أو قنوات المراسلة.
وفقًا لكل من G2 Crowd وIDC وGartner، يُعد IBM watsonx Assistant واحدًا من أفضل منشئي روبوتات المحادثة في هذا المجال بفضل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) الرائدة وقدرات التكامل.
يُعد نموذجنا المحسَّن للكشف عن المقاصد بشكل أسرع وأكثر دقة من نماذجنا السابقة، حيث يجمع بين التعلم الآلي التقليدي والتعلم النقلي وتقنيات التعلم العميق في نموذج متماسك عالي الاستجابة في وقت التشغيل. استنادًا إلى دراسة (الرابط موجود خارج ibm.com)، يُعد هذا النموذج أيضًا أكثر دقة من المنافسين الرئيسيين لشركة IBM، حيث يتفوق على Google Dialogflow بنسبة 5.6 نقاط مئوية وMicrosoft LUIS بنسبة 14.7 نقطة مئوية.
لا يتجاوز نموذجنا نطاق المنافسة فحسب، ولكن watsonx Assistant الذي صممته شركة IBM يجعل من اليسير للغاية البدء باستضافة الموارد، مثل القوالب وعمليات التكامل التي تتم بضغطة واحدة والبرامج التعليمية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وغير ذلك. يتكيف IBM watsonx Assistant مع احتياجات العميل.
نعم، يتوفر لدى watsonx Assistant ميزة webhooks وواجهات برمجة التطبيقات لتمكينك من تصدير سجلات الدردشة لتحليلها، ما يسمح لفرقك بتحسين روبوت المحادثة الخاص بك لتحقيق نتائج أفضل للعملاء. ويمكنك الاتصال بنقرة واحدة مع أنظمة مثل Salesforce وZendesk وIntercom وغيرها. وبدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء امتدادك الخاص باستخدام مواصفات واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة لدينا.
اطلع على وثائقنا للعثور على برنامج تعليمي حول كيفية إنشاء أول روبوت محادثة لك باستخدام منشئ روبوت المحادثة المرئي لدى watsonx Assistant.
نعم، يمكنك تقديم تجربة متعددة القنوات لعملائك، والنشر على التطبيقات، مثل Facebook Messenger، وIntercom، وSlack، وSMS with Twilio، وWhatsApp، وHubspot، وWordpress، وغير ذلك. يمكن لعمليات تكاملنا السلس توجيه العملاء إلى أنظمة الاتصالات الهاتفية وأنظمة استجابة صوتية تفاعلية (IVR) عندما يحتاجون إليها.
نعم، يمكنك استخدام قوالب إجراءات watsonx Assistant لإنشاء أول روبوت محادثة لك اليوم. وهي عبارة عن قوالب روبوتات محادثة جاهزة وقابلة للتخصيص تنشئ روبوتات محادثة بسرعة وسهولة. تعمل قوالب الإجراءات على أتمتة إنشاء روبوتات المحادثة من خلال تحديد حالات المستخدمين الشائعة، مثل طلبات تذاكر الدعم أو الإجابات عن الأسئلة الشائعة (FAQs). اطلع على وثائق القوالب الجاهزة للبدء.
خدمة العملاء هي أكثر حالات استخدام روبوتات المحادثة شيوعًا. تُعد روبوتات المحادثة مفيدة لكل من الشركات القائمة على المنتجات والخدمات التي تتطلع إلى توفير تجربة مستخدم متميزة من خلال الإجابة على أسئلة العملاء، وتوجيه العملاء خلال استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل بسيط، وإيصال العملاء بالموارد التي يحتاجونها.
غالبًا ما تُستخدم أيضًا من قِبل فرق المبيعات التي تبحث عن أداة لدعم الحصول على عملاء جدد. ويمكن لروبوتات المحادثة التحقق بسرعة من صحة العملاء الجدد المحتملين بناءً على الأسئلة التي يطرحونها، ثم تمريرهم إلى مندوبي المبيعات لإتمام الصفقة.
يمكن حتى استخدام روبوتات المحادثة في التجارة الإلكترونية كموظفي مبيعات رقميين، على غرار ما قد يواجهه العملاء في متجر تجاري صغير. ويمكن أن توفر روبوتات المحادثة للتجارة الإلكترونية تجربة تسوق مخصصة تحوّل زوار الموقع الإلكتروني السلبيين إلى عملاء محتملين متفاعلين.
هل أنت مستعد لبناء روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسهولة أكبر؟
تعرَّف على ما يمكن أن يفعله watsonx Assistant عند جدولة عرض توضيحي شخصي مع أحد خبراء الإنتاج أو أخذ جولة ذاتية التوجيه.