IBM Aspera Enterprise WebApps

تطبيق ويب واحد للتعاون في البيانات بسرعة عالية وتسليمها

إن تطبيق IBM Aspera® Enterprise WebApps هو تطبيق ويب حديث يجمع بين التعاون عالي السرعة في الملفات وتسليم البيانات في تجربة واحدة. فهو يوحّد إمكانات Aspera الأساسية التي كانت تُقدَّم سابقًا من خلال تطبيقات متعددة، بحيث يمكن للفرق مشاركة مجموعات البيانات الكبيرة وتوزيعها وإدارتها بشكل أكثر كفاءة عبر البيئات المحلية والسحابة والبيئات المختلطة.
حالات الاستخدام
التعاون الآمن

تمكين الفرق والشركاء من تحميل الملفات والمجلدات وتنزيلها ومشاركتها بأمان من خلال مساحات عمل وأذونات خاضعة للتحكم.
توصيل البيانات بسرعة عالية

إرسال واستقبال الملفات الكبيرة والحزم الرقمية بشكل موثوق على نطاق عالمي، بغض النظر عن حجم الملف أو المسافة أو ظروف الشبكة.
نقل البيانات الآلي

أنشئ مهام سير عمل عند الطلب أو مجدولة لأتمتة عمليات النقل وتوزيع البيانات بسرعة عالية دون الحاجة إلى برمجة نصية معقدة.
توحيد الرؤية والتحكم

يمكنك مراقبة عمليات النقل في الوقت الفعلي وتتبع النشاط عبر المستخدمين ومساحات العمل وإنشاء التقارير وإدارة المستخدمين والتخزين ونقاط النهاية من تطبيق واحد.
الفوائد
تطبيق ويب موحد

استخدم تطبيق ويب واحد للتعاون الآمن وتسليم الملفات وعمليات النقل والإدارة المؤتمتة.

 
نطاق عالمي وسرعة

نقل مجموعات البيانات الكبيرة بشكل موثوق بسرعة عالية عبر مسافات طويلة وظروف الشبكة الصعبة.
عمليات تشغيل مبسطة

تقليل التعقيد التشغيلي من خلال الإدارة المركزية والمراقبة وإعداد التقارير.
منتجات ذات صلة IBM Aspera Sync
اكتشف كيف يساعدك Aspera Sync على نسخ أكبر ملفاتك ومزامنتها.
IBM Aspera Enterprise
تمتع بإمكانية الوصول إلى مجموعة تطبيقات Aspera Enterprise الكاملة لنقل مجموعات كبيرة من البيانات بسرعة.
IBM Aspera Endpoint
أرسل الملفات من أي مكان إلى أي مكان سواء محليًا أو في مركز بيانات أو في السحابة العامة.
IBM Aspera High-Speed Transfer Server
تمكن من إجراء عمليات نقل عالية السرعة للملفات ومجموعات البيانات الكبيرة باستخدام تطبيقات الكمبيوتر المكتبي والهاتف المحمول والويب.
من خلال حلول البث والنقل السريع للملفات، ينقل برنامج IBM Aspera البيانات بأي حجم عبر أي مسافة.

