تسريع التعاون على نماذج CAD ثلاثية الأبعاد والملفات الأساسية الأخرى من خلال نقل البيانات في الوقت الفعلي
غالبًا ما تتضمن عمليات التصنيع تصميمات معقدة ونماذج CAD معقدة ومواصفات تفصيلية وملفات أخرى ذات بيانات كثيفة تجب مشاركتها مع فِرق منتشرة عالميًا. وعلى الرغم من ذلك، فإن بروتوكولات النقل المعتمدة على TCP (مثل FTP وHTTP) بطيئة وغير آمنة.
يواجه IBM Aspera هذه التحديات من خلال تقديم عمليات نقل عالية السرعة وإمكانية وصول عالمية وأمان يتسم بالقوة. فهو يعمل على تسريع عمليات سير العمل وتعزيز التعاون وتحسين حماية البيانات في أثناء النقل وفي أوقات التخزين. يقدم IBM Aspera البرامج من جانب الخادم والعميل اللازمة لإرسال الملفات بأقصى سرعة. يتم تقديم IBM Aspera في صورة برنامج تتم إدارته ذاتيًا، أو SaaS، أو نموذج هجين، كما أن تعدد استخداماته تجعله حلًا مناسبًا لأي فريق يتعامل مع البيانات الكبيرة.
تحقق من وقت نقل الملفات وسرعته عبر أي مسافة أو حالة من حالات الشبكة باستخدام الحاسبة الخاصة بنا.
طالع خيارات التسعير
يمكنك زيادة إنتاجية فريقك إلى أقصى حد ممكن من خلال التخلص من قيود حجم الملف وأوقات انتظار النقل الطويلة.
تخلص من التكاليف المرتبطة بطرق النقل القديمة مثل نقل أقراص DVD أو محركات الأقراص المادية.
يمكنك تمكين الفِرق من تقديم تحليلات سلسلة التوريد في الوقت الفعلي عبر عمليات النقل السريعة.
حافظ على حماية بياناتك من خلال التشفير الشامل والملفات المحمية بكلمة مرور وتكاملات المصادقة.
باستخدام IBM Aspera، يمكن للشركات المصنِّعة تسريع دورات الإنتاج وتبسيط عمليات سلسلة التوريد وتعزيز التعاون، ما يؤدي في النهاية إلى تحسين الإنتاجية والابتكار.
اكتشف كيف يمكِّن IBM Aspera من إجراء عمليات النقل الموثوق بها بسرعة عالية:
تمكن من نقل وتوزيع ومزامنة الملفات ومجموعات البيانات الضخمة عالميًا.
تمكّن من إدارة عمليات نقل البيانات وسير العمل وأتمتتها.
يساعد التشفير الشامل والتحقق من تكامل البيانات على ضمان تحقيق أقصى مستوى من الأمان.
بناء سير عمل قابل للتوسع بشكل كبير ويعمل في البيئة المحلية أو في السحابة أو كليهما.
استخدَم فريق BASE منصة IBM Cloud، و IBM Aspera On Cloud، وIBM Cloud Object Storage لتشغيل بوابة توزيع الوسائط العالمية، وتوفير مركز تخزين مركزي لشركاء إنتاج LCTV حول العالم.
استخدمت FOX Sports حل Aspera لتحرير المحتوى عن بعد في كأس العالم 2018 في زمن شبه حقيقي.
يتيح حل Aspera إمكانية نقل الملفات ومجموعات البيانات وتوزيعها ومزامنتها على مستوى العالم، ويتضمن أدوات لأتمتة ومراقبة سير العمل – وهي إمكانيات مثالية للبرامج التليفزيونية التي تقدمها DMC في الموعد المحدد.