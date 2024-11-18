IBM zSecure Admin
أتمتة مهام إدارة أمن تكنولوجيا المعلومات المتكررة التي تستغرق وقتًا طويلاً
تقرير استعلامات التهديدات لعام 2024
شخصان يستخدمان الأجهزة اللوحية في غرفة الحاسوب المركزي

توفير الوقت من خلال أتمتة إدارة أمن تكنولوجيا المعلومات

يعمل ®IBM zSecure Admin على أتمتة مهام إدارة أمن تكنولوجيا المعلومات من خلال تحديد المشكلات وتحليلها ومنعها في IBM RACF. ويتكامل مع zSecure Audit للمراقبة و المعالجة من البداية إلى النهاية. ويمكنه إدارة أنظمة متعددة باستخدام واجهة واحدة.
أتمتة المهام الروتينية

أتمتة المهام الإدارية المتكررة مثل إعادة تعيين كلمات المرور وغيرها الكثير.
تبسيط قواعد بيانات Z Systems

دمج قواعد الأمان من قواعد بيانات RACF المتعددة بسرعة وكفاءة
أتمتة عملية تنظيف قاعدة بيانات RACF

أتمتة إجراءات التنظيف ومراجعة الأوامر وإزالة الملفات الشخصية القديمة.
التكامل مع zSecure Audit

التكامل بسلاسة مع zSecure Audit للمراقبة والمعالجة الشاملة.

اكتشف الجديد في zSecure 3.1.0

تعمل منتجات zSecure Suite على تعزيز ذكاء أمن الكمبيوتر المركزي والتدقيق الآلي للامتثال. تسرد هذه المقالة الميزات الجديدة والتحسينات الأخرى.

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ما يميزنا عن غيرنا

أتمتة المهام الإدارية مثل التحكم في الوصول إلى الشبكة تفويض صلاحية إعادة تعيين كلمة المرور للموظفين، واستئناف صلاحيات المستخدم ومنح صلاحيات وصول محددة من دون منح امتيازات إدارية كاملة. تتيح هذه الميزة إمكانية إدارة مهام دعم المستخدم المطلوبة بشكل متكرر من خلال موظفي الدعم الأقرب إلى المستخدم، ما يتيح لكبار موظفي الأمن لديك القيام بالمهام الحساسة.
دمج سريع وناجح لقاعدة البيانات مع zSecure Admin استخدام zSecure Admin لمقارنة قواعد الأمان من قواعد البيانات المختلفة ودمجها بكفاءة. نقل المستخدمين أو المجموعات أو الموارد أو قواعد البيانات بين الأنظمة، مع إعادة تسمية المعرفات حسب الحاجة. يتحقق zSecure Admin من الاتساق ويسلط الضوء على التعارضات ويُنشئ أوامر عند دمج ملفات التعريف من قواعد بيانات مختلفة، ما يسهل جهود الدمج.
أتمتة الامتثال: تحديد المشكلات المحتملة وتحليلها تحديد المشكلات في IBM RACF وتحليلها بسرعة للحد من التهديدات، مثل التعريفات المفقودة أو غير المتسقة، ما يتيح لك إصلاح الأخطاء أو منعها قبل أن تصبح تهديدًا للأمان والامتثال. يمكنك أيضًا مراقبة المستخدمين المميزين للمساعدة على ضمان حذف الحسابات القديمة بشكل صحيح.
إعداد تقارير استخدام قاعدة بيانات RACF للتعريفات المفقودة أو غير المتسقة استخدام zSecure Admin لتحليل ملف التعريف واستخدام التفويض فيما يتعلق بقاعدة بيانات RACF الحالية، وفهم استخدام الإنتاج وتأسيس الاتصالات بين المستخدم والموارد. كما يحدد المنتج أيضًا الإدخالات غير المستخدمة أو القديمة ويكشف عن مخاوف محتملة تتعلق بحوكمة الهوية من الاستحقاقات الزائدة.
توحيد أنظمة متعددة باستخدام zSecure Admin كمسؤول إداري إدارة أنظمة متعددة باستخدام واجهة تطبيق واحدة من zSecure Admin. يمكن استخدام الوظيفة غير المتصلة بالإنترنت في مجموعة ظروف مختلفة، مثل الجمع بين أعباء العمل من الشركات التي تم الاستحواذ عليها حديثًا أو توفير بيئة محاكاة للمساعدة على عمليات ترحيل RACF من إصدار إلى إصدار.
الواجهة المستندة إلى الويب: دور واجهة الويب في إدارة IBM RACF يمكن للمستخدمين الآن استخدام تطبيق WebUI مخصص لإدارة بعض مهام الأمان والتحكم فيها داخل zSecure Admin. وبناءً على IBM Carbon، تعمل واجهة المستخدم الرسومية الحديثة والمرئية هذه على تبسيط إدارة أمان IBM RACF وتسمح بتخصيص واسع للحقول والتخطيطات.
أتمتة المهام الإدارية مثل التحكم في الوصول إلى الشبكة تفويض صلاحية إعادة تعيين كلمة المرور للموظفين، واستئناف صلاحيات المستخدم ومنح صلاحيات وصول محددة من دون منح امتيازات إدارية كاملة. تتيح هذه الميزة إمكانية إدارة مهام دعم المستخدم المطلوبة بشكل متكرر من خلال موظفي الدعم الأقرب إلى المستخدم، ما يتيح لكبار موظفي الأمن لديك القيام بالمهام الحساسة.
دمج سريع وناجح لقاعدة البيانات مع zSecure Admin استخدام zSecure Admin لمقارنة قواعد الأمان من قواعد البيانات المختلفة ودمجها بكفاءة. نقل المستخدمين أو المجموعات أو الموارد أو قواعد البيانات بين الأنظمة، مع إعادة تسمية المعرفات حسب الحاجة. يتحقق zSecure Admin من الاتساق ويسلط الضوء على التعارضات ويُنشئ أوامر عند دمج ملفات التعريف من قواعد بيانات مختلفة، ما يسهل جهود الدمج.
أتمتة الامتثال: تحديد المشكلات المحتملة وتحليلها تحديد المشكلات في IBM RACF وتحليلها بسرعة للحد من التهديدات، مثل التعريفات المفقودة أو غير المتسقة، ما يتيح لك إصلاح الأخطاء أو منعها قبل أن تصبح تهديدًا للأمان والامتثال. يمكنك أيضًا مراقبة المستخدمين المميزين للمساعدة على ضمان حذف الحسابات القديمة بشكل صحيح.
إعداد تقارير استخدام قاعدة بيانات RACF للتعريفات المفقودة أو غير المتسقة استخدام zSecure Admin لتحليل ملف التعريف واستخدام التفويض فيما يتعلق بقاعدة بيانات RACF الحالية، وفهم استخدام الإنتاج وتأسيس الاتصالات بين المستخدم والموارد. كما يحدد المنتج أيضًا الإدخالات غير المستخدمة أو القديمة ويكشف عن مخاوف محتملة تتعلق بحوكمة الهوية من الاستحقاقات الزائدة.
توحيد أنظمة متعددة باستخدام zSecure Admin كمسؤول إداري إدارة أنظمة متعددة باستخدام واجهة تطبيق واحدة من zSecure Admin. يمكن استخدام الوظيفة غير المتصلة بالإنترنت في مجموعة ظروف مختلفة، مثل الجمع بين أعباء العمل من الشركات التي تم الاستحواذ عليها حديثًا أو توفير بيئة محاكاة للمساعدة على عمليات ترحيل RACF من إصدار إلى إصدار.
الواجهة المستندة إلى الويب: دور واجهة الويب في إدارة IBM RACF يمكن للمستخدمين الآن استخدام تطبيق WebUI مخصص لإدارة بعض مهام الأمان والتحكم فيها داخل zSecure Admin. وبناءً على IBM Carbon، تعمل واجهة المستخدم الرسومية الحديثة والمرئية هذه على تبسيط إدارة أمان IBM RACF وتسمح بتخصيص واسع للحقول والتخطيطات.

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