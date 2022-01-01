يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي بالقدرة على إحداث تحول جذري في كل جانب من جوانب التسويق، وقد أشار 76% من مديري التسويق الذين شملهم الاستبيان إلى أنه ضروري للحفاظ على القدرة التنافسية1. لطالما امتلكت الشركات البيانات اللازمة لإنشاء محتوى وتجارب فائقة التخصيص، ومع ذلك لم يكن لدى المسوقين القدرة على استغلالها - حتى الآن. باستخدام watsonx، يمكن لـ IBM تعزيز سلسلة التوريد الخاصة بك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، بحيث يمكنك إنشاء محتوى مخصص ومتوافق مع العلامة التجارية على نطاق واسع، ودمجه بسلاسة مع تدفقات سير العمل والمنصات الحالية.

لقد ساعدت IBM العملاء على تطبيق الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة في هذا المجال لأكثر من عقد من الزمان. فمن خلال 21000 ممارس ماهر في مجال الذكاء الاصطناعي، وأكثر من 1000 استشاري في مركز التميُّز للذكاء الاصطناعي لدينا، وشراكات عالمية رائدة مع منصات التسويق وتجربة العملاء الرائدة مثل Adobe و Salesforce وSAP — يمكننا تصميم الحل المناسب على المنصات المناسبة لتلبية احتياجاتك التسويقية الفريدة.