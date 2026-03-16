ما المقصود بالتوقع المتجدد؟

ويختلف هذا الأسلوب عن الميزانيات الثابتة التي تتوقع المستقبل أيضًا، ولكن ضمن إطار زمني محدد فقط، مثل فترة الميزانية السنوية.

وبدلًا من ذلك، يمكن لفرق الشؤون المالية استخدام التوقع المتجدد لتحليل الأنماط التاريخية وإبراز الفروقات الرئيسية في الوقت الفعلي. ويأخذ هذا الأسلوب في الحسبان العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في الأعمال، ويتطلب نهجًا موضوعيًا في التحليل. ويمنح هذا النهج في التخطيط المالي فرق التخطيط والتحليل المالي (FP&A) وقتًا أطول للاستفادة من التوقعات، بدلًا من الانشغال المستمر بإعدادها وتحديثها.

وتعمل التقنيات الحديثة على إحداث تحول في التوقعات المتجددة، إذ تجعل هذه العملية أكثر سلاسة واستباقية وديناميكية من خلال الذكاء الاصطناعي (AI)، والذكاء الاصطناعي الوكيل، وأتمتة البيانات، وخوارزميات التعلم الآلي (ML). كما تتيح برامج التنبؤ المالي الحديثة، مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التخطيط والتحليل المالي، الوصول إلى قوالب ومهام سير عمل مؤتمتة ومعدة مسبقًا، مع توحيد مصادر البيانات داخل منصة واحدة.

كشف تقرير حديث صادر عن معهد IBM Institute for Business Value، استند إلى استطلاع شمل 2,000 من التنفيذيين، أن الذكاء الاصطناعي سيغدو بحلول عام 2030 نموذجًا للأعمال، لا مجرد عامل تحسين.

وجاء في التقرير: "بين عامي 2025 و2030، يتوقع قادة الأعمال أن يرتفع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بنحو 150% تقريبًا، كنسبة من الإيرادات." وأضاف التقرير: "في حين يتركز جزء كبير من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي اليوم، بنسبة 47%، على الكفاءة، يتوقع التنفيذيون أن يُخصص ما يقرب من ثلثي هذا الإنفاق، بنسبة 62%، بحلول عام 2030 لابتكار المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال."