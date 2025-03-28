IBM zSecure CICS Toolkit تتيح zSecure CICS Toolkit لتطبيقات CICS استخدام RACF لتعيين سياسات الوصول في قاعدة البيانات. تسهّل واجهة برمجة التطبيقات (API) عمليات التحقق من إدارة تفويض الوصول على أكثر من 2000 مورد، ما يتيح لك دمج أمان نظام IBM بسهولة وتحسين أداء التطبيق. تُظهر الواجهة وواجهة برمجة التطبيقات المتقدمة الوظائف والخيارات التي تفوضها للمستخدمين، ما يؤدي إلى توسيع نطاق الامتيازات الإدارية الأساسية المحددة للمسؤولين الميدانيين. تعرف على المزيد

IBM Z® Multi-Factor Authentication مصادقة فعالة آمنة لتعزيز ضوابط المستخدم مع التكامل لسهولة الإدارة. تعرف على المزيد zSecure Command Verifier فرض امتثال الكمبيوتر المركزي للسياسات من خلال ضوابط دقيقة لأوامر RACF. تعرف على المزيد zSecure Alert خفض النفقات العامة لإدارة المخاطر الأمنية من خلال مراقبة الكمبيوتر المركزي بحثًا عن التهديدات الأمنية الخارجية والداخلية، بما في ذلك التنبيهات. تعرف على المزيد zSecure Audit كشف الأحداث والحوادث الأمنية على أجهزة الكمبيوتر المركزية والإبلاغ عنها لمديري الأمن الخارجيين (ESMs). تعرف على المزيد