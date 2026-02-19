ما هي سلسلة توريد MRO؟

بينما تدخل المواد الخام بشكل مباشر في المنتج النهائي، فإن مواد الصيانة والإصلاح وعمليات التشغيل (MRO) تدعم عمليات الإنتاج. تصنف العديد من المؤسسات نفقات MRO كصرفيات غير مباشرة وتتعامل معها بصرامة أقل في عمليات الشراء، مما يخلق فرصاً لتسرب التكاليف، وتراكم المخزون الفائض، وتوسع قاعدة الموردين بشكل عشوائي.

تشمل سلسلة توريد الصيانة والإصلاح وعمليات التشغيل ما يلي:

مشتريات قطع الغيار: وضع الاستراتيجية لشراء MRO لتوفير قطع الغيار من المزودين المناسبين.

إدارة مخزون الصيانة والإصلاح وعمليات التشغيل (MRO): الحفاظ على مستويات المخزون من قطع الغيار لمنع نفاد المخزون والنقص والإفراط في التخزين.

تنسيق خدمات الصيانة والإصلاح وعمليات التشغيل (MRO): جدولة وتسهيل الخدمات (مثل إصلاح المعدات) بطريقة تستخدم المخزون بكفاءة وتقلل من فترة التعطل.

إدارة علاقات الموردين: تتضمن التوريد الاستراتيجي تحديد شركاء MRO المناسبين والحفاظ على علاقات جيدة معهم طوال عملية الشراء لتعزيز مرونة سلاسل التوريد.

توفر مراقبة نجاح عمليات الإصلاح، بما في ذلك معدل الإصلاح من أول مرة، البيانات التي تسترشد بها عمليات الصيانة والإصلاح والتجديد. بينما يتم تنفيذ أعمال الصيانة خارج نطاق سلسلة التوريد، إلا أن مقاييس أداء الإصلاح تؤثر بشكل مباشر على تخطيط مخزون مواد الصيانة والإصلاح وعمليات التشغيل (MRO) واستراتيجية المشتريات.