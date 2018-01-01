الصفحة الرئيسية البرامج الوسيطة Aspera تسريع دورات تصميم التصنيع في مؤسستك
اكتشف كيف يساعد IBM Aspera الشركات المصنِّعة في نقل بيانات الأداء والجودة إلى الأطراف المعنية عبر العالم بشكل أسرع
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مشرف وعاملة ينظران إلى اللوحة الرقمية ويناقشان حالة العمل في طابق الإنتاج في مصنع
تساعد عمليات نقل البيانات الكبيرة السريعة والآمنة على تقليل وقت الوصول إلى السوق

تسريع التعاون على نماذج CAD ثلاثية الأبعاد والملفات الأساسية الأخرى من خلال نقل البيانات في الوقت الفعلي

غالبًا ما تتضمن عمليات التصنيع تصميمات معقدة ونماذج CAD معقدة ومواصفات تفصيلية وملفات أخرى ذات بيانات كثيفة تجب مشاركتها مع فِرق منتشرة عالميًا. وعلى الرغم من ذلك، فإن بروتوكولات النقل المعتمدة على TCP (مثل FTP وHTTP) بطيئة وغير آمنة.

يواجه IBM Aspera هذه التحديات من خلال تقديم عمليات نقل عالية السرعة وإمكانية وصول عالمية وأمان يتسم بالقوة. فهو يعمل على تسريع عمليات سير العمل وتعزيز التعاون وتحسين حماية البيانات في أثناء النقل وفي أوقات التخزين.​ يقدم IBM Aspera البرامج من جانب الخادم والعميل اللازمة لإرسال الملفات بأقصى سرعة. يتم تقديم IBM Aspera في صورة برنامج تتم إدارته ذاتيًا، أو SaaS، أو نموذج هجين، كما أن تعدد استخداماته تجعله حلًا مناسبًا لأي فريق يتعامل مع البيانات الكبيرة.  

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جرِّب حاسبة نقل الملفات من IBM Aspera

تحقق من وقت نقل الملفات وسرعته عبر أي مسافة أو حالة من حالات الشبكة باستخدام الحاسبة الخاصة بنا.

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المزايا زيادة الكفاءة التشغيلية

يمكنك زيادة إنتاجية فريقك إلى أقصى حد ممكن من خلال التخلص من قيود حجم الملف وأوقات انتظار النقل الطويلة.

 خفض التكاليف غير الضرورية

تخلص من التكاليف المرتبطة بطرق النقل القديمة مثل نقل أقراص DVD أو محركات الأقراص المادية.

 إجراء تحليلات أفضل

يمكنك تمكين الفِرق من تقديم تحليلات سلسلة التوريد في الوقت الفعلي عبر عمليات النقل السريعة.

 تحقيق أقصى مستوى من الأمان

حافظ على حماية بياناتك من خلال التشفير الشامل والملفات المحمية بكلمة مرور وتكاملات المصادقة.
المزايا

باستخدام IBM Aspera، يمكن للشركات المصنِّعة تسريع دورات الإنتاج وتبسيط عمليات سلسلة التوريد وتعزيز التعاون، ما يؤدي في النهاية إلى تحسين الإنتاجية والابتكار.

اكتشف كيف يمكِّن IBM Aspera من إجراء عمليات النقل الموثوق بها بسرعة عالية:

 نقل البيانات الكبيرة ومزامنتها

تمكن من نقل وتوزيع ومزامنة الملفات ومجموعات البيانات الضخمة عالميًا.

 عمليات سير عمل النقل المؤتمت للملفات

تمكّن من إدارة عمليات نقل البيانات وسير العمل وأتمتتها.

 الأمان الأفضل في فئته

يساعد التشفير الشامل والتحقق من تكامل البيانات على ضمان تحقيق أقصى مستوى من الأمان.

 سير عمل السحابة الهجينة

بناء سير عمل قابل للتوسع بشكل كبير ويعمل في البيئة المحلية أو في السحابة أو كليهما.
من خلال برنامج Aspera، تمكّنت شركة Jabil من تحسين سرعات النقل بشكل كبير، ولم تعد هناك حاجة إلى معالجة الملفات، ما يوفر الوقت الثمين للفِرق ويسرِّع دورات التصميم. المهندس دان مدير تكنولوجيا المعلومات شركة Jabil اقرأ القصة كاملة
دراسات حالة
Base Media Cloud

استخدَم فريق BASE منصة IBM Cloud، و IBM Aspera On Cloud، وIBM Cloud Object Storage لتشغيل بوابة توزيع الوسائط العالمية، وتوفير مركز تخزين مركزي لشركاء إنتاج LCTV حول العالم.
FOX Sports

استخدمت FOX Sports حل Aspera لتحرير المحتوى عن بعد في كأس العالم 2018 في زمن شبه حقيقي.
DMC

يتيح حل Aspera إمكانية نقل الملفات ومجموعات البيانات وتوزيعها ومزامنتها على مستوى العالم، ويتضمن أدوات لأتمتة ومراقبة سير العمل – وهي إمكانيات مثالية للبرامج التليفزيونية التي تقدمها DMC في الموعد المحدد.
اتخِذ الخطوة التالية

من خلال حلول البث والنقل السريع للملفات، ينقل برنامج IBM Aspera البيانات بأي حجم عبر أي مسافة.

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