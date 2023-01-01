يضمن ®IBM zSecure Command Verifier صحة الأوامر التي تؤثر في البيانات داخل بيئة الكمبيوتر المركزي. حيث يقوم بمصادقة الكلمات الرئيسية للأوامر وفقًا للسياسات المحددة، ويقوم بإنشاء تنبيهات للأوامر غير المتوافقة وتخزين التغييرات على ملفات التعريف في قاعدة بيانات RACF®.
يتم اعتراض الأوامر التي تم إدخالها وفقًا لسياسة الأمان الخاصة بك للحصول على التفويض.
الوصول إلى البيانات لمنع مخاطر تكنولوجيا المعلومات من إجراءات المستخدم المتميزة، ما يوفر الوقت في البحث عن ملفات السجلات.
تحديد أوامر RACF المحددة، وإنشاء تنبيهات ومنح أذونات إضافية.
بالنسبة إلى أي أوامر خاطئة، يتم إصدار تنبيهات فورية وتسجيلها في قاعدة بيانات RACF.
تعتمد أهليتك للحصول على الدعم على تراخيص ZSecure Command Verifier واتفاقيات الصيانة الخاصة بك، بما في ذلك CA ACF2 و CAPA Top Secret و ICBM® MQ و ICSF وخادم Windows و PCI-DSS و ISA STIGs.
خادم ®IBM z Systems الذي يمكن أن يدعم الإصدار z/OS® V2.1 أو الإصدارات الأخيرة، مثل IBM z/OS V1R12 و V1R13 و V2R1.
خادم IBM z Systems مدعوم يمكنه دعم z/OS V2.1 أو الإصدارات الأحدث. المعالج: Z800 (الحد الأدنى) و IBM System z9 أو z10 EC (موصى به). مساحة القرص: 300 ميغابايت (الحد الأدنى)) و450 ميغابايت (موصى بها) الذاكرة: 1 غيغابايت (الحد الأدنى)) و2 غيغابايت (موصى به).