IBM zSecure Alert
مراقبة البيانات الحساسة للكمبيوتر المركزي والكشف عن الأنشطة الضارة
احصل على تقرير تكلفة خرق البيانات
رسم بياني متراكب على خلفية غرفة الخادم

تأمين الكمبيوتر المركزي الخاص بك ضد التهديدات الإلكترونية

تُعدّ IBM zSecure Alert أداة متقدمة للأمن الإلكتروني لـ IBM Db2 و Linux على ®IBM z Systems وقواعد البيانات المدعومة الأخرى. ويمكنه الكشف عن أنواع متعددة من الهجمات وتهديدات التكوين والإبلاغ عنها من خلال البريد الإلكتروني أو الهواتف المحمولة أو الأمن المركزي أو وحدات تحكم إدارة الشبكة.
الكشف عن التهديدات للبيانات الحساسة

تساعد التنبيهات المحددة مسبقًا على كشف السلوك غير المناسب للاستجابة للحوادث بشكل أسرع.
الحفاظ على نزاهة البيانات

يمكن لـ IBM ZSecure Alert أن يكشف النشاط الضار خارج سجلات الأحداث.
خفض التكاليف

تعمل مراقبة الامتثال في الوقت الفعلي على الكمبيوتر المركزي على خفض التكاليف والتعرض لعمليات التدقيق الفاشلة.
المساعدة على الحفاظ على أمان البيانات

يساعد التشخيص السريع ومراقبة الحلقة المغلقة لاعتراض المشكلات على معالجة حالات التعرض.

إدارة أمان وتدقيق أجهزة IBM z/OS المركزية باستخدام مجموعة IBM zSecure

يُعد منشور ®IBM Redbooks مصدرًا قيّمًا لمسؤولي الأمن والمسؤولين والمهندسين الذين يرغبون في فهم حلول أمن الكمبيوتر المركزي بشكل أفضل.

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تسليط الضوء على الميزات

مراقبة البيانات الحساسة باستخدام zSecure Alert يراقب IBM zSecure Alert على الحاسوب المركزي أنظمة ®IBM ®z/OS وRACF وDb2 وCA وACF2 وCICS وIMS وIMS وخادم الاتصالات وTivoli® Workload Scheduler وHealth Checker وLinux على أنظمة IBM z وUNIX. ويحدد الموارد التي تتطلب الحماية من خلال الجمع بين معرفة التهديدات ومعلمات التكوين النشطة. اقرأ الوثائق
الكشف عن الأنشطة الضارة في الوقت الفعلي على عكس المنتجات الأخرى التي تكتشف اختراقات أمن البيانات من معلومات منشأة إدارة النظام فقط، يمكن لـ zSecure Alert أيضًا اكتشاف الأنشطة الضارة - حتى لو لم يتم تسجيلها في سجلات الأحداث. بمقارنة النشاط في الوقت الفعلي مع أنماط الوصول الأخيرة، يمكن لـ zSecure Alert اكتشاف تهديدات إضافية.
احصل على مجموعة واسعة من قدرات المراقبة يكتشف zSecure Alert العديد من الهجمات وتهديدات التكوين، مثل عمليات تسجيل الدخول غير المصرح بها وانتهاكات سياسة الأمان وتغييرات سلطة النظام وأنشطة نظام UNIX الفرعية المشبوهة والوصول إلى البيانات الحساسة واتصالات خادم zSecure المفقودة.
منع الأعطال الأمنية من خلال تنبيهات سريعة ومرنة يساعد zSecure Alert على الاستجابة الفعالة للحوادث من خلال تنبيهك بالتغييرات وأحداث الوصول غير الصحيحة والثغرات الأمنية باستخدام إشعارات قابلة للتخصيص من خلال قنوات مختلفة. يتابع إعدادات النظام الحرجة، ويكتشف التغييرات ويمكنه إثبات الامتثال للوائح التنظيمية.
احصل على الإرشادات حول التدابير المضادة يقدم zSecure Alert إرشادات حول الاستجابة للتهديدات من خلال تخصيص الإجراءات المضادة من خلال التعريفات المسبقة في zSecure Admin، مثل إبطال المستخدمين أو إغلاق التطبيقات. ويدعم الإجراءات المؤتمتة من خلال رسائل ” اكتب إلى المشغل“ وأوامر RACF المستقلة، ما يمكّن المسؤولين من التشخيص السريع والاستجابة السريعة.
تمكين قابلية التوسع لأنظمة البيانات الكبيرة باستخدام الإصدار 2.2.1 يتيح الإصدار 2.2.1 إمكانية معالجة كميات أكبر من البيانات من خلال السماح بالتخزين فوق حدود 2 جيجابايت. يمكن أن يؤثر هذا في احتياجات الترقيم والتخزين. كما يفتح هذا أيضًا مساحة فوق الحد الأدنى لبرامج أخرى. مع نماذج z196 أو النماذج الأعلى، تكون معالجة 64 بت تلقائية ولكن يمكن إرجاعها إلى 31 بت عن طريق خيار القائمة SE.0 (تشغيل الإعداد). اقرأ الوثائق
مراقبة البيانات الحساسة باستخدام zSecure Alert يراقب IBM zSecure Alert على الحاسوب المركزي أنظمة ®IBM ®z/OS وRACF وDb2 وCA وACF2 وCICS وIMS وIMS وخادم الاتصالات وTivoli® Workload Scheduler وHealth Checker وLinux على أنظمة IBM z وUNIX. ويحدد الموارد التي تتطلب الحماية من خلال الجمع بين معرفة التهديدات ومعلمات التكوين النشطة. اقرأ الوثائق
الكشف عن الأنشطة الضارة في الوقت الفعلي على عكس المنتجات الأخرى التي تكتشف اختراقات أمن البيانات من معلومات منشأة إدارة النظام فقط، يمكن لـ zSecure Alert أيضًا اكتشاف الأنشطة الضارة - حتى لو لم يتم تسجيلها في سجلات الأحداث. بمقارنة النشاط في الوقت الفعلي مع أنماط الوصول الأخيرة، يمكن لـ zSecure Alert اكتشاف تهديدات إضافية.
احصل على مجموعة واسعة من قدرات المراقبة يكتشف zSecure Alert العديد من الهجمات وتهديدات التكوين، مثل عمليات تسجيل الدخول غير المصرح بها وانتهاكات سياسة الأمان وتغييرات سلطة النظام وأنشطة نظام UNIX الفرعية المشبوهة والوصول إلى البيانات الحساسة واتصالات خادم zSecure المفقودة.
منع الأعطال الأمنية من خلال تنبيهات سريعة ومرنة يساعد zSecure Alert على الاستجابة الفعالة للحوادث من خلال تنبيهك بالتغييرات وأحداث الوصول غير الصحيحة والثغرات الأمنية باستخدام إشعارات قابلة للتخصيص من خلال قنوات مختلفة. يتابع إعدادات النظام الحرجة، ويكتشف التغييرات ويمكنه إثبات الامتثال للوائح التنظيمية.
احصل على الإرشادات حول التدابير المضادة يقدم zSecure Alert إرشادات حول الاستجابة للتهديدات من خلال تخصيص الإجراءات المضادة من خلال التعريفات المسبقة في zSecure Admin، مثل إبطال المستخدمين أو إغلاق التطبيقات. ويدعم الإجراءات المؤتمتة من خلال رسائل ” اكتب إلى المشغل“ وأوامر RACF المستقلة، ما يمكّن المسؤولين من التشخيص السريع والاستجابة السريعة.
تمكين قابلية التوسع لأنظمة البيانات الكبيرة باستخدام الإصدار 2.2.1 يتيح الإصدار 2.2.1 إمكانية معالجة كميات أكبر من البيانات من خلال السماح بالتخزين فوق حدود 2 جيجابايت. يمكن أن يؤثر هذا في احتياجات الترقيم والتخزين. كما يفتح هذا أيضًا مساحة فوق الحد الأدنى لبرامج أخرى. مع نماذج z196 أو النماذج الأعلى، تكون معالجة 64 بت تلقائية ولكن يمكن إرجاعها إلى 31 بت عن طريق خيار القائمة SE.0 (تشغيل الإعداد). اقرأ الوثائق

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