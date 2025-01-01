الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لـ IBM Z
حسّن إدارة الأنظمة، وعمليات تقنية المعلومات، وأداء التطبيقات، والمرونة التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر المركزي.
كيفية تقليل التعقيد (1:48) استمع إلى بودكاست AIOps Corner
رسم توضيحي لشخص يصل إلى البيانات على شاشة تعمل باللمس متصلة بأنظمة وتطبيقات

يُعَدّ الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لنظام IBM Z نهجًا تقنيًّا قويًّا يجمع بين الأتمتة مع الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي. وصُمم خصيصًا لتبسيط إدارة أنظمة الكمبيوتر المركزي والعمليات، فهو يستخدم الأتمتة لاكتشاف وتحليل الأحداث وحالات الخلل داخل بيئات تقنية المعلومات المعقدة.

وهذا أمر بالغ الأهمية للشركات التي تواجه تحديات معقدة في بيئات تقنية المعلومات؛ لأنه يبسِّط العمليات ويتيح حل المشكلات بسرعة. من خلال تحديد الأخطاء المحتملة، وعزل المشكلات، وتحليل الأسباب الأساسية وتسريع حل المشكلات، نجد أن الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لـ IBM Z  يتيح للمجموعات التركيز بشكل أكثر فعاليةً على تحقيق نتائج الأعمال.
أفضل الممارسات لاتخاذ نهج هجين للذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لنظام IBM Z

استكشف حل الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لنظام IBM Z الذي يكشف الحوادث ويتخذ قرار التعامل معها ويسارع في معالجتها بكل تعاون.
المزايا يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لحل العديد من تحديات تقنية المعلومات. اكتشف سبب أهمية الكمبيوتر المركزي لنجاح أي جهد لاعتماد الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات. تقديم الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات IBM Z بقيمة أعلى وتكلفة أقل
التنبؤ بالأحداث لتقليل الانقطاعات

مراقبة التطبيقات الهجينة والبنية التحتية بشكل استباقي.
تسريع تحديد المشكلة

استخدم جميع مصادر البيانات لتحليل حالات الخلل وعزل المشكلات وتحديد الأسباب الأساسية.
تقليل تأثير العملاء

نشر الأتمتة لتعزيز التعاون من أجل حل أسرع للحوادث.
حلول تحديد الحوادث
الكشف راقب البنية التحتية والتطبيقات الهجينة واكتشف المشكلات وحالات الخلل.
المراقبة

حدِّد المهام ذات الأداء الضعيف بسرعة للحصول على حل أسرع باستخدام مراقبة الواجهتَين الأمامية والخلفية للتطبيقات للكشف المبكر عن حوادث IBM Z.
مراقبة قابلية ملاحظة الكمبيوتر المركزي

تجنب النقاط العمياء في قابلية ملاحظة التطبيقات من خلال تتبع المعاملات الشاملة، بما في ذلك موارد ®z/OS.

 
الكشف عن الخلل

الكشف الاستباقي عن الحوادث باستخدام الذكاء الاصطناعي للوقت الفعلي وتحليلات الخلل التشغيلي للتعلم الآلي.
حلول تحليل السبب الأساسي
اتخاذ القرار يمكنك تحليل المشكلات وحالات الخلل لعزل المشكلات وتحديد الأسباب الأساسية.
تحسين الأداء

الوصول إلى البيانات التشغيلية وتنسيقها وتحليلها للمساعدة في فهم أداء النظام وتحسينه.
تحليلات السجل

يمكن تسريع عملية تحديد الحوادث الهجينة باستخدام التحليلات التشغيلية في الوقت الفعلي.
ارتباطات حالات الخلل

احصل على رؤية واضحة للتفاعلات والتبعيات واربط أنشطة حالات الخلل عبر أنظمة z/OS الفرعية.
Integration for observability

تشخيص أوجه القصور في التطبيق الموجودة في رمز التعليمات البرمجية أو موارد الخادم أو التبعيات الخارجية.
تخطيط التكلفة والقدرة

يساعدك على فهم التكاليف التشغيلية واتخاذ قرارات تتعلق بالسعة تتوافق مع أهداف العمل وتوقعاته.
أتمتة حلول تقنية المعلومات
التعامل السريع يمكنك الاستجابة السريعة لتقليل التأثير في العملاء بفضل المرونة المحسّنة.
أتمتة النظام

حيث توفر أتمتة للنظام بشكل شامل وقائم على الأهداف والسياسات للوصول إلى أتمتة متسقة وموثوقة في جميع أنحاء المؤسسة.
أتمتة أعباء العمل

يمكنك أتمتة أعباء العمل الشاملة مع جدولة تنبؤية مضمنة لإدارة اتفاقيات مستوى الخدمة عبر المؤسسات.
أتمتة التخزين

يمكنك إدارة موارد التخزين بمساعدة الآلة ومهام التخزين المؤتمتة عبر المؤسسة لتحسين اتفاقيات مستوى الخدمة.
المرونة

يمكن تحسين مرونة الأعمال وتقليل المخاطر من خلال تقديم رؤية فورية حول التبعيات المتبادلة للبيانات وفهم الثغرات الأمنية.
دراسات حالة
اكتشف كيف قام Banco de Brasília بتحويل التجربة المصرفية الرقمية باستخدام IBM Z Service Management Suite.
اكتشف كيف تقوم Bankdata بالضبط الدقيق لتطوير العمليات باستخدام موفر بيانات IBM Z OMEGAMON.
اكتشف كيف قامت Legal & General بتحديث أنظمتها الأساسية لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة العملاء.

الموارد

استكشف استخدام نهج شامل يركز على عمليات الأعمال وسير العمل للتكيّف بنجاح مع الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات.

جرّب الإصدارات التجريبية العملية لبرامج IBM Z مجانًا ودون حاجة إلى تثبيت.

اكتشف كيف تؤدي الاستفادة من أساليب تحسين التكلفة التي تقدمها IBM إلى استمرار خفض التكاليف على منصة Z.

تصفح مقاطع الفيديو التي توضح كيف تُحدث حلول الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات من IBM ثورة في عمليات تكنولوجيا المعلومات من خلال رؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمشاكل ومنعها قبل أن تؤثر على عملك.

استمع إلى بودكاست &quot;AIOps Corner&quot; الذي يوفر منصة لمناصري الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات على IBM Z لمشاركة قصص نجاحهم.

اتخِذ الخطوة التالية

افهم كيفية تحسين إدارة الأنظمة، وعمليات تقنية المعلومات، وأداء التطبيقات، والمرونة التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر المركزي. حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM.

 أفضل الممارسات للذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات
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