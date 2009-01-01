يقوم IBM Z Multi-Factor Authentication (IBM Z MFA) بتأمين عمليات تسجيل دخول المستخدم إلى z/OS و z/VM و Linux على Z. ويساعد على التخفيف من مخاطر كلمات المرور المخترقة من خلال قدرات مصادقة موسعة لبيئات IBM Z® و LinuxOne ذات المهام الحرجة.