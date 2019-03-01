لتعزيز الكفاءة والسرعة في تطوير الألعاب، أو تعديل وتحسين المواد المصورة في مرحلة ما بعد الإنتاج، تحتاج مؤسستك إلى تبادل سريع وآمن للقطات الأولية أو إصدارات الألعاب. وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن تكون أحجام ملفات الفيديو من مخرجات الكاميرا والملفات الرسومية والتعليمات البرمجية وغيرها كبيرة جدًا، ما يؤدي إلى أوقات انتظار طويلة جدًا للتسليم الرقمي الذي غالبًا ما يفشل. يمكن أن يكون للتأخير في إرسال البيانات إلى فِرق مرحلة ما بعد الإنتاج أو مواقع التطوير المختلفة أو فِرق ضمان الجودة عواقب وخيمة بسبب الطبيعة الحساسة للوقت في مشروعات صناعة الإعلام والترفيه.
يقدم IBM Aspera برامج من جانب الخادم ومن جانب العميل لإرسال ملفات آمنة بأقصى سرعة. يتم تقديم IBM Aspera في صورة برنامج، أو بنظام البرمجيات كخدمة Saas، أو نظام هجين، كما أن تعدد استخداماته يجعله حلًا لأي فريق يعمل باستخدام البيانات الكبيرة.
راجع الحل من الناحية العملية من خلال تجربة عملية في إصدارنا المجاني من IBM Aspera On Cloud.
تحقق من وقت نقل الملفات وسرعته عبر أي مسافة أو حالة من حالات الشبكة باستخدام الحاسبة الخاصة بنا.
انقل ملفات فيديو وإصدارات ألعاب بلا حدود إلى جميع أنحاء العالم في جزء صغير من الوقت.
تمكّن من مزامنة بيانات فريقك تلقائيًا لضمان الاتساق.
تمكّن من إدارة وأتمتة حالات سير العمل المتكررة حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في الإبداع.
يساعد التشفير أثناء النقل وفي أوقات التخزين على تعزيز الأمان وتقليل الثغرات الأمنية.
تمكّن من نقل الملفات ومجموعات البيانات الضخمة وتوزيعها ومزامنتها عالميًا.
تمكّن من تسريع التعاون مع فِرق مرحلة ما بعد الإنتاج وتطوير الألعاب.
تمكّن من إدارة عمليات نقل البيانات وسير العمل وأتمتتها لتعزيز مستوى الكفاءة.
يساعد التشفير في أثناء النقل وفي أوقات التخزين على تحقيق أقصى قدر من الأمان، والحفاظ على أمان مشروعاتك.
استفد من الحماية من هجوم الوسيط، وهجمات إعادة الإرسال، وهجمات حجب الخدمة.
أنشئ سير عمل قابلًا للتوسع بدرجة عالية يتم تشغيله في البيئة المحلية أو في السحابة أو كليهما.
استخدَم فريق BASE منصة IBM Cloud، و IBM Aspera On Cloud، وIBM Cloud Object Storage لتشغيل بوابة توزيع الوسائط العالمية، وتوفير مركز تخزين مركزي لشركاء إنتاج LCTV حول العالم.
استخدمت FOX Sports حل Aspera لتحرير المحتوى عن بعد في كأس العالم 2018 في زمن شبه حقيقي.
يتيح حل Aspera إمكانية نقل الملفات ومجموعات البيانات وتوزيعها ومزامنتها على مستوى العالم، ويتضمن أدوات لأتمتة ومراقبة سير العمل – وهي إمكانيات مثالية للبرامج التليفزيونية التي تقدمها DMC في الموعد المحدد.