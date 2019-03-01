الصفحة الرئيسية البرامج الوسيطة Aspera تسريع مرحلة ما بعد الإنتاج من خلال نقل البيانات الكبيرة بصورة سريعة وآمنة
يساعد IBM Aspera شركات الإعلام والترفيه على تحقيق الكفاءة حيث لكل ثانية أهمية في مرحلة ما بعد الإنتاج وتطوير الألعاب
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منظر جوي لفتيات يستخدمن سماعة الواقع الافتراضي في المنزل
عمليات نقل البيانات الموثوق بها تساعدك في البقاء على المسار الصحيح وفقًا لجداول الإصدار
انقل أكبر ملفات الفيديو الأولية، أو إصدارات الألعاب، إلى أي مكان  بثقة

لتعزيز الكفاءة والسرعة في تطوير الألعاب، أو تعديل وتحسين المواد المصورة في مرحلة ما بعد الإنتاج، تحتاج مؤسستك إلى تبادل سريع وآمن للقطات الأولية أو إصدارات الألعاب. وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن تكون أحجام ملفات الفيديو من مخرجات الكاميرا والملفات الرسومية والتعليمات البرمجية وغيرها كبيرة جدًا، ما يؤدي إلى أوقات انتظار طويلة جدًا للتسليم الرقمي الذي غالبًا ما يفشل. يمكن أن يكون للتأخير في إرسال البيانات إلى فِرق مرحلة ما بعد الإنتاج أو مواقع التطوير المختلفة أو فِرق ضمان الجودة عواقب وخيمة بسبب الطبيعة الحساسة للوقت في مشروعات صناعة الإعلام والترفيه.

يقدم IBM Aspera برامج من جانب الخادم ومن جانب العميل لإرسال ملفات آمنة بأقصى سرعة. يتم تقديم IBM Aspera في صورة برنامج، أو بنظام البرمجيات كخدمة Saas، أو نظام هجين، كما أن تعدد استخداماته يجعله حلًا لأي فريق يعمل باستخدام البيانات الكبيرة. 

راجع الحل من الناحية العملية من خلال تجربة عملية في إصدارنا المجاني من IBM Aspera On Cloud

 
جرِّب حاسبة نقل الملفات من IBM Aspera

تحقق من وقت نقل الملفات وسرعته عبر أي مسافة أو حالة من حالات الشبكة باستخدام الحاسبة الخاصة بنا.
المزايا توزيع الملفات الضخمة ومجموعات البيانات بشكل أسرع بمعدل 100 مرّة

انقل ملفات فيديو وإصدارات ألعاب بلا حدود إلى جميع أنحاء العالم في جزء صغير من الوقت.

 تعزيز التعاون العالمي

تمكّن من مزامنة بيانات فريقك تلقائيًا لضمان الاتساق.

 ارفع مستوى الكفاءة

تمكّن من إدارة وأتمتة حالات سير العمل المتكررة حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في الإبداع.

 تلبية متطلبات حماية الملكية الفكرية

 

يساعد التشفير أثناء النقل وفي أوقات التخزين على تعزيز الأمان وتقليل الثغرات الأمنية.
المزايا نقل البيانات الكبيرة ومزامنتها

تمكّن من نقل الملفات ومجموعات البيانات الضخمة وتوزيعها ومزامنتها عالميًا.

 مشاركة الملفات الكبيرة عبر المسافات 

تمكّن من تسريع التعاون مع فِرق مرحلة ما بعد الإنتاج وتطوير الألعاب.

 عمليات النقل الآلي للملفات

تمكّن من إدارة عمليات نقل البيانات وسير العمل وأتمتتها لتعزيز مستوى الكفاءة.

 التشفير الآمن 

يساعد التشفير في أثناء النقل وفي أوقات التخزين على تحقيق أقصى قدر من الأمان، والحفاظ على أمان مشروعاتك.

 التحقق من تكامل البيانات

استفد من الحماية من هجوم الوسيط، وهجمات إعادة الإرسال، وهجمات حجب الخدمة.

 سير عمل السحابة الهجينة

أنشئ سير عمل قابلًا للتوسع بدرجة عالية يتم تشغيله في البيئة المحلية أو في السحابة أو كليهما.
تم تعزيز تغطيتنا من خلال قدرتنا على إعادة المزيد من المحتوى إلى مرفقنا في لوس أنجلوس بتكلفة أقل. كيفن كالاهان نائب الرئيس لهندسة العمليات الميدانية FOX Sports اقرأ القصة الكاملة (الرابط موجود خارج ibm.com)
نتميز بقدرتنا على استيعاب ملفات فيديو كبيرة من الاستوديوهات مباشرة في Amazon Cloud [عبر Aspera]، إنها مشفرة وآمنة وقوية. نحن سعداء للغاية بالطريقة التي تم بها تنفيذ هذا المشروع مع Aspera. كيفن ماكنتي نائب الرئيس لسلسلة التوريد الرقمية Netflix اطلع على القصة كاملة
دراسات حالة
Base Media Cloud

استخدَم فريق BASE منصة IBM Cloud، و IBM Aspera On Cloud، وIBM Cloud Object Storage لتشغيل بوابة توزيع الوسائط العالمية، وتوفير مركز تخزين مركزي لشركاء إنتاج LCTV حول العالم.
FOX Sports

استخدمت FOX Sports حل Aspera لتحرير المحتوى عن بعد في كأس العالم 2018 في زمن شبه حقيقي.
DMC

يتيح حل Aspera إمكانية نقل الملفات ومجموعات البيانات وتوزيعها ومزامنتها على مستوى العالم، ويتضمن أدوات لأتمتة ومراقبة سير العمل – وهي إمكانيات مثالية للبرامج التليفزيونية التي تقدمها DMC في الموعد المحدد.
اتخِذ الخطوة التالية

من خلال حلول البث والنقل السريع للملفات، ينقل برنامج IBM Aspera البيانات بأي حجم عبر أي مسافة.

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