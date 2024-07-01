الصفحة الرئيسية منصات التكامل كخدمة (iPaaS) حلول منصة التكامل كخدمة (iPaaS)
توفير الاتصال عبر جميع تطبيقاتك وبياناتك مع قدرات التكامل التي تناسب الجميع
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رسم توضيحي لواجهة المستخدم الهجينة لحلول منصة التكامل كخدمة (iPaaS)
تُكمِل IBM عملية الاستحواذ على StreamSets وwebMethods، وهو ما يدعم مجموعاتها الخاصة بالأتمتة، والبيانات، والذكاء الاصطناعي
حلول منصة التكامل كخدمة (iPaaS) المرنة لمعالجة جميع حالات الاستخدام

تمتلك المؤسسات اليوم المئات -إن لم يكن الآلاف- من التطبيقات على مستوى الأعمال تدير كل العمليات اليومية من دون اتباع نهج متسق للتكامل. وهذا الأمر يفرض تحديًا كبيرًا على عاتق الشركات الراغبة في حل مشكلات صوامع البيانات، وأنظمة سير العمل التي تعوزها الكفاءة، والقيود المفروضة على الأنظمة فيما يخص مشاركة المعلومات.

يمكن أن يكون لقدرات منصات التكامل كخدمة (iPaaS ) من IBM دور في هذا الصدد. فنحن نقدم نهجًا نموذجيًا وسهل الاستخدام يحقق التكامل والربط لكل تطبيقاتك وبياناتك بسلاسة أينما كانت. وبفضل توفُّر الأدوات المرنة المناسبة لتكامل التطبيقات وتكامل البيانات والتكامل بين الشركاتوأتمتة العمليات، يمكن للمؤسسات:

  • تسريع الوقت المناسب للقيمة مع الموصِّلات والقوالب الجاهزة للاستخدام
  • تمكين المرونة لدعم الطيف الكامل من احتياجاتك من التطبيقات والبيانات
  • العمل والتجارة مع عملائك ومورّديك بفعالية أكبر
  • تنسيق العمل باستخدام المهارات الرقمية لتعزيز الإنتاجية
 ندوة الإنترنت، بعنوان التعرُّف على webMethods iPaaS

الأربعاء، الموافق 24 يوليو الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

في 1 يوليو، استحوذت شركة IBM على webMethods، ما أدّى إلى إضافة قدرات منصة التكامل كخدمة (iPaas) إلى حلول الأتمتة الخاصة بشركة IBM. تتيح منصة التكامل كخدمة (iPaas) من webMethods للمستخدمين نشر عمليات التكامل وتنفيذها في أي مكان، مع الاستمرار في تضمين النتائج في تدفقات التكامل الموحَّدة. وهذا من شأنه أن يساعد المؤسسات العالمية على تلبية متطلبات سيادة البيانات المحلية مع دفع عجلة الابتكار على مستوى المؤسسة والاستفادة من الإدارة المركزية. وتخطط شركة IBM لتوسيع نطاق منصة التكامل كخدمة (iPaas) من webMethods لدعم منتجات IBM للتكامل، وتمهيد السبيل أمام العملاء الحاليين للوصول إلى تكامل التقنية السحابية الهجينة والمتعددة. ننصحك بحضور ندوة الإنترنت هذه للاطّلاع على مقدمة موجزة عن الاستحواذ ورؤية webMethods بشكل عملي.

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المزايا تسريع الوقت المناسب للقيمة

استفِد من مئات الموصّلات والقوالب المُعدّة مسبقًا، في تجربة تأليف بسيطة بلا تعليمات برمجية لإنشاء التدفقات بين جميع تطبيقاتك وتأمينها وإدارتها.

 تعرف على المزيد مرونة تلبي كل احتياجات تطبيقاتك وبياناتك

انتقِل بكل سلاسة بين الأدوات التي لا تتطلب تعليمات برمجية والأدوات منخفضة التعليمات البرمجية وتلك التي تتطلب تعليمات برمجية كثيرة بهدف التعاون في إنشاء حلول تلبي احتياجات أعمالك وتقديم بيانات قابلة للاستخدام ومحكومة بسهولة في أي وقت وفي أي مكان.

 تعرف على المزيد العمل والتجارة بفعالية أكبر

أفسِح المجال لإمكانية رؤية موحّدة على منصة واحدة تضم العملاء والمورّدين وشركاء الأعمال من أجل تقليل التكاليف وأتمتة العمليات بين الشركات في أنحاء المؤسسة.

 تعرف على المزيد المشاركة في الإنشاء وإعادة الاستخدام وتبسيط العمليات

يمكنك تنسيق العمل وإدارته بين البشر والأنظمة باستخدام المهارات الرقمية لتعظيم الأداء في العمل.

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حالات الاستخدام
المبيعات تحقيق توسّع في قنوات المبيعات على وجه السرعة

ادفع عجلة التوسّع في القنوات الرقمية الجديدة وقدِّم تنفيذًا أسرع مع تحديثات في الوقت الحقيقي حول حالة الطلبات للمورّدين والموزّعين. ويمكنك تجميع البيانات بسهولة عبر جميع المسارات وإتاحتها للمستخدمين لأغراض إعداد تقارير الأعمال وتحليل البيانات حتى تتمكن من الاستجابة بإجراء تغييرات فورية في قطاع البضائع وخطوط الإنتاج. 

ننصح بالبدء بتكامل التطبيقات

 IBM App Connect IBM API Connect
التأمين شركة خدمات التأمين تحسّن سلامة البيانات

حسِّن النهج الذي تتبعه في تقييم المخاطر من خلال التحقق السريع من صحة البيانات عبر عشرات المصادر للقضاء على الفرص المحتملة للاحتيال أو المعلومات الخاطئة. تتيح منصة التكامل كخدمة (iPaaS) لمُحلِّلي المخاطر الكشف عن الأخطاء والإبلاغ عنها في وقت مبكر لتجنب وقوع الخسائر المالية المحتملة، وذلك من خلال توفير إمكانية التكامل الموثوق به في مدة التشغيل وقابلية التدقيق ودورة حياة البيانات والمراقبة. 

ننصح بالبدء في تكامل البيانات

 IBM DataStage IBM Databand
التصنيع شركة التصنيع العالمية تُجري الرقمنة لحلول الشركاء

قم بربط بياناتك وتبادلها بكل سلاسة بين الموزّعين وشركات التصنيع وغيرها من الشركاء الرئيسيين من خلال عمليات تبادل البيانات الإلكترونية (EDIs) المحدَّدة مسبقًا. وتجدر الإشارة إلى أن توفير إمكانية الوصول عبر الخدمة الذاتية وتوفير قدراتها للموزّعين، بما في ذلك لوحات معلومات طلبات الشراء (PO) وإمكانية الرؤية الشاملة للكتالوجات الفردية يوفر وقتًا ثمينًا للموزّعين ومندوبي خدمة العملاء في شركات التصنيع على حد سواء.

ننصح بالبدء بالتكامل بين الشركات

 IBM Sterling B2B Integration SaaS IBM App Connect
الموارد البشرية تسريع عملية تأهيل الموظفين الجدد

تعجَّل بعملية تأهيل الموظفين الجُدد وقم بتسريع وقت الاستجابة من خلال أتمتة مهام الأعمال الحساسة وتبسيطها مثل خطاب عرض العمل ونموذج I9 للتحقق. وحوِّل تركيز فريق الموارد البشرية لديك من المهام اليدوية المتكررة إلى العمل ذي القيمة العالية من خلال الأتمتة الذكية لتحسين إكمال العمليات، وتحويل البيانات لمعالجتها بشكل أسرع، والأرشفة المجمّعة لإعداد التقارير والامتثال.

ننصح بالبدء في أتمتة العمليات

 IBM watsonx Orchestrate IBM App Connect
المنتجات
منتج مميّز IBM App Connect يمكنك ربط أعمالك وأتمتتها باستخدام منصة تكامل تربط كل تطبيقاتك وبياناتك على وجه السرعة. هيا لنستكشِف App Connect
IBM API Connect

يمكنك تأمين وإدارة واجهات برمجة التطبيقات طوال دورة حياتها بالكامل عبر بيئات سحابية ومحلية متعددة.

 IBM Event Automation

حل قابل للتركيب بالكامل يُمكِّن الشركات من تكثيف جهودها القائمة على الأحداث، أينما كانت في رحلتها.

 IBM MQ

مراسلات مؤكَّدة للبيئات السحابية الهجينة والسحابية المتعددة تتميز بأنها عالية الأداء وآمنة للغاية.

 IBM DataStage

أنشئ مسارًا موثوقًا للبيانات باستخدام أداة محدَّثة للاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) على منصة رؤى مصمَّمة للتقنية السحابية الاصلية.

 IBM Data Virtualization

يمكنك تبسيط بيئة البيانات لديك باستخدام محرك استعلام عالمي يصل إلى مصادر البيانات المتباينة لديك.

 IBM Data Replication

مزامنة البيانات في الوقت الحقيقي بين مخازن البيانات.

 IBM Sterling B2B Integration SaaS

عبارة عن شبكة أعمال موثوقة وقائمة على التقنية السحابية وتتعدد فيها المؤسسات لتبسيط وأتمتة ورقمنة المعاملات بين الشركات بشكل كامل، ما يعزِّز من قوة تبادل البيانات الإلكتروني (EDI) مع قدرات واجهة برمجة التطبيقات (API).

 IBM Business Automation Workflow

بادِر بأتمتة أنظمة سير العمل الرقمية الخاصة بك لزيادة الإنتاجية والكفاءة والرؤى — محليًا أو في البيئة السحابية.

 IBM watsonx Orchestrate

سلِّم المهام الشاقة إلى Watson ولا تعمل بنفس الطريقة مرة أخرى.
دراسات حالة
TINE

تنتقل شركة الألبان النرويجية من عمليات التكامل المخصّصة إلى العمليات المبسّطة، وتربط بين 7000 مزرعة ألبان و30 مصنعًا لتجهيز منتجات الألبان.
شركة SportClips Haircuts

تهدف شركة الامتياز للعناية بالشعر إلى تنمية القوى العاملة لديها بنسبة 30% وتحسين إنتاجية الموظفين ومشاركتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول والأتمتة الذكية.
مؤسسة Change Machine

Change Machine هي مؤسسة تقنية غير ربحية قامت بإشراك IBM في إنشاء محرك توصيات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يستفيد من البيانات في مساعدة المدرِّبين الماليين على مشاركة منتجات التقنية المالية الشاملة والمنصفة الأكثر صلة بأهداف العملاء.
شركة Hendrickson USA

دعم المعاملات في الوقت الحقيقي باستخدام واجهة برمجة التطبيقات الجديدة للمعاملات بين الشركات (B2B API)، وهو نهج هجين لربط العملاء بسهولة داخل شبكة أعمال واحدة.
آراء المحللين شركة رائدة في إدارة واجهة برمجة التطبيقات

تمّ تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Forrester Wave للربع الثالث من عام 2024 في مجال برامج إدارة واجهات برمجة التطبيقات (API)

شركة رائدة في تكامل البيانات

تمّ تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير ™Magic Quadrant الصادر عن ®Gartner لعام 2023 لأدوات تكامل البيانات.
الموارد ما المقصود بمنصة التكامل كخدمة (iPaaS)؟

تعرَّف كيف يمكن لمنصة التكامل كخدمة (iPaaS) تبسيط التكامل على مستوى البيئات المحلية والسحابية.

 تكامل البيانات لروّاد البيانات

اكتشِف كيف يساهم تكامل البيانات في ضمان وصول البيانات الصحيحة إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب.

 ما المقصود بالتكامل بين الشركات؟

تعرّف على طريقة أكثر فعالية للعمل والتجارة مع عملائك ومورّديك.

 مستكشِف الأتمتة

مستكشِف الأتمتة ما هو إلا كتالوج تفاعلي للعملاء الجُدد أو الحاليين للتعرّف على الموصِّلات والقوالب ومجموعة أدوات تطوير الموصلات المخصّصة لدينا والاستفادة منها للبدء سريعًا في بناء عمليات التكامل الخاصة بهم.

 ما المقصود بسير العمل؟

تعرَّف على أنظمة سير العمل واكتشِف كيف يمكن للمؤسسات تحسين كفاءتها من خلال استخدام أنظمة إدارة عمليات الأعمال والأتمتة.
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