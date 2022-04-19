ما المقصود بالحوسبة الخضراء؟

الحوسبة الخضراء (المعروفة أيضًا باسم تقنية المعلومات الخضراء أو تقنية المعلومات المستدامة) هي تصميم أجهزة الكمبيوتر والشرائح والمكونات التقنية الأخرى والملحقات وتصنيعها واستخدامها والتخلص منها بطريقة تحد من التأثير الضار في البيئة، وتشمل تقليل انبعاثات الكربون واستهلاك الطاقة من قبل المصنعين ومراكز البيانات والمستخدمين النهائيين. وتشمل الحوسبة الخضراء كذلك اختيار المواد الخام من مصادر مستدامة، والحد من النفايات الإلكترونية وتعزيز الاستدامة من خلال استخدام الموارد المتجددة.

لدى الحوسبة الخضراء قدرة هائلة على إحداث تأثير إيجابي في البيئة. وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات مسؤول عن نحو 1.8% إلى 3.9% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية. وعلاوة على ذلك، تمثل مراكز البيانات 3% من إجمالي الاستهلاك السنوي للطاقة —بزيادة قدرها 100% في العقد الماضي.

جاء في تقرير نشرته جمعية آلات الحوسبة (الرابط خارج موقع ibm.com): "يجب تخفيف الطلب على الطاقة وإنتاج الكربون في الحوسبة وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بأكمله بدرجة كبيرة إذا كانت هناك رغبة في إبطاء تغير المناخ في الوقت المناسب لتجنب حدوث أضرار بيئية كارثية".

يحمل كل جانب من جوانب تقنية المعلومات الحديثة—بدءًا من أصغر شريحة ووصولًا إلى أكبر مركز بيانات—سعرًا للكربون، وتسعى الحوسبة الخضراء إلى الحد من ذلك. ويؤدي صناع التقنية دورًا في الحوسبة الخضراء، كما هو الحال بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات والحكومات والأفراد الذين يستخدمون التقنية. وتقنية المعلومات الخضراء متعددة الأوجه وتتضمن قرارات لا تعد ولا تحصى على كل المستويات، بدءًا من مراكز البيانات الضخمة التي تضع سياسات لخفض استهلاك الطاقة ووصولًا إلى الأفراد الذين يختارون عدم استخدام حافظات الشاشة.