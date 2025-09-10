نظام أسماء النطاقات العام ونظام أسماء النطاقات الخاص: ما الفرق؟

حدثت تغييرات كبيرة في DNS وستستمر هذه التغيُّرات مع استمرار تقدُّم التكنولوجيا المتعلقة به ومحاولتها مواكبة التوسع العالمي المستمر للمستخدمين.

على سبيل المثال، لنأخذ بروتوكول توجيه الإنترنت IPv4. تم تطوير IPv4 (إصدار بروتوكول الإنترنت 4) خلال سبعينيات القرن العشرين وتم تقديمه رسميًا في أوائل الثمانينيات، قبل ثورة الإنترنت. عناوين IPv4 هي تسميات رقمية بطول 32 بت يمكن تخصيصها لأي جهاز يتصل بشبكة كمبيوتر، وهي ضرورية لأغراض الاتصال والتوجيه. يتم التعبير عن عناوين IPv4 كسلاسل طويلة من الأرقام، مفصولة بفواصل زمنية مختلفة باستخدام النقاط.

استنادًا إلى قوانين الاحتمالات، يمكننا حساب أنه بالنظر إلى عدد الأعداد الصحيحة الموجودة في كل عنوان IPv4، يمكن أن يكون هناك حوالي 4.3 مليارات عنوان. وحتى هذا العدد الهائل تبين أنه غير كافٍ لمواكبة الزيادة المستمرة في عدد الأجهزة التقنية التي تحتاج إلى الاتصال بالشبكات.

تم تقديم IPv6 (إصدار بروتوكول الإنترنت 6) في عام 1995 للتخفيف من مشكلة "الاكتظاظ" هذه. أول ما يلفت الانتباه عند المقارنة بين البروتوكولين هو مدى اتساع IPv6، حيث يوفر عناوين بطول 128 بت، أي أكبر بأربع مرات من نظيراتها في IPv4.

هذا التوسع يؤدي إلى وجود مجموعة ضخمة من العناوين المحتملة إلى حد يصعب تخيله. هذا الرقم هو 340 غير السداسي، ويُحسب كـ 3.4 × 10 للقوة 38 ويتم التعبير عنه رقميًا كـ 3.4 متبوعة بـ 38 صفرًا. من الصعب تخيُّل أن مجموعة بهذا الحجم قد تنتهي بالكامل يومًا ما. إلا إن مستوى استخدام أجهزة الكمبيوتر على مستوى العالم يجعل نموها غير المسبوق يستدعي مثل هذه الاستجابة الهائلة.

بالإضافة إلى توفير أربعة أضعاف مساحة العناوين مقارنةً بـ IPv4، يتضمن IPv6 ميزة التكوين التلقائي للعناوين دون حالة (SLAAC). تُتيح هذه الميزة للأجهزة تكوين عناوين IP الخاصة بها دون الاعتماد على خادم DHCP خارجي، ما يقلل أيضًا من حركة مرور الشبكة.

يستخدم IPv6 أيضًا نوعًا محسَّنًا من سجلات DNS يربط اسم النطاق بعنوان IPv6 مناسب. يُسمَّى سجل DNS هذا "AAAA"، ويمثِّل خطوة كبيرة إلى الأمام مقارنةً بـ "سجل A"، وهو سجل DNS الذي يحتوي على عنوان IPv4 مناسب. الفرق بين سجل AAAA (المعروف أحيانًا باسم Quad-A-Record) وسجل A يكمن أساسًا في زيادة السعة، بحيث يمكن لسجلات AAAA استيعاب المعرِّف الضخم المستخدَم والذي يبلغ طوله 128 بت.

إحدى الطرق التي يمكن من خلالها التفوق على سجلات A وAAAA هي إنشاء سجل CNAME (والذي يرمُز إلى الاسم القانوني). يُعَد سجل CNAME نوعًا من سجلات DNS يعمل كاسم مستعار لبعض النطاقات أو النطاقات الفرعية. من القيود البسيطة التي يجب ملاحظتها أن اسم المضيف المرتبط بسجل CNAME لا يمكنه تفعيل سجلات A أو AAAA التي تحمل الاسم نفسه مسبقًا.

لم يكن IPv6 هو البروتوكول الأساسي الوحيد الذي تم تحديثه مع مرور الوقت. بروتوكول أمن طبقة النقل (TLS) هو بروتوكول مشفَّر بدرجة عالية يحمي الاتصالات عبر الويب والشبكات الأخرى. يُعَد TLS ترقية لبروتوكول سابق يُسمَّى طبقة المقابس الآمنة (SSL) وقد تم تقديمه عام 1999. مثل SSL، يوفر TLS وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين، ومنع الوصول غير المصرح به، والحفاظ على سلامة البيانات والتحقق منها.