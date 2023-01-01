IBM zSecure Command Verifier
تنفيذ أوامر إدارة مخاطر المعلومات بثقة
تقرير استعلامات التهديدات لعام 2024
شخص يستخدم جهازًا لوحيًا في غرفة الحاسوب المركزي

حماية بيانات الكمبيوتر المركزي

يضمن ®IBM zSecure Command Verifier صحة الأوامر التي تؤثر في البيانات داخل بيئة الكمبيوتر المركزي. حيث يقوم بمصادقة الكلمات الرئيسية للأوامر وفقًا للسياسات المحددة، ويقوم بإنشاء تنبيهات للأوامر غير المتوافقة وتخزين التغييرات على ملفات التعريف في قاعدة بيانات RACF®.
مراقبة تنفيذ السياسات

يتم اعتراض الأوامر التي تم إدخالها وفقًا لسياسة الأمان الخاصة بك للحصول على التفويض.
منع مخاطر تكنولوجيا المعلومات

الوصول إلى البيانات لمنع مخاطر تكنولوجيا المعلومات من إجراءات المستخدم المتميزة، ما يوفر الوقت في البحث عن ملفات السجلات.
يزيد من التحكم في الأمان

تحديد أوامر RACF المحددة، وإنشاء تنبيهات ومنح أذونات إضافية.
التصرف على الفور

بالنسبة إلى أي أوامر خاطئة، يتم إصدار تنبيهات فورية وتسجيلها في قاعدة بيانات RACF.

مؤشر X-Force® Threat Intelligence لعام 2024

شكلت سرقة البيانات وتسريبها 32% من آثار الهجمات الإلكترونية في عام 2023. اطّلع على التقرير الجديد لمعرفة أفضل السبل لحماية موظفيك وبياناتك.

مراقبة البيانات وتأمينها عبر السحابة الهجينة

ما يميزنا عن غيرنا

مراقبة وإنفاذ سياسة المستخدم المميز مما يحمي البيانات يساعدك zSecure Command Verifier على اكتشاف أوامر المسؤول غير المصرح بها التي يمكنها تعديل جميع الملفات الشخصية في نطاقها أو حذفها وحظرها. ويتحقق من صحة الكلمات الرئيسية للأوامر على الفور وفقًا للسياسات المحددة لمنع أخطاء المستخدم، حتى لو كانت الأوامر من المهام الجماعية أو وحدة تحكم المشغل.
يسترجع معلومات الأوامر بسرعة يخزن ZSecure Command Verifier التغييرات التي تم إجراؤها على ملفات التعريف في قاعدة بيانات RACF، بحيث يمكنك بسهولة اكتشاف وقت إجراء تغيير على ملف تعريف وأي مسؤول أصدر الأمر. كما يسترجع معلومات عن التغييرات في ثوانٍ، ما يوفر ساعات من العمل.
تُعرّف وتحدد أنواع مختلفة من تقييمات مخاطر تكنولوجيا المعلومات يحدد zSecure Command Verifier سياسات RACF لأنواع التحقق من الأوامر والإجراءات الخاصة بالأوامر غير المتوافقة ومنع الأوامر غير المصرح بها. ويتيح تنبيهات في الوقت الفعلي للأوامر المهمة لتجنب انقطاع النظام، ويُعلم المستخدمين بتغييرات الأوامر ويمنح حق الوصول إلى أوامر محددة.
مراقبة وإنفاذ سياسة المستخدم المميز مما يحمي البيانات يساعدك zSecure Command Verifier على اكتشاف أوامر المسؤول غير المصرح بها التي يمكنها تعديل جميع الملفات الشخصية في نطاقها أو حذفها وحظرها. ويتحقق من صحة الكلمات الرئيسية للأوامر على الفور وفقًا للسياسات المحددة لمنع أخطاء المستخدم، حتى لو كانت الأوامر من المهام الجماعية أو وحدة تحكم المشغل.
يسترجع معلومات الأوامر بسرعة يخزن ZSecure Command Verifier التغييرات التي تم إجراؤها على ملفات التعريف في قاعدة بيانات RACF، بحيث يمكنك بسهولة اكتشاف وقت إجراء تغيير على ملف تعريف وأي مسؤول أصدر الأمر. كما يسترجع معلومات عن التغييرات في ثوانٍ، ما يوفر ساعات من العمل.
تُعرّف وتحدد أنواع مختلفة من تقييمات مخاطر تكنولوجيا المعلومات يحدد zSecure Command Verifier سياسات RACF لأنواع التحقق من الأوامر والإجراءات الخاصة بالأوامر غير المتوافقة ومنع الأوامر غير المصرح بها. ويتيح تنبيهات في الوقت الفعلي للأوامر المهمة لتجنب انقطاع النظام، ويُعلم المستخدمين بتغييرات الأوامر ويمنح حق الوصول إلى أوامر محددة.
التفاصيل الفنية المواصفات الفنية

تعتمد أهليتك للحصول على الدعم على تراخيص ZSecure Command Verifier واتفاقيات الصيانة الخاصة بك، بما في ذلك CA ACF2 و CAPA Top Secret و ICBM® MQ و ICSF وخادم Windows و PCI-DSS و ISA STIGs.

 متطلبات البرنامج

خادم ®IBM z Systems الذي يمكن أن يدعم الإصدار z/OS® V2.1 أو الإصدارات الأخيرة، مثل IBM z/OS V1R12 و V1R13 و V2R1.

 متطلبات الأجهزة

خادم IBM z Systems مدعوم يمكنه دعم z/OS V2.1 أو الإصدارات الأحدث.  المعالج: Z800 (الحد الأدنى) و IBM System z9 أو z10 EC (موصى به). مساحة القرص: 300 ميغابايت (الحد الأدنى)) و450 ميغابايت (موصى بها) الذاكرة: 1 غيغابايت (الحد الأدنى)) و2 غيغابايت (موصى به).
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