يمكنك اختيار خطة IBM Aspera On Cloud التي تناسب احتياجات عملك بصورة أفضل من بين 4 خطط. تعتمد معلومات التسعير على حجم البيانات المنقولة باستخدام الخدمة ولا تشمل أي ضرائب معمول بها.
خيار رائع للأفراد الذين لديهم حالة استخدام بسيطة فيما يخص مشاركة الملفات لمرة واحدة.
خيار رائع للمنظمات الصغيرة التي تقدّم مشروعات بسيطة وذات حجم ثابت إلى مواقع متعددة.
الخيار الأفضل للشركات متوسطة الحجم التي تحتاج إلى مساحات عمل متعددة وأتمتة بسيطة.
الخيار الأفضل للمؤسسات التي تعمل باستمرار على مشروعات كبيرة الحجم وتتطلع إلى إجراء تسريع متقدم لسير العمل.
مساحات العمل
1
1
غير محدودين
غير محدودين
عناوين URL قابلة للتخصيص
1
1
1
5
خوادم النقل
1
غير محدودين
غير محدودين
غير محدودين
أدنى حد لالتزام النقل
1 تيرابايت/سنة
تشهد الخطط السنوية، في مستهلها، نقلاً للبيانات بحجم تيرابايت واحد سنويًا. وتُطبق الخصومات عند الالتزام بكميات نقل أعلى.
6 تيرابايت/سنة
تشهد الخطط السنوية، في مستهلها، نقلاً للبيانات بحجم 6 تيرابايت واحد سنويًا. وتُطبق الخصومات عند الالتزام بكميات نقل أعلى.
60 تيرابايت/سنة
تشهد الخطط السنوية، في مستهلها، نقلاً للبيانات بحجم 60 تيرابايت واحد سنويًا. وتُطبق الخصومات عند الالتزام بكميات نقل أعلى.
سياسات حذف الملفات
1
10
250
عمليات سير العمل المؤتمتة
5
10
تكامل SAML
متوفر
متوفر
معاينة الملفات
متوفر
يقدم IBM Aspera أيضًا حلين برمجيين يتم بيعهما تحت اسم: IBM Aspera Enterprise وFaspio.
عدد غير محدود من مستخدمي خدمة النقل، وعمليات تثبيت غير محدودة لتطبيقات الويب من IBM Aspera، وبرامج العميل، والوكلاء، وبوابات HTTP.
حل الدفق عالي السرعة من IBM Aspera.
* القيمة المرجعية الأمريكية القياسية.
**الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.