ما المقصود بتكنولوجيا المعلومات المستدامة؟

تاريخ النشر: 5 يوليو 2024
المساهمون: Amanda McGrath وAlexandra Jonker
تعد تكنولوجيا المعلومات المستدامة نهجًا يتعلق بتكنولوجيا المعلومات للشركات يهدف إلى تقليل الأثر البيئي لعمليات تكنولوجيا المعلومات ومساهمتها في تغير المناخ.
تتضمن تكنولوجيا المعلومات المستدامة، والتي تُعرف أيضًا باسم تكنولوجيا المعلومات الخضراء، إيجاد طرق لتصميم وتصنيع واستخدام والتخلص من معدات تكنولوجيا المعلومات (أجهزة الكمبيوتر والكمبيوتر المحمول والخوادم والأنظمة المرتبطة بها) بطرق صديقة للبيئة. ويشمل أيضًا فهم تأثير عمليات تكنولوجيا المعلومات الكاملة لتحديد الفرص المتاحة للحد من انبعاثات الكربون وتحقيق كفاءة الطاقة.
نظرًا لأن الشركات تعطي الأولوية بشكل متزايد لجهود المسؤولية المؤسسية، فإن قادة تكنولوجيا المعلومات والمديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO) يسعون إلى اتباع ممارسات تكنولوجيا المعلومات المستدامة. ويتمثل هدفهم في تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتحقيق قدر أكبر من الاستدامة، مع الحفاظ على الوظائف بشكل عام والكشف عن مواطن التوفير المحتملة في التكلفة.
ما المقصود بالاستدامة؟
يشير مصطلح الاستدامة إلى الاستخدام المسؤول للموارد لتلبية الاحتياجات الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة. في سياق تكنولوجيا المعلومات، يعني ذلك تطبيق التقنيات والممارسات التي تدعم أهداف العمل مع تقليل الأثر البيئي لعمليات تكنولوجيا المعلومات. وعادةً ما يتم قياس ممارسات الاستدامة في أي مؤسسة في ضوء مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).
في ظل زيادة معدلات التحول الرقمي، تُعد البصمة الكربونية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مشكلة كبيرة. ويُعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مسؤولاً عن ما بين 1.8% و3.9% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية1- وهو السبب الرئيسي للاحتباس الحراري. تُعد مراكز البيانات على وجه الخصوص مصدر قلق متزايد، حيث تزداد حاجة العالم إلى تخزين المعلومات في التوسع باستمرار. وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن مراكز البيانات استهلكت 460 تيراواط/ساعة في عام 2022—أي ما يعادل 2% من إجمالي الاستخدام العالمي للكهرباء. وتتوقع المنظمة أن يزيد العدد عن الضعف بحلول عام 2026.2
كما يؤدي تسارع التقدم التكنولوجي والطلب على منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات إلى زيادة النفايات الإلكترونية. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن العالم ينتج ما يقرب من 54 مليون طن من النفايات الإلكترونية سنويًا،3 حيث يتم إعادة تدوير 20% فقط من هذه النفايات. يمكن أن يؤدي التخلص غير السليم من النفايات الإلكترونية إلى إطلاق السموم الضارة في البيئة وتلويث التربة ومصادر المياه.
يمكن للشركات زيادة معدل الاستدامة في عمليات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها من خلال تنفيذ العديد من الإستراتيجيات والممارسات. تتضمن بعض العوامل التي يجب مراعاتها ما يلي:
تتمثل إحدى الطرق الأساسية لتكنولوجيا المعلومات المستدامة في تقليل كمية الكهرباء التي تستهلكها مراكز البيانات والخوادم وغيرها من المعدات من خلال تحسين إدارة الطاقة. على سبيل المثال، تستهلك الأجهزة الموفرة للطاقة طاقة أقل وتنتج حرارة أقل، مما يقلل من متطلبات التبريد. ويمكن لبرنامج إدارة الطاقة أتمتة عملية إيقاف تشغيل المعدات الخاملة، مما يوفر المزيد من الطاقة. كما يمكن للتقنيات الجديدة، مثل المعالجات منخفضة الطاقة، ومحركات الأقراص ذات الحالة الثابتة وأنظمة التبريد الموفرة للطاقة، أن تجعل العمليات أكثر كفاءة.
يمكن أن يؤدي التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة الكهرومائية، إلى تقليل البصمة الكربونية لعمليات تكنولوجيا المعلومات بمستويات كبيرة. يقلل التحول من الاعتماد على الوقود الأحفوري، الذي يعد مساهمًا رئيسيًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وقد يقلل من تكاليف الطاقة بشكل إجمالي. تلتزم العديد من الشركات التكنولوجية بتزويد مراكز البيانات وعمليات التشغيل لديها بالطاقة المتجددة بنسبة 100%.
نقل أحمال تشغيل تكنولوجيا المعلومات إلى السحابة يقلل من الحاجة إلى البنية التحتية المادية، وبالتالي توفير الطاقة وتقليل النفايات الإلكترونية. غالبًا ما يتوفر لدى مزودي خدمات السحابة إمكانية الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة ويمكنهم تنفيذ تقنيات تبريد متقدمة، مما يجعل مراكز البيانات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من الإصدارات المحلية. كما أن قابلية التوسع للخدمات السحابية تعني أنه مع نمو الشركة، لن تحتاج إلى إنتاج وتركيب المزيد من الخوادم فعليًا، مما يقلل من الانبعاثات الناتجة عن التصنيع.
المحاكاة الافتراضية هي عملية تسمح بتشغيل عدة أجهزة افتراضية على خادم فعلي واحد، مما يقلل من الحاجة إلى أجهزة إضافية. استخدام عدد أقل من الخوادم يعني حاجة أقل للطاقة والتبريد.
يمكن أن يساعد التوريد المسؤول لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات من الموردين الذين يعطون الأولوية للاستدامة في الحد من الأثر البيئي لسلسلة توريد تكنولوجيا المعلومات. وغالبًا ما يتطلب ذلك النظر في تأثيرات سلسلة التوريد الأوسع نطاقًا. ويشمل هذا النظر استخراج المواد الخام والموارد الطبيعية وعمليات التصنيع والنقل، والتي تساهم في انبعاثات النطاق الثالث.
تراعي استراتيجية تكنولوجيا المعلومات المستدامة دورة حياة المنتج بالكامل، بدءًا من التصميم والتصنيع وحتى إدارة التخلص منها في نهاية العمر. وتشمل هذه الإستراتيجية تصميم المنتجات من أجل إطالة العمر الافتراضي للمنتجات وإعادة استخدامها وإصلاحها وإعادة تدويرها، وتنفيذ برامج فعالة لإدارة النفايات الإلكترونية لضمان التخلص السليم من معدات تكنولوجيا المعلومات وإعادة تدويرها، مما يقلل من استخدام مكبات النفايات.
يركز تطوير البرمجيات المستدامة على ممارسات الترميز الفعالة التي تقلل مقدار الطاقة والمساحة المطلوبة للمعالجة، مما يؤدي بدوره إلى تقليل استهلاك الطاقة. يمكن أن تتضمن ممارسات الترميز الخضراء تحسين الخوارزميات من أجل الكفاءة، وتقليل التكرار في التعليمات البرمجية وتصميم البرامج بحيث تنتقل إلى حالات استهلاك الطاقة المنخفضة عند الخمول. كما تم تصميم البرمجيات المستدامة لتكون طويلة الأمد وقابلة للتكيف مع التغييرات المستقبلية، مما يقلل من الحاجة إلى الاستبدال أو التحديثات المتكررة.
يمكن للذكاء الاصطناعي (AI) تحسين العمليات والتنبؤ بأعطال النظام وأتمتة المهام الروتينية، مما يترتب عليه تقليل استهلاك الطاقة والمخلفات. يمكن لخوارزميات التعلم الآلي (ML) تحليل الأنماط في البيانات لتحسين كفاءة الطاقة. وتقوم أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) بمراقبة استخدام الطاقة في الوقت الفعلي لتحقيق الكفاءة. على سبيل المثال، يمكن لأجهزة تنظيم الحرارة الذكية في مراكز البيانات تحسين التبريد بناءً على الاحتياجات الفعلية، مما يقلل من الهدر.
بالإضافة إلى الحد من أي تأثيرات سلبية على البيئة، فإن تنفيذ ممارسات تكنولوجيا المعلومات المستدامة يوفر العديد من المزايا. يمكن أن تؤدي زيادة كفاءة الطاقة والموارد إلى تحقيق وفورات في التكاليف في جميع أنحاء المؤسسة. كما أنها تساعد أيضًا في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والامتثال للوائح والحوافز العالمية الجديدة.
تؤدي زيادة أنظمة تكنولوجيا المعلومات المستدامة إلى منح المؤسسات مزيدًا من المرونة في مواجهة الاضطرابات الناجمة عن تغير المناخ، مثل الظواهر الجوية المتطرفة أو ندرة الموارد. تعمل مثل هذه المبادرات على تحسين سمعة العلامة التجارية، حيث يضع المستهلكون والمستثمرون الاستدامة البيئية على رأس الأولويات. ويمكن أن يؤدي تبني جهود الاستدامة إلى تعزيز الابتكار وتوفير ميزة تنافسية، حيث تقوم الشركات بتطوير نماذج تقنية ونماذج أعمال جديدة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
على الرغم من أن تكنولوجيا المعلومات المستدامة تقدم العديد من المزايا، إلا أنها تنطوي أيضًا على العديد من التحديات والقيود. يمكن أن تمثل التكلفة مشكلة، حيث قد تتطلب التغييرات استثمارات مسبقة في التكنولوجيا الجديدة والبنية التحتية والتدريب. قد تواجه المؤسسات الكبيرة عقبات في دمج الممارسات المستدامة في الأنظمة الكبيرة والمعقدة، أو الانتقال من الأنظمة القديمة. كما أن الوتيرة السريعة للتغير التكنولوجي يمكن أن تجعل من الصعب على المؤسسات مواكبة أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات المستدامة.
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1 "الحوسبة وتغير المناخ" ، دكتور Bran Knowles، جمعية آلات الحوسبة، نوفمبر 2021.
2 "الكهرباء 2024: تحليل وتوقعات حتى عام 2026" ، الوكالة الدولية للطاقة، يناير 2024.
3 "المرصد العالمي للنفايات الإلكترونية 2020: الكميات والتدفقات وإمكانات الاقتصاد الدائري"، الأمم المتحدة، نوفمبر 2020.