تمتلك المؤسسات اليوم المئات -إن لم يكن الآلاف- من التطبيقات على مستوى الأعمال تدير كل العمليات اليومية من دون اتباع نهج متسق للتكامل. وهذا الأمر يفرض تحديًا كبيرًا على عاتق الشركات الراغبة في حل مشكلات صوامع البيانات، وأنظمة سير العمل التي تعوزها الكفاءة، والقيود المفروضة على الأنظمة فيما يخص مشاركة المعلومات.
يمكن أن يكون لقدرات منصات التكامل كخدمة (iPaaS ) من IBM دور في هذا الصدد. فنحن نقدم نهجًا نموذجيًا وسهل الاستخدام يحقق التكامل والربط لكل تطبيقاتك وبياناتك بسلاسة أينما كانت. وبفضل توفُّر الأدوات المرنة المناسبة لتكامل التطبيقات وتكامل البيانات والتكامل بين الشركاتوأتمتة العمليات، يمكن للمؤسسات:
الأربعاء، الموافق 24 يوليو الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
في 1 يوليو، استحوذت شركة IBM على webMethods، ما أدّى إلى إضافة قدرات منصة التكامل كخدمة (iPaas) إلى حلول الأتمتة الخاصة بشركة IBM. تتيح منصة التكامل كخدمة (iPaas) من webMethods للمستخدمين نشر عمليات التكامل وتنفيذها في أي مكان، مع الاستمرار في تضمين النتائج في تدفقات التكامل الموحَّدة. وهذا من شأنه أن يساعد المؤسسات العالمية على تلبية متطلبات سيادة البيانات المحلية مع دفع عجلة الابتكار على مستوى المؤسسة والاستفادة من الإدارة المركزية. وتخطط شركة IBM لتوسيع نطاق منصة التكامل كخدمة (iPaas) من webMethods لدعم منتجات IBM للتكامل، وتمهيد السبيل أمام العملاء الحاليين للوصول إلى تكامل التقنية السحابية الهجينة والمتعددة. ننصحك بحضور ندوة الإنترنت هذه للاطّلاع على مقدمة موجزة عن الاستحواذ ورؤية webMethods بشكل عملي.
استفِد من مئات الموصّلات والقوالب المُعدّة مسبقًا، في تجربة تأليف بسيطة بلا تعليمات برمجية لإنشاء التدفقات بين جميع تطبيقاتك وتأمينها وإدارتها.
انتقِل بكل سلاسة بين الأدوات التي لا تتطلب تعليمات برمجية والأدوات منخفضة التعليمات البرمجية وتلك التي تتطلب تعليمات برمجية كثيرة بهدف التعاون في إنشاء حلول تلبي احتياجات أعمالك وتقديم بيانات قابلة للاستخدام ومحكومة بسهولة في أي وقت وفي أي مكان.
أفسِح المجال لإمكانية رؤية موحّدة على منصة واحدة تضم العملاء والمورّدين وشركاء الأعمال من أجل تقليل التكاليف وأتمتة العمليات بين الشركات في أنحاء المؤسسة.
يمكنك تنسيق العمل وإدارته بين البشر والأنظمة باستخدام المهارات الرقمية لتعظيم الأداء في العمل.
ادفع عجلة التوسّع في القنوات الرقمية الجديدة وقدِّم تنفيذًا أسرع مع تحديثات في الوقت الحقيقي حول حالة الطلبات للمورّدين والموزّعين. ويمكنك تجميع البيانات بسهولة عبر جميع المسارات وإتاحتها للمستخدمين لأغراض إعداد تقارير الأعمال وتحليل البيانات حتى تتمكن من الاستجابة بإجراء تغييرات فورية في قطاع البضائع وخطوط الإنتاج.
ننصح بالبدء بتكامل التطبيقات
حسِّن النهج الذي تتبعه في تقييم المخاطر من خلال التحقق السريع من صحة البيانات عبر عشرات المصادر للقضاء على الفرص المحتملة للاحتيال أو المعلومات الخاطئة. تتيح منصة التكامل كخدمة (iPaaS) لمُحلِّلي المخاطر الكشف عن الأخطاء والإبلاغ عنها في وقت مبكر لتجنب وقوع الخسائر المالية المحتملة، وذلك من خلال توفير إمكانية التكامل الموثوق به في مدة التشغيل وقابلية التدقيق ودورة حياة البيانات والمراقبة.
ننصح بالبدء في تكامل البيانات
قم بربط بياناتك وتبادلها بكل سلاسة بين الموزّعين وشركات التصنيع وغيرها من الشركاء الرئيسيين من خلال عمليات تبادل البيانات الإلكترونية (EDIs) المحدَّدة مسبقًا. وتجدر الإشارة إلى أن توفير إمكانية الوصول عبر الخدمة الذاتية وتوفير قدراتها للموزّعين، بما في ذلك لوحات معلومات طلبات الشراء (PO) وإمكانية الرؤية الشاملة للكتالوجات الفردية يوفر وقتًا ثمينًا للموزّعين ومندوبي خدمة العملاء في شركات التصنيع على حد سواء.
ننصح بالبدء بالتكامل بين الشركات
تعجَّل بعملية تأهيل الموظفين الجُدد وقم بتسريع وقت الاستجابة من خلال أتمتة مهام الأعمال الحساسة وتبسيطها مثل خطاب عرض العمل ونموذج I9 للتحقق. وحوِّل تركيز فريق الموارد البشرية لديك من المهام اليدوية المتكررة إلى العمل ذي القيمة العالية من خلال الأتمتة الذكية لتحسين إكمال العمليات، وتحويل البيانات لمعالجتها بشكل أسرع، والأرشفة المجمّعة لإعداد التقارير والامتثال.
ننصح بالبدء في أتمتة العمليات
يمكنك تأمين وإدارة واجهات برمجة التطبيقات طوال دورة حياتها بالكامل عبر بيئات سحابية ومحلية متعددة.
حل قابل للتركيب بالكامل يُمكِّن الشركات من تكثيف جهودها القائمة على الأحداث، أينما كانت في رحلتها.
مراسلات مؤكَّدة للبيئات السحابية الهجينة والسحابية المتعددة تتميز بأنها عالية الأداء وآمنة للغاية.
أنشئ مسارًا موثوقًا للبيانات باستخدام أداة محدَّثة للاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) على منصة رؤى مصمَّمة للتقنية السحابية الاصلية.
يمكنك تبسيط بيئة البيانات لديك باستخدام محرك استعلام عالمي يصل إلى مصادر البيانات المتباينة لديك.
مزامنة البيانات في الوقت الحقيقي بين مخازن البيانات.
عبارة عن شبكة أعمال موثوقة وقائمة على التقنية السحابية وتتعدد فيها المؤسسات لتبسيط وأتمتة ورقمنة المعاملات بين الشركات بشكل كامل، ما يعزِّز من قوة تبادل البيانات الإلكتروني (EDI) مع قدرات واجهة برمجة التطبيقات (API).
بادِر بأتمتة أنظمة سير العمل الرقمية الخاصة بك لزيادة الإنتاجية والكفاءة والرؤى — محليًا أو في البيئة السحابية.
سلِّم المهام الشاقة إلى Watson ولا تعمل بنفس الطريقة مرة أخرى.
تنتقل شركة الألبان النرويجية من عمليات التكامل المخصّصة إلى العمليات المبسّطة، وتربط بين 7000 مزرعة ألبان و30 مصنعًا لتجهيز منتجات الألبان.
تهدف شركة الامتياز للعناية بالشعر إلى تنمية القوى العاملة لديها بنسبة 30% وتحسين إنتاجية الموظفين ومشاركتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول والأتمتة الذكية.
Change Machine هي مؤسسة تقنية غير ربحية قامت بإشراك IBM في إنشاء محرك توصيات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يستفيد من البيانات في مساعدة المدرِّبين الماليين على مشاركة منتجات التقنية المالية الشاملة والمنصفة الأكثر صلة بأهداف العملاء.
دعم المعاملات في الوقت الحقيقي باستخدام واجهة برمجة التطبيقات الجديدة للمعاملات بين الشركات (B2B API)، وهو نهج هجين لربط العملاء بسهولة داخل شبكة أعمال واحدة.
تمّ تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Forrester Wave للربع الثالث من عام 2024 في مجال برامج إدارة واجهات برمجة التطبيقات (API)
تمّ تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير ™Magic Quadrant الصادر عن ®Gartner لعام 2023 لأدوات تكامل البيانات.
تعرَّف كيف يمكن لمنصة التكامل كخدمة (iPaaS) تبسيط التكامل على مستوى البيئات المحلية والسحابية.
اكتشِف كيف يساهم تكامل البيانات في ضمان وصول البيانات الصحيحة إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب.
تعرّف على طريقة أكثر فعالية للعمل والتجارة مع عملائك ومورّديك.
مستكشِف الأتمتة ما هو إلا كتالوج تفاعلي للعملاء الجُدد أو الحاليين للتعرّف على الموصِّلات والقوالب ومجموعة أدوات تطوير الموصلات المخصّصة لدينا والاستفادة منها للبدء سريعًا في بناء عمليات التكامل الخاصة بهم.
تعرَّف على أنظمة سير العمل واكتشِف كيف يمكن للمؤسسات تحسين كفاءتها من خلال استخدام أنظمة إدارة عمليات الأعمال والأتمتة.