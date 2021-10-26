فحوصات الوصول فحوصات الوصول فصل الواجبات فصل الواجبات شاشات مصممة خصوصًا شاشات مصممة خصوصًا قدرات واجهة برمجة التطبيقات قدرات واجهة برمجة التطبيقات قائمة بديهية قائمة بديهية قابلية التوسع قابلية التوسع

تعزيز كفاءة التطبيقات تتيح واجهة برمجة التطبيقات إمكانية التحقق من الوصول إلى أكثر من 2,000 مورد، ما يسمح لك بتحويل أمان التطبيق إلى IBM RACF، ما يعزز الأداء من خلال واجهة تطبيق zSecure. تدعم zSecure CICS Toolkit عمليات التحقق من الموارد الخارجية عبر فئات مختلفة. اقرأ الوثائق

سهولة الصيانة للمطورين تعمل zSecure CICS Toolkit على تسهيل مهام الصيانة والإدارة لمطوري CICS. ومن خلال استخدام RACF، تتيح مجموعة أدوات CICS للتطبيقات استرداد سياسات الوصول مباشرةً من قاعدة البيانات، وفصل المهام لمنع الإدارة غير المصرح بها لصلاحيات التطبيق والامتيازات من جانب موظفي الدعم.

حماية وصول المستخدمين: تخصيص شاشات CICS لتلبية احتياجات الأمان يمكنك تخصيص شاشات zSecure CICS Toolkit بسهولة والتحكم في المعلومات المعروضة للمسؤولين اللامركزيين الذين يستخدمون واجهة برمجة التطبيقات. تخصيص أوامر RACF المدعومة وتمكين التطبيقات المعتمدة للتحقق من كلمات مرور المستخدم. حدد الخيارات والحقول المحددة التي يتم عرضها للمسؤولين المحليين على الشاشات.

فعالية واجهة برمجة التطبيقات: حماية تطبيقات الويب الخاصة بك باستخدام RACF يمكن لواجهة برمجة التطبيقات المتقدمة في zSecure CICS Toolkit تشغيل وظائف أمان RACF محددة عندما يتصل تطبيق خادم الويب الخاص بك مع CICS على الحاسوب المركزي. تتضمن هذه الوظائف التحقق من بيانات اعتماد المستخدم مع قاعدة بيانات RACF واستخدام وظائف أمان RACF لإدارة خادم الويب والتطبيقات. اقرأ الوثائق

استخدم قوائم بديهية للأوامر السريعة يمكن للمسؤولين المحليين إدارة المهام بكفاءة من خلال قائمة سهلة الاستخدام داخل تطبيق CICS باستخدام مجموعة أدوات ZSecure CICS Toolkit. تغني القائمة عن حاجة مبرمجي التطبيقات إلى فهم قاعدة بيانات RACF، ما يمكّنهم من إنشاء تطبيقات أمان مصممة مخصصة على الفور.