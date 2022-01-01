أعد التفكير في التسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي
ماذا لو كان بإمكان الذكاء الاصطناعي التوليدي مساعدتك على إنشاء محتوى مخصص للغاية على نطاق واسع، والتفكير بسرعة وأتمتة المهام المتكررة؟
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إعادة التفكير في العلامة التجارية للتسويق بالذكاء الاصطناعي
لمحة عامة

يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي بالقدرة على إحداث تحول جذري في كل جانب من جوانب التسويق، وقد أشار 76% من مديري التسويق الذين شملهم الاستبيان إلى أنه ضروري للحفاظ على القدرة التنافسية1. لطالما امتلكت الشركات البيانات اللازمة لإنشاء محتوى وتجارب فائقة التخصيص، ومع ذلك لم يكن لدى المسوقين القدرة على استغلالها - حتى الآن. باستخدام watsonx، يمكن لـ IBM تعزيز سلسلة التوريد الخاصة بك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، بحيث يمكنك إنشاء محتوى مخصص ومتوافق مع العلامة التجارية على نطاق واسع، ودمجه بسلاسة مع تدفقات سير العمل والمنصات الحالية.

لقد ساعدت IBM العملاء على تطبيق الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة في هذا المجال لأكثر من عقد من الزمان. فمن خلال 21000 ممارس ماهر في مجال الذكاء الاصطناعي، وأكثر من 1000 استشاري في مركز التميُّز للذكاء الاصطناعي لدينا، وشراكات عالمية رائدة مع منصات التسويق وتجربة العملاء الرائدة مثل Adobe و Salesforce وSAP — يمكننا تصميم الحل المناسب على المنصات المناسبة لتلبية احتياجاتك التسويقية الفريدة.
IBM Consulting Advantage

تعمل IBM Consulting Advantage على تغيير الطريقة التي يتم بها تقديم القيمة الاستشارية من خلال الخبراء البشريين المدعومين بمساعدين ووكلاء يعملون بالذكاء الاصطناعي متخصصين في ذلك.
اقرأ التقرير حول المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي
أعد تصور التسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي
أعد تصور التسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي

ماذا لو كان بإمكان الذكاء الاصطناعي التوليدي مساعدتك على إنشاء محتوى مخصص للغاية على نطاق واسع، والتفكير بسرعة وأتمتة المهام المتكررة؟
دراسات حالة
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نماذج الذكاء الاصطناعي التي تم إنشاؤها باستخدام watsonx تحول البيانات إلى رؤى
توجيه مشاركة المعجبين إلى آفاق جديدة

اكتساب قيمة جديدة مع دروس من الأساتذة يمكن أن تساعد الشركات على توفير قيمة جديدة

الرؤى

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اقرأ دليل المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي التوليدي للتسويق.
بناء إستراتيجية تسويق فعّالة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي.
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