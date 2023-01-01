IBM zSecure Command Verifier

مراقبة وإنفاذ سياسة المستخدم المميز مما يحمي البيانات يساعدك zSecure Command Verifier على اكتشاف أوامر المسؤول غير المصرح بها التي يمكنها تعديل جميع الملفات الشخصية في نطاقها أو حذفها وحظرها. ويتحقق من صحة الكلمات الرئيسية للأوامر على الفور وفقًا للسياسات المحددة لمنع أخطاء المستخدم، حتى لو كانت الأوامر من المهام الجماعية أو وحدة تحكم المشغل.