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اختر ما يناسب احتياجات أعمالك من بين الاشتراك بنظام البرمجيات كخدمة SaaS، أو ترخيص البرنامج
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قارن بين خطط تسعير IBM Aspera On Cloud

يمكنك اختيار خطة IBM Aspera On Cloud التي تناسب احتياجات عملك بصورة أفضل من بين 4 خطط. تعتمد معلومات التسعير على حجم البيانات المنقولة باستخدام الخدمة ولا تشمل أي ضرائب معمول بها.
ادفع حسب الاستخدام بدءًا من 1.01 دولار أمريكي**/جيجابايت من النقل

خيار رائع للأفراد الذين لديهم حالة استخدام بسيطة فيما يخص مشاركة الملفات لمرة واحدة.

 بادر بالشراء الآن الأساسيات بدءًا من 250.20 دولارًا أمريكيًا**/تيرابايت/سنويًا

خيار رائع للمنظمات الصغيرة التي تقدّم مشروعات بسيطة وذات حجم ثابت إلى مواقع متعددة.

 بادر بالشراء الآن المتقدمة بدءًا من 1848 دولارًا أمريكيًا**/تيرابايت/سنويًا

الخيار الأفضل للشركات متوسطة الحجم التي تحتاج إلى مساحات عمل متعددة وأتمتة بسيطة.

 بادر بالشراء الآن حلول للمؤسسات تواصل مع IBM لمعرفه معلومات التسعير

الخيار الأفضل للمؤسسات التي تعمل باستمرار على مشروعات كبيرة الحجم وتتطلع إلى إجراء تسريع متقدم لسير العمل.

 

تشمل التخزين الشهري

0.03 دولار أمريكي/جيجابايت*

1 تيرابايت

10 تيرابايت

25 تيرابايت

تشمل الخروج

مضمنة في سعر الجيجابايت

10 تيرابايت

100 تيرابايت

500 تيرابايت

مساحات العمل

1

1

غير محدودين

غير محدودين

عناوين URL قابلة للتخصيص

1

1

1

5

خوادم النقل

1

غير محدودين

غير محدودين

غير محدودين

أدنى حد لالتزام النقل

1 تيرابايت/سنة

تشهد الخطط السنوية، في مستهلها، نقلاً للبيانات بحجم تيرابايت واحد سنويًا. وتُطبق الخصومات عند الالتزام بكميات نقل أعلى.

6 تيرابايت/سنة

تشهد الخطط السنوية، في مستهلها، نقلاً للبيانات بحجم 6 تيرابايت واحد سنويًا. وتُطبق الخصومات عند الالتزام بكميات نقل أعلى.

60 تيرابايت/سنة

تشهد الخطط السنوية، في مستهلها، نقلاً للبيانات بحجم 60 تيرابايت واحد سنويًا. وتُطبق الخصومات عند الالتزام بكميات نقل أعلى.

سياسات حذف الملفات

1

10

250

عمليات سير العمل المؤتمتة

 

  •  

5

10

تكامل SAML

متوفر

متوفر

معاينة الملفات

متوفر
حاسبة نقل الملفات من IBM Aspera

جرِّب حاسبة نقل الملفات من IBM Aspera للتحقق من وقت نقل الملفات وسرعته عبر أي مسافة أو ظرف من ظروف الشبكة.

 تقدير الأداء
برنامج IBM Aspera Enterprise

يقدم IBM Aspera أيضًا حلين برمجيين يتم بيعهما تحت اسم: IBM Aspera Enterprise وFaspio.
حلول للمؤسسات

عدد غير محدود من مستخدمي خدمة النقل، وعمليات تثبيت غير محدودة لتطبيقات الويب من IBM Aspera، وبرامج العميل، والوكلاء، وبوابات HTTP.

 Faspio

حل الدفق عالي السرعة من IBM Aspera.
تقييمات المنتجات
اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك نقل بياناتك وتبادلها وتسليمها عبر السُحب العامة أو الخاصة أو الهجينة بالسرعة القصوى.

 بدء استخدام الإصدار التجريبي المجاني من IBM Aspera on Cloud
الحواشي

* القيمة المرجعية الأمريكية القياسية.

**الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.