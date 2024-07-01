تمتلك المؤسسات اليوم المئات -إن لم يكن الآلاف- من التطبيقات على مستوى الأعمال تدير كل العمليات اليومية من دون اتباع نهج متسق للتكامل. وهذا الأمر يفرض تحديًا كبيرًا على عاتق الشركات الراغبة في حل مشكلات صوامع البيانات، وأنظمة سير العمل التي تعوزها الكفاءة، والقيود المفروضة على الأنظمة فيما يخص مشاركة المعلومات.

يمكن أن يكون لقدرات منصات التكامل كخدمة (iPaaS ) من IBM دور في هذا الصدد. فنحن نقدم نهجًا نموذجيًا وسهل الاستخدام يحقق التكامل والربط لكل تطبيقاتك وبياناتك بسلاسة أينما كانت. وبفضل توفُّر الأدوات المرنة المناسبة لتكامل التطبيقات وتكامل البيانات والتكامل بين الشركاتوأتمتة العمليات، يمكن للمؤسسات: