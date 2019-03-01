لتعزيز الكفاءة والسرعة في تطوير الألعاب، أو تعديل وتحسين المواد المصورة في مرحلة ما بعد الإنتاج، تحتاج مؤسستك إلى تبادل سريع وآمن للقطات الأولية أو إصدارات الألعاب. وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن تكون أحجام ملفات الفيديو من مخرجات الكاميرا والملفات الرسومية والتعليمات البرمجية وغيرها كبيرة جدًا، ما يؤدي إلى أوقات انتظار طويلة جدًا للتسليم الرقمي الذي غالبًا ما يفشل. يمكن أن يكون للتأخير في إرسال البيانات إلى فِرق مرحلة ما بعد الإنتاج أو مواقع التطوير المختلفة أو فِرق ضمان الجودة عواقب وخيمة بسبب الطبيعة الحساسة للوقت في مشروعات صناعة الإعلام والترفيه.



يقدم IBM Aspera برامج من جانب الخادم ومن جانب العميل لإرسال ملفات آمنة بأقصى سرعة. يتم تقديم IBM Aspera في صورة برنامج، أو بنظام البرمجيات كخدمة Saas، أو نظام هجين، كما أن تعدد استخداماته يجعله حلًا لأي فريق يعمل باستخدام البيانات الكبيرة.