غالبًا ما تتضمن عمليات التصنيع تصميمات معقدة ونماذج CAD معقدة ومواصفات تفصيلية وملفات أخرى ذات بيانات كثيفة تجب مشاركتها مع فِرق منتشرة عالميًا. وعلى الرغم من ذلك، فإن بروتوكولات النقل المعتمدة على TCP (مثل FTP وHTTP) بطيئة وغير آمنة.

يواجه IBM Aspera هذه التحديات من خلال تقديم عمليات نقل عالية السرعة وإمكانية وصول عالمية وأمان يتسم بالقوة. فهو يعمل على تسريع عمليات سير العمل وتعزيز التعاون وتحسين حماية البيانات في أثناء النقل وفي أوقات التخزين.​ يقدم IBM Aspera البرامج من جانب الخادم والعميل اللازمة لإرسال الملفات بأقصى سرعة. يتم تقديم IBM Aspera في صورة برنامج تتم إدارته ذاتيًا، أو SaaS، أو نموذج هجين، كما أن تعدد استخداماته تجعله حلًا مناسبًا لأي فريق يتعامل مع البيانات الكبيرة.