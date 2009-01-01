يقوم IBM Z Multi-Factor Authentication (IBM Z MFA) بتأمين عمليات تسجيل دخول المستخدم إلى z/OS و z/VM و Linux على Z. ويساعد على التخفيف من مخاطر كلمات المرور المخترقة من خلال قدرات مصادقة موسعة لبيئات IBM Z® و LinuxOne ذات المهام الحرجة.
استخدام عوامل مصادقة متعددة لتعزيز الأمان للتطبيقات والبيانات الحساسة.
الامتثال للوائح مثل PCI-DSS و NIST و GDPR و PSD2، و CCPA، و LGPD.
تحقيق مركزية بيانات العوامل في RACF® للتحكم فيها ونشرها بشكل أسرع وتعزيز كفاءة المسؤول.
تمكين الإعداد السريع والتكامل من خلال دعم عوامل المصادقة والبروتوكولات.
تعرف على كيفية قيام IBM Z MFA بتمكين Software AG من تنفيذ نهج أمني شامل للحاسوب المركزي بشكل آمن.
تعرّف على تطبيق IBM Z MFA لتحديث تجربة الأمان للمؤسسات.
اكتشف كيف قررت APIS IT تطبيق تحليلات IBM Z® Operations Analytics باستخدام عمليات الذكاء الاصطناعي الإستراتيجية.
اقرأ كيف ابتكر Bradesco تجربة مصرفية موثوقة وآمنة ومبتكرة عبر الإنترنت لتقديم الخدمات للعملاء.
احصل على تعليمات لتخصيص IBM Z Multi-Factor Authentication واستخدامها.
مساعدة مسؤولي النظام على تخصيص المنتج بعد التثبيت.
اقرأ عن المواد والإجراءات المرتبطة بتثبيت IBM Z MFA.
تعزيز أمان تسجيل الدخول باستخدام مصادقة موسعة لمستخدم الكمبيوتر المركزي والرمز المميز، مع دعم تسجيل الدخول الموحد الآن.
اتصل بنا لمناقشة متطلبات المصادقة متعددة العوامل من IBM Z الخاصة بك والحصول على معلومات عن الأسعار. انضم إلى IBM Security® Community للوصول إلى المناقشات ومنشورات المدونات والموارد الإضافية.