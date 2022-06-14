IBM zSecure Manager for RACF z/VM

في هذه المشاركة التي تستغرق ثلاث ساعات (عن بُعد أو في الموقع)، يقوم فريقنا بمراجعة استخدامك الحالي لـ zSecure لضمان تحقيق عائد استثمار لاستثماراتك. تُقدم التقييمات من خلال أفضل المتخصصين والممارسين التقنيين في zSecure الذين يعملون جنبًا إلى جنب مع فريقك الأمني، من دون أي تكلفة.

للمشاركة، ستتلقى تقريرًا يشرح كيفية تحسين وضعك الأمني العام. سيتضمن التقرير بما يلي:

تحديد الحالة النهائية الموصى بها لأمن الكمبيوتر المركزي، بما في ذلك أي تطورات أو تغييرات في الإستراتيجية أو البيئة منذ التنفيذ تقديم توصيات قابلة للتنفيذ ومحددة الأولويات للانتقال من حالتك الحالية إلى الحالة المرغوبة إبقاء فريقك على اطلاع دائم بمجموعة الحلول المتطورة يتناول كيف يمكن لـ zSecure الاستمرار في تمكين أعمالك في المستقبل

يتم تسليم التقارير النهائية عادةً في غضون أسبوع من نهاية التقييم.