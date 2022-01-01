يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي بالقدرة على إحداث تحول جذري في كل جانب من جوانب التسويق، وقد أشار 76% من مديري التسويق الذين شملهم الاستبيان إلى أنه ضروري للحفاظ على القدرة التنافسية1. لطالما امتلكت الشركات البيانات اللازمة لإنشاء محتوى وتجارب فائقة التخصيص، ومع ذلك لم يكن لدى المسوقين القدرة على استغلالها - حتى الآن. باستخدام watsonx، يمكن لـ IBM تعزيز سلسلة التوريد الخاصة بك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، بحيث يمكنك إنشاء محتوى مخصص ومتوافق مع العلامة التجارية على نطاق واسع، ودمجه بسلاسة مع تدفقات سير العمل والمنصات الحالية.
لقد ساعدت IBM العملاء على تطبيق الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة في هذا المجال لأكثر من عقد من الزمان. فمن خلال 21000 ممارس ماهر في مجال الذكاء الاصطناعي، وأكثر من 1000 استشاري في مركز التميُّز للذكاء الاصطناعي لدينا، وشراكات عالمية رائدة مع منصات التسويق وتجربة العملاء الرائدة مثل Adobe و Salesforce وSAP — يمكننا تصميم الحل المناسب على المنصات المناسبة لتلبية احتياجاتك التسويقية الفريدة.
تعمل IBM Consulting Advantage على تغيير الطريقة التي يتم بها تقديم القيمة الاستشارية من خلال الخبراء البشريين المدعومين بمساعدين ووكلاء يعملون بالذكاء الاصطناعي متخصصين في ذلك.
نماذج الذكاء الاصطناعي التي تم إنشاؤها باستخدام watsonx تحول البيانات إلى رؤى
اكتساب قيمة جديدة مع دروس من الأساتذة يمكن أن تساعد الشركات على توفير قيمة جديدة
تابع آخر المستجدات في كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي عند الاشتراك في تحديثاتنا الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. تصل إلى صندوق الوارد الخاص بك، مرة أو مرتين شهريًا.
أحدث تحولًا في مؤسستك التسويقية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يزيل التعقيدات، ويعزز الكفاءة ويدفع النمو.
اكتشاف مجموعة الذكاء الاصطناعي المصممة خصوصًا للأعمال.
IBM iX هي شريكك في تصميم التجارب العالمية ضمن شركة IBM Consulting التي تساعد الشركات الأكثر تأثيرًا في العالم على ابتكار تجارب ومنتجات وخدمات تعيد ابتكار علاقاتها مع العملاء والموظفين.
تصور تجارب أكثر ذكاءً وتصميمها وتقديمها عبر مراحل دورة حياة العميل والتي تجذب ولاء العملاء وثقتهم.
تعزيز الأداء باستخدام روبوتات المحادثة للتسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي.