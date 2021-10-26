تعمل مجموعة أدوات IBM® zSecure CICS® Toolkit على تحسين معالجة معاملات الكمبيوتر المركزي لـ CICS من خلال تمكين تطبيقات CICS من استخدام مرفق التحكم في الوصول إلى الموارد لتعيين سياسات الوصول في قاعدة البيانات. وتعمل واجهة برمجة التطبيقات هذه على تسهيل عمليات التحقق من إدارة أذن الوصول وتحسين أمان التطبيق والأداء.
إنشاء تطبيق تفويض مخصص من دون معرفة RACF.
تنفيذ وظائف أمان RACF المحددة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات CICS المتقدمة على الكمبيوتر المركزي.
التحكم في المعلومات المعروضة للمسؤولين اللامركزيين.
تعرض الواجهة وواجهة برمجة التطبيقات المتقدمة الوظائف والخيارات المقررة للمستخدمين فقط.