ما المقصود بإدارة أصول مرافق الخدمات؟

الغرض من هذه العملية هو زيادة الموثوقية المادية وإطالة العمر الافتراضي للمعدات والمساعدة على ضمان التشغيل الآمن للمعدات. على مستوى العالم، من المتوقع أن يصل سوق إدارة أصول مرافق الخدمات إلى 7.29 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 4.52%، وفقًا إلى Fortune Business Insights.

يشهد هذا المجال الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات تحديثًا من خلال حلول برمجيات إدارة الأصول المؤسسية المتكاملة مع الذكاء الاصطناعي، والتحليلات التنبئية وإنترنت الأشياء. وتحقق إدارة أصول مرافق الخدمات نتائج أعمال قوية من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسهيل اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

توصلت دراسة حديثة من IBM Institute for Business Value إلى أن المديرين التنفيذيين في شركات مرافق الخدمات بدؤوا يلاحظون هذا التحول بالفعل. وكشف الاستطلاع أن 94% من المديرين التنفيذيين في شركات مرافق الخدمات يتوقعون أن "يسهم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في نمو الإيرادات خلال السنوات الثلاث القادمة." بالإضافة إلى ذلك، يقول 88% منهم إن هذه التقنية ستوفر ميزة تنافسية قابلة للقياس.

ومن منظور أوسع، تُعد عملية الإدارة الأوسع نطاقًا التي تعلو إدارة أصول مرافق الخدمات هي إدارة أصول البنية التحتية (IAM). تشرف هذه الممارسة على جميع المرافق العامة والطرق والجسور، بينما تركز إدارة أصول مرافق الخدمات على الطاقة والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية للمستهلكين. إدارة أصول الطاقة (EAM) مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بها، ولكنها تختلف في نطاقها، مع تركيز شامل على أصول توليد الطاقة وموارد الطاقة الموزعة مثل مزارع الرياح ومحطات الطاقة.

ويواصل مجال الطاقة، على وجه الخصوص، التركيز على أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتعزيز مرونة الشبكات، والتحول إلى الحياد الكربوني في السنوات الخمس وعشرين المقبلة. ويتطلب هذا التحول نهجًا أكثر شمولية لإدارة أصول الشبكات وإنشاء لوحة تحكم واحدة لجميع العمليات.