استخدم أدوات IBM Rational، للتكوين وإدارة التغيير أو بنية البرمجيات المستندة إلى Eclipse وتطويرها. قابلية التوسع المؤسسي غير المسبوقة ودعم التطوير الآمن، وإدارة مساحات العمل التلقائية، وإدارة الأساسيات، وإدارة الإصدارات بشكل آمن، تدقيق البناء الموثوق، والوصول المرن في أي وقت ومن أي مكان تقريبًا.